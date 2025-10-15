ETV Bharat / state

Inspiring Story of Sushma from Ananthapur District
Inspiring Story of Sushma from Ananthapur District (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 15, 2025 at 8:43 PM IST

Inspiring Yuva Story of Sushma from Ananthapur District: తండ్రిలాగే డాక్టర్‌ కావాలనుకుంది ఆ యువతి. కానీ ఎంబీబీఎస్‌లో సీటు రాలేదు. అయినా నిరుత్సాహపడలేదు. ఫార్మా-డీ కోర్సును ఎంచుకుంది. అందులో బంగారు పతకం సాధించింది. గర్భసంచి ముఖద్వార క్యాన్సర్‌ కారణాలపై పీహెచ్‌డీ చేసి అనేక జర్నల్స్‌కు వ్యాసాలు రాసింది. అంతేకాదు బ్యాచిలర్‌ ఆఫ్‌ లా, బ్యాచిలర్‌ ఆఫ్‌ బిజినెస్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌తో సహా 4 డిగ్రీలు చేసింది. దాదాపు 70 రీసెర్చ్‌, రివ్యూ ఆర్టికల్స్‌ రాసింది. ఆంకాలజీలో పోస్ట్‌ డాక్‌ చేసి బయోమార్కర్‌ కనిపెట్టడమే లక్ష్యమంటున్న అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన సుష్మ విజయ ప్రస్థానం ఇది.

ఈమె పేరు సుష్మ. అనంతపురం జిల్లా నార్పలకు చెందిన డాక్టర్‌ ముచ్చుకోట బాబు, అనితల కుమార్తె. చిన్నతనం నుంచి వైద్య రంగంలో సేవ చేయాలనేది ఆమె అభిలాష. అయితే కొద్ది మార్కుల తేడాలో ఎంబీబీఎస్ సీటు చేజారింది. దీంతో ఫార్మా-డీ కోర్సు చేసి గోల్డ్ మెడల్ సాధించింది. తర్వాత సర్వైకల్ క్యాన్సర్‌పై పరిశోధన చేసింది. అంతేకాదు బ్యాచిలర్ ఆఫ్ లా, బ్యాచిలర్ ఆఫ్ బిజినెస్ మేనేజ్‌మెంట్ వంటి 4 డిగ్రీలు పూర్తిచేసింది. ప్రస్తుతం బెంగుళూరు ఆదిత్య ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫార్మా సైన్సెస్‌లో అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్‌గా పని చేస్తోంది.

క్యాన్సర్​ పై పరిశోధనలు చేసిన సుష్మ (ETV)

క్యాన్సర్‌పై రీసెర్చ్‌ ఆర్టికల్స్‌: వైద్యరంగంపై ఉన్న ఆసక్తితో ఫార్మాడిగ్రీలోనే తన పరిశోధన ప్రారంభించింది. తొలుత సర్వైకల్‌ క్యాన్సర్‌పై పరిశోధన పేపర్‌ సమర్పించింది. జాతీయ, అంతర్జాతీయ జర్నల్స్‌లో ఆమె సమర్పించిన అనేక వ్యాసాలు బెస్ట్‌ ఆర్టికల్స్‌గా గుర్తింపు పొందాయి. క్యాన్సర్‌ కారణాలపై పూర్తిగా అధ్యయనం చేస్తూ తొలి దొశలోనే వ్యాధిని గుర్తించే విధానాలపై జర్నల్స్‌కు వ్యాసాలు రాసి పేరు తెచ్చుకున్నారు. సుమారుగా 50 జాతీయ, అంతర్జాతీయ కాన్ఫరెన్స్‌లలో పాల్గొని 15 చోట్ల ప్రశంసా పత్రాలు అందుకున్నారు.

అందరి ప్రోత్సాహంతోనే విజయాలు: తండ్రిలాగే తాను డాక్టర్‌ కావాలనుకుందీమె, అది కుదరకపోవడంతో ఫార్మా-డీ చేసి గోల్డ్‌ మెడల్‌ సాధించింది. అందరిలా ఒకే ఫీల్డ్‌లో వెళ్లకుండా రీసెర్చ్‌ పేపర్లు రాసింది. చిన్నగా ప్రారంభించిన రీసెర్చ్‌ రివ్యూ ఆర్టికల్స్‌ సంఖ్య ప్రస్తుతం 70కు చేరింది. క్యాన్సర్‌ను తొలిదశలో, తక్కువ ఖర్చులో తెలుసుకునే విధానాలను గుర్తించడంలో తన పరిశోధన విజయవంతమైంది. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా విడుదలవుతున్న పలు ఫార్మా జర్నల్స్‌లో ఎడిటోరియల్ సభ్యురాలుగా ఉందీమె.

తొలి నుంచి చదువులో ముందంజలో ఉన్న సుష్మ ఆంకాలజీలో పోస్ట్‌ డాక్‌ చేసి తక్కువ ఖర్చులో బయోమార్కర్‌ కనిపెట్టడమే లక్ష్యమంటోంది. తల్లిదండ్రులు, గురువుల ప్రోత్సాహంతోనే ఈ విజయాలు సాధించానని చెబుతోంది. వ్యాధి సోకిన తరువాత వినియోగించాల్సిన మందులను గుర్తించి తన వ్యాసాలను జర్నల్స్ లో ప్రచురించింది. బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్‌కు ఎలాంటి మందులు వాడొచ్చు, వ్యాధి నయమయ్యేందుకు అనుసరించాల్సిన చికిత్స విధానాలను తన వ్యాసాల్లో ఆంకాలజీ వైద్యులకు సూచించింది సుష్మ. ప్రస్తుతం అంకాలజీ ఫీల్డ్‌లో ఐసీఎమ్మార్​తో టై అప్‌ అయ్యి ఓ ప్రాజెక్టు చెయ్యాలనుకుంటునట్లు చెబుతోంది.

తమ కుమార్తె చిన్నతనం నుంచి ఏదైనా పట్టుదలతో చేసి సాధించే తత్వం ఉందని సుష్మ తల్లిదండ్రులు చెబుతున్నారు. తాను ఈ స్థాయికి ఎదగడం గర్వంగా ఉందని హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మహిళలు అత్యధికమంది ఎదుర్కొంటున్న తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యల్లో సర్వైకల్, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లు ముఖ్యమైనవి. వీటి మీద పరిశోధన చేస్తూ సమాజానికి ఏదైనా చేయాలని సుష్మ తపన పడుతున్నారు.

"మా తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహతో నేను ఈ విజయాలను సాధించాను. వైద్యరంగంపై ఉన్న ఆసక్తితో ఫార్మాడిగ్రీలోనే తన పరిశోధన ప్రారంభించాను. ప్రస్తుతం అంకాలజీ ఫీల్డ్‌లో ఐసీఎమ్మార్​తో టై అప్‌ అయ్యి ఓ ప్రాజెక్టు చేయాలనుకుంటున్నాను. చిన్నగా ప్రారంభించిన రీసెర్చ్‌ రివ్యూ ఆర్టికల్స్‌ సంఖ్య ప్రస్తుతం 70కు చేరింది. ఆంకాలజీలో పోస్ట్‌ డాక్‌ చేసి తక్కువ ఖర్చులో బయోమార్కర్‌ కనిపెట్టడమే నా లక్ష్యం"-సుష్మ, ఫార్మా-డీ సైంటిస్టు

"చిన్నతనం నుంచి ఏదైనా పట్టుదలతో చేసి సాధించే తత్వం మా కుమార్తె సుష్మకు ఉంది. మహిళలు అత్యధికమంది ఎదుర్కొంటున్న తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యల్లో సర్వైకల్, బ్రెస్ట్ క్యాన్సర్లు ముఖ్యమైనవి. దీనిపై సుష్మ పరిశోధన చేస్తూ సమాజానికి ఏదైనా చేయాలని తపన పడుతుంది. తను సాధించిన విజయాలకు తల్లిదండ్రులుగా మాకెంతో గర్వంగా ఉంది. భవిష్యత్తులో సుష్మ మరింత ఉన్నత స్థానాలకు వెళ్లాలని కోరుకుంటున్నాం"-సుష్మ తల్లిదండ్రులు


ఆపదలో ఉన్నవారి ప్రాణం కాపాడేలా - సీపీఆర్​పై పెద్ద ఎత్తున అవగాహన

అందరిలో ఒకరిలా కాకుండా - తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానం సాధించిన శిరీష

