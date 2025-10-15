ETV Bharat / state

గేటెడ్​ కమ్యూనిటీలే లక్ష్యంగా వరుస దొంగతనాలు - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సేఫ్​ అంటున్న పోలీసులు

హైదరాబాద్‌ నగర శివారుల్లో వరుస చోరీలు - గేటెడ్ కమ్యూనిటీలే లక్ష్యంగా దొంగతనాలు - పండుగలు, వారాంతరాల్లో దోపిడీలు - మధ్యప్రదేశ్ ముఠాల పనేనన్న పోలీసులు

Robberies In Hyderabad Suburbs
Robberies In Hyderabad Suburbs (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 15, 2025 at 12:24 PM IST

3 Min Read
Robberies In Hyderabad Suburbs : రణగొణ ధ్వనులు, నగర కాలుష్యం, ట్రాఫిక్ కష్టాలు భరించలేక చాలామంది నగర శివారుల్లో నివాసులు ఏర్పరచుకుంటున్నారు. గేటెడ్‌ కమ్యూనిటీ విల్లాలు అయితే హైదరాబాద్‌ చుట్టుపక్కల కుప్పలు తెప్పలుగా వెలుస్తున్నాయి. బాగా డబ్బులు ఉన్నవారు సైతం ఇప్పుడు నగర శివారులో ఇల్లు కొనేందుకే మొగ్గు చూపుతున్నారు. అయితే శివారు కాలనీల్లో దొంగల బెడద వారికి కంటిమీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది. ఎన్ని రక్షణ చర్యలు తీసుకున్నా గేటెడ్‌ కమ్యూనిటీల్లోనూ చోరీలు కలవరపెడుతున్నాయి. పండుగలకు ఇంటికి తాళం వేసి వెళ్లాలంటేనే ప్రజలు బెంబేలెత్తిపోతున్నారు.

గేటెడ్​ కమ్యూనిటీలే లక్ష్యంగా వరుస దొంగతనాలు - ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే సేఫ్​ అంటున్న పోలీసులు (ETV)

తాళం వేసి ఉన్న ఇళ్లనే లక్ష్యంగా : హైదరాబాద్‌ నగర శివారు ప్రాంతాల్లో దొంగల ముఠాలు హల్‌చల్ చేస్తున్నాయి. హయత్‌నగర్‌, పెద్ద అంబర్‌పేట, మియాపూర్, చందానగర్‌, గచ్చిబౌలి ప్రాంతాల్లో ఇటీవల వరుస దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి. తాళం వేసి ఉన్న ఇళ్లనే లక్ష్యంగా చేసుకుని దోచుకుంటున్నారు. మధ్యప్రదేశ్‌కు చెందిన ధార్‌గ్యాంగ్‌ వంటి ముఠాలు ఈ దోపిడీలకు పాల్పడుతున్నట్లు పోలీసులు చెబుతున్నారు.

ఈ ముఠాలు పండుగ సీజన్లు, వారాంతాల్లో ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయం చూసి చోరీలకు పాల్పడుతున్నాయి. ఉదయం తాళం వేసిన ఇళ్లను రెక్కీ చేసి రాత్రికి దోచుకుంటున్నాయి. ఎదురుతిరిగిన వారిపై దాడి చేయడానికీ ఈ ముఠాలు వెనకాడకపోవడం ఆందోళన కలిగించే విషయం. గేటెడ్‌ కమ్యూనిటీల్లోని పకడ్బందీ భద్రతా వ్యవస్థలను సైతం చేధించి ఈ ముఠాలు దోపిడీలు చేస్తుండటం కలవరపరుస్తోంది.

సెంట్రల్‌ లాక్‌ సిస్టమ్‌ ఉన్న డోర్లను సైతం : హయత్‌నగర్‌ సమీపంలోని పెద్ద అంబర్‌పేట సదాశివ గ్రేటర్‌ కమ్యూనిటీలో దోపిడీ దొంగలు బీభత్సం సృష్టించారు. అత్యంత కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు ఉన్న ఈ కమ్యూనిటీలో వరుసగా రెండు ఇళ్లల్లో చోరీలకు పాల్పడ్డారు. సాధారణ తాళాలతోపాటు సెంట్రల్‌ లాక్‌ సిస్టమ్‌ ఉన్న డోర్లను సైతం సునాయసంగా బద్దలు కొట్టి ఇళ్లల్లోకి ప్రవేశించారు. 5 కిలోల వెండి, 35 గ్రాముల బంగారంతోపాటు నగదు, విలువైన చీరలు చోరీ చేశారు. వారు సొంత ఇంట్లో తిరిగినట్లుగా అన్ని గదుల్లో తిరిగి ఆభరణాలు, నగదు కోసం వెతుకుతున్న విజువల్స్‌ సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి.

ముఠా ఆచూకీ కోసం గాలింపు చర్యలు : ఒకప్పుడు ఎంతో సురక్షితమని భావించిన గేటెడ్‌ కమ్యూనిటీలు కూడా దొంగలకు సులువైన లక్ష్యాలుగా మారిపోవడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. రాత్రి వేళల్లో పోలీసుల పెట్రోలింగ్‌, నిఘా కొరవడటం వల్లే దొంగలు రెచ్చిపోతున్నారని స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. వరుస ఘటనలు చోటుచేసుకోవడంతో ప్రత్యేక పోలీసు బృందాలు రంగంలోకి దిగి దొంగల ముఠా ఆచూకీ కోసం గాలిస్తున్నాయి.

ఇళ్లల్లో సీసీ కెమెరాలు తప్పనిసరి : ముఖ్యంగా పండుగల సమయంలో ఊర్లకు వెళ్తుంటే బంగారం, నగదు ఇంట్లో ఉంచకుండా బ్యాంకు లాకర్లలో భద్రపరుచుకోవాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. సెంట్రల్‌ లాకింగ్ సిస్టం, సెక్యూరిటీ అలారం, మోషన్ సెన్సార్‌లు ఏర్పాటు చేసుకుంటే ఇంట్లోకి ఎవరైనా చొరబడిన వెంటనే అప్రమత్తమవ్వొచ్చని తెలిపారు. గేటెడ్‌ కమ్యూనిటీలతోపాటు సాధారణ కాలనీల్లోనూ, ఇళ్లల్లోనూ సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకోవాలని పోలీసులు సూచించారు. ఊరికి వెళ్లినప్పుడు దొంగలకు సమాచారం ఇచ్చేలా ఇంటి ముందు పేపర్లు, పాలప్యాకెట్లు, చెత్త పేరుకుపోకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. రాత్రి గస్తీ పెంచుతున్నట్లు తెలిపారు.

"సీసీ కెమేరాలు పెట్టడం వల్ల క్రైంలు తక్కువగా జరుగుతాయి. ఇది ఉండటం వల్ల సులువుగా దొరికిపోతాం అనే భయంతో దొంగతనాలు జరగవు. ఒక వేళ ఎవరైనా నేరానికి పాల్పడితే కోర్టులో సీసీ ఫుటేజీలు ఆధారంగా సులభంగా జైలులో వేయవచ్చు. మా బాధ్యతగా పెట్రోలింగ్​ చేస్తాం. అయినప్పటికీ ప్రతి ఒక్క ఇంటిలో సీసీ కెమెరాలు ఉండాలి. ఇవి ఎందుకు అమర్చుకోవాలి, దీని వల్ల లాభాలు ఏమిటనే విషయంపై ప్రజల్లో అవగాహన కల్పిస్తున్నాం." - సుధీర్ బాబు, రాచకొండ సీపీ

