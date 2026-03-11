ఎన్ఎస్ఎస్లో రాణిస్తున్న యువతి - రాష్ట్రపతి, ప్రధానిలతో ముచ్చటించిన స్నేహా భవాని
పదో తరగతిలోనే ఎన్ఎస్ఎస్లో చేరిన స్నేహ - బెస్ట్ వాలంటీర్ అవార్డు అందుకున్న యువతి - దిల్లీ రిపబ్లిక్ పరేడ్లో పాల్గొన్న యువతి - ఇప్పటికే అనేక సేవా కార్యక్రమాలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 11, 2026 at 1:34 PM IST
Inspiring Story of Sneha Bhavani from Nellore : "సేవే మార్గం. దేశ రక్షణే లక్ష్యం" ఈ నినాదాన్ని మాటల్లోనే కాదు చేతల్లో చూపిస్తోంది ఆ యువతి. ఓ వైపు పేదరికం వెక్కిరిస్తున్నా, సమాజం పట్ల బాధ్యత. దేశ రక్షణలో భాగం కావాలనే పట్టుదల ఆమెను విద్యార్థి దశలోనే ఎన్ఎస్ఎస్లో చేరేలా చేసింది. అనేక సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని బెస్ట్ వాలంటీర్గా అవార్డులు సొంతం చేసుకుంది. అంతేకాదు వేల మంది పోటీ పడే దిల్లీ రిపబ్లిక్ డే పరేడ్లో అడుగుపెట్టింది. రాష్ట్రపతి, ప్రధానిలతో ముచ్చటించే అవకాశం దక్కించుకుంది నెల్లూరు జిల్లాకు చెందిన స్నేహా భవాని.
చిన్ననాటి నుంచే ఆ యువతికి సమాజ సేవ పట్ల ఆసక్తి ఉంది. అదే ఆమెను ఎన్ఎస్ఎస్లో చేరేలా చేసింది. పారిశుద్ధ్యం, శుభ్రత, మొక్కలు నాటడం వంటి అనేక సేవా కార్యక్రమాల్లో 3 ఏళ్లుగా పాల్గొంటూ పలు అవార్డులు సొంతం చేసుకుంది. పలుమార్లు బెస్ట్ వాలంటీర్గా ఎన్నికై విక్రమ సింహపురి వర్సిటీ నుంచి అవార్డులు అందుకుంది. గుజరాత్లో క్యాంప్నకు ఎన్నికై ఉత్తమ సేవలు అందించి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. అంతేకాదు 2026 జనవరి రిపబ్లిక్డే వేడుకలకు హాజరైంది. రాష్ట్రపతి, ఉపరాష్ట్రపతి, ప్రధానిలను కలిసే అవకాశం దక్కించుకుంది.
ప్రారంభం నుంచి ఎన్ఎస్ఎస్లో చురుకుగా: నెల్లూరుకు చెందిన ఈ యువతి స్నేహా భవాని తండ్రి చంద్రశేఖర్ బంగారు దుకాణంలో పని చేస్తున్నాడు. తల్లి సులోచన గృహిణి. పేద కుటుంబం. చిన్న కిరాణా కొట్టు నడుపుతూ ఇద్దరు పిల్లలను ఉన్నత చదువులు చదివిస్తున్నారు తల్లిదండ్రులు. కుమార్తె స్నేహా భవాని ప్రస్తుతం నెల్లూరు దమచర్ల కాసమ్మ మహిళా కళాశాలలో బీఎస్సీ బయోటెక్నాలజీ మూడో ఏడాది చదువుతోంది. సహజంగానే సేవా దృక్పథం ఉన్న ఈ యువతి ప్రారంభం నుంచి ఎన్ఎస్ఎస్లో చురుకుగా పని చేస్తోంది.
ప్రజలకు సామాజిక అంశాల పట్ల అవగాహన: టెన్త్ నుంచే సేవా కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం మొదలు పెట్టిన స్నేహా భవాని. మొక్కలు నాటడం, శుభ్రత, ఓటింగ్ విధానం గురించి ప్రజల్లో అవగాహన కల్పించింది. హైదరాబాద్, నర్సాపూర్ వంటి పలు ప్రాంతాల్లో జరిగిన క్యాంపుల్లోనూ పాల్గొంది. వరుసగా కాలేజీ యూనివర్సిటీలోని క్యాంపులతో పాటు గుజరాత్లో జరిగిన క్యాంపులకు ఎన్నికై ఉత్తమ వాలంటీర్గా అవార్డులు సాధించింది.
విద్యార్థి దశ నుంచే ప్రతి ఒక్కరూ ఎన్ఎస్ఎస్ వంటి జాతీయ సేవా సంస్థల్లో పాల్గొనాలని సూచిస్తోంది స్నేహా భవాని. వివిధ క్యాంపుల్లో పాల్గొనడం వల్ల కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ పెరగడంతో పాటు ప్రజలకు సామాజిక అంశాల పట్ల అవగాహన కల్పించవచ్చని చెబుతోంది. ఎన్ఎస్ఎస్ సేవా కార్యక్రమాల్లో భాగంగా వివిధ ప్రాంతాలకు వెళ్లడం వల్ల మంచి నడవడిక, క్రమశిక్షణ అలవడడంతో పాటు అక్కడి సంస్కృతిని తెలుసుకునేందుకు వీలవుతుందని అంటోంది స్నేహ. అవార్డులు సాధిస్తూనే తద్వారా ఉద్యోగ అవకాశాలు పొందవచ్చని చెబుతోంది.
"మొదటిసారి స్పెషల్ క్యాంప్ చేశాం. దీనిలో భాగంగా మొక్కలు నాటడం, పారిశుద్ధ్యం, ఓటింగ్ విధానం వంటి అంశాలపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాం. అదే విధంగా నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ క్యాంపు నర్సాపూర్లో చేశాను. ఎన్ఎస్ఎస్లో బెస్ట్ వాలంటీర్ అవార్డు వచ్చింది." - స్నేహా భవాని, ఎన్ఎస్ఎస్ బెస్ట్ వాలంటీర్
నేవీలో చేరి దేశానికి సేవ చేస్తా: మహిళలకు కుటుంబ సభ్యుల ప్రోత్సాహం ఉండాలని స్నేహాభవాని అంటోంది. గుజరాత్, మహారాష్ట్ర ప్రాంతాలకు క్యాంపులకు వెళ్లడంలో తన తల్లిదండ్రులు ఎంతో ప్రోత్సహించారని చెబుతోంది. అనేక రాష్ట్రాల వారితో ఏర్పడిన పరిచయాలు వల్ల ఇతర భాషలు నేర్చుకోగలుగుతున్నానని అంటోంది. ప్రస్తుతం తాను డిగ్రీ చదువుతున్నానని, ఉన్నత చదువులకు ప్రభుత్వం ఆర్థిక సహకారం అందించాలని స్నేహా భవాని కోరుతోంది.
స్నేహ తల్లి సులోచనకు కుమార్తెను ఉన్నత స్థాయిలో చదివించాలనేది కోరిక. అయితే తమకు అంత స్థోమత లేదని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సహకరిస్తే తన కలలను సాకారం చేసుకుంటుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తోంది. ఇప్పటికే ఎన్ఎస్ఎస్లో దేశ స్థాయిలో స్నేహాభవాని గుర్తింపు తెచ్చుకున్నది. నేవీలో చేరి దేశానికి సేవ చేస్తానని ధీమా వ్యక్తం చేస్తోంది.
