అనుకున్న ఫలితం రాకున్నా ఆందోళన వద్దు - పది ఫలితమే జీవితం కాదని గుర్తించండి

పదో తరగతి మార్కులు విద్యార్థుల భవిష్యత్​ను నిర్ణయించలేవంటున్న నిపుణులు - పరీక్షల్లో ఫెయిలైనట్లయితే ఆందోళన చెందొద్దంటూ సూచన - జీవితంలో రాణించేందుకు ఎన్నో మార్గాలున్నాయని వెల్లడి - టెన్త్​ రిజల్ట్స్​ నేపథ్యంలో నిపుణుల సూచనలు

Published : April 29, 2026 at 12:01 PM IST

Students Anxiety On Tenth Exam Results : ఇవాళ పదో తరగతి పబ్లిక్ పరీక్షల ఫలితాలు విడుదల కానున్నాయి. విద్యార్థులు పాఠశాల స్థాయి దాటి కళాశాలలో అడుగు పెట్టే దశ కావడంతో ఓ కీలక మైలురాయిగా భావిస్తారు. పదో తరగతి ఫలితాలు అనగానే కొందరిలో తీవ్ర ఆందోళన మొదలవుతుంది. అయితే ఎస్‌ఎస్‌సీ మార్కులనేవి జీవితాన్ని నిర్దేశించినటువంటి దాఖలాలు లేవు. కొంతమంది మార్కులు తక్కువగా రావచ్చు, మరికొందరు పరీక్షల్లో తప్పనూ వచ్చు. ఇంకొందరు జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయిలో టాప్ మార్కులను సాధించవచ్చు. ఈ ఫలితాలేవీ ఉన్నత విద్యకు, ఉత్తమ జీవనానికి కొలమానం కావని విద్యార్థులు గుర్తించగలగాలి. రిజల్ట్స్​ చూసి పొంగిపోవడం, నిరాశకు గురి కావడం కన్నా తదుపరి కార్యాచరణపై దృష్టి సారించడం మంచిదని నిపుణులు సూచించారు. పదో తరగతి ఫలితాలు విడుదల కానున్న నేపథ్యంలో విద్యార్థులకు నిపుణుల సూచనలు ఇవే.

వీళ్లు కుంగిపోలేదు : కరీంనగర్‌ జిల్లాలోని శంకరపట్నం మండలం కొత్తగట్టుకు చెందిన కోరెం అశోక్‌రెడ్డి ఇంటర్​లో ఫెయిలయ్యారు. దీంతో నిరాశ చెందక సప్లిమెంటరీ పరీక్షలకు హాజరై ఉత్తీర్ణులయ్యారు. అనంతరం జమ్మికుంటలో డిగ్రీ, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంలో పీజీ పూర్తి చేసి గ్రూప్‌-1 ఉద్యోగానికి ఎంపికయ్యారు. మార్కులు, ర్యాంకులనేవి ప్రామాణికం కాదని, పట్టుదలతో విజయం సాధించొచ్చని ఆయన నిరూపించారు.

  • భారతరత్న, క్రికెట్ దిగ్గజం సచిన్‌ టెండూల్కర్‌ చదువులో రాణించలేదు. పాఠశాల స్థాయి విద్య పూర్తి చేయకుండానే క్రికెట్‌పై దృష్టి పెట్టారు. కఠోర సాధన ద్వారా ప్రపంచంలోనే మేటి ఆటగాడిగా నిలిచారు.
  • ధీరూబాయి అంబానీ చదువు లేకున్నప్పటికీ చిన్న ఉద్యోగం నుంచి ప్రపంచ స్థాయి వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్నే నిర్మించారు.

బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ నటుడు అమీర్‌ఖాన్‌ ఓ ఎవరేజ్ విద్యార్థి. తనకిష్టమైన సినిమాల్లో కష్టపడి హీరోగా ఎంతో స్థాయికి ఎదిగారు.

క్షణికావేశం వద్దు :

  • మేడిపల్లి మండలానికి చెందిన విద్యార్థి గతేడాది టెన్త్​లో ఫెయిలయ్యాననే మనో వ్యథతో జీవితాన్ని చాలించాడు. వ్యవసాయాధారిత కుటుంబం అతడిది. పొలం పనులు చేసుకున్నా జీవితం సాఫీగా సాగిపోయేది. అతడి బలవన్మరణంతో నిండు జీవితాన్ని కోల్పోవడంతో పాటు కుటుంబానికి తీరని శోకాన్ని మిగిలింది.
  • రాయికల్‌ మండలానికి చెందిన పదో తరగతి విద్యార్థి ఫలితాలు అనుకూలంగా రాలేదనే కారణంగా బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. భవిష్యత్తుపై ఆశతో జీవిస్తే అతడి కుటుంబం ఎంతో ఆనందంగా ఉండేది. తమకు తోడుగా నిలుస్తాడనే కుమారుడు అర్ధంతరంగా తనువు చాలించడం వల్ల తల్లిదండ్రులు దిక్కు లేని పక్షులయ్యారు.

అవకాశాలు అపారం :

  • పదో తరగతి పరీక్షల్లో ఫెయిలైనా మళ్లీ పరీక్ష రాసి పాసవ్వొచ్చు. తనువు చాలిస్తే మరో జీవితం ఉండదనే విషయాన్ని ప్రతి విద్యార్థి గమనించాలి.
  • ఐటీఐ కాలేజీల్లో చేరి ఎలక్ట్రిషియన్, డీజిల్‌ మెకానిక్‌, ఫిట్టర్ కోర్సులు పూర్తి చేస్తే ఉద్యోగావకాశాలున్నాయి.
  • జీవితంలో ఎదిగేందుకు చదువు ఒక్కటే మార్గం కాదు. వినూత్న ఆలోచనలతో వృత్తి, వ్యాపారాల్లో రాణించవచ్చు.
  • ఎలక్ట్రిషియన్, ఏసీ మెకానిక్, ప్లంబర్, బైక్‌ మెకానిక్‌లు వంటి డిమాండ్‌ ఉన్న వృత్తుల్లో స్థిరపడొచ్చు.
  • తెలంగాణ ఓపెన్‌ స్కూల్‌ సొసైటీ(టాస్​) ద్వారా టెన్త్, ఓపెన్‌ యూనివర్సిటీలో డిగ్రీ పూర్తి చేయొచ్చు.
  • ఆసక్తి కలిగిన రంగంలో నైపుణ్యం పెంచుకొని మంచి భవిష్యత్​ను నిర్మించుకోవచ్చు.

"పరీక్ష ఫలితాలు ముఖ్యం కాదనే విషయం పిల్లలకు అర్థమయ్యే తల్లిదండ్రులు చెప్పాలి. విద్యార్థుల మానసిక స్థితిగతులను పరిశీలించాలి. ఫెయిలైన వారిలో కొందరు తీవ్రమైన డిప్రెషన్‌తో బాధను వ్యక్తపరుస్తుంటారు. తమ బలహీనమైన క్షణాలను బహిర్గతం చేసినప్పుడు కుటుంబ సభ్యులు అండగా నిలిస్తే విషాదాలకు తావుండదు. ఫలితం ఎలా వచ్చినా అధైర్యపడొద్దంటూ ముందస్తుగా సన్నద్ధం చేయాలి. మున్ముందు మంచి అవకాశాలుంటాయని వివరించాలి"-డాక్టర్‌ వీరేందర్, మనస్తత్వ నిపుణుడు

నేడే తెలంగాణ పదో తరగతి ఫలితాలు - ఒక్క క్లిక్​తో రిజల్ట్స్ తెలుసుకోండి

పది తర్వాత పదింతల ఉద్యోగావకాశాలు - వేసవిలో ఎన్నో కోర్సులకు ప్రవేశ పరీక్షలు

