66 ఏళ్ల వయసులోనూ సమాజంలో స్ఫూర్తి నింపేలా కృషి - పుస్తకాల రూపంలో ఆదర్శ వాక్యాలు
పత్రికల్లో మంచి విషయాలు సేకరించి యువతకు పంచుతున్న మణి కుమారి - ఆదర్శ వాక్యాలను ప్రజలకు చేరువ చేసేలా నిత్యం శ్రమిస్తూ - ఓ పుష్కరకాలం పాటు వేలాది అంశాలు సేకరణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 19, 2026 at 2:46 PM IST
Story of Dhanekula Manikumari : సమాజానికి మంచిని పంచాలనే ఉద్దేశ్యంతో కృష్ణా జిల్లా యనమలకుదురుకు చెందిన 66 ఏళ్ల ధనేకుల మణికుమారి నిత్యం శ్రమిస్తున్నారు. విలువల నైతికతను, ఆదర్శ వాక్యాలను ప్రజలకు చేరువ చేయడమే లక్ష్యంగా ఆమె కృషి చేస్తున్నారు. వార్తాపత్రికలలోని ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు, నీతికథలను సేకరించి పుస్తకాలుగా మలుస్తూ, చరవాణుల యుగంలో యువతకు, చిన్నారులకు స్ఫూర్తినిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
పత్రికల శీర్షికులు సేకరణ : ప్రముఖ దినపత్రికల్లో వచ్చిన మంచి వాక్యాలు, ఆధ్యాత్మిక విషయాలు, ఆలయ విశేషాలు, నీతి కథలు, హాయ్బుజ్జి కథలు, ఆణిముత్యాల, బాల వినోదిని, సుఖీభవ ఇలా వివిధ శీర్షికలతో వచ్చిన అంశాలను స్వయంగా సేకరిస్తున్నారు. వాటన్నింటిని పేపర్లలో రాసి, పుస్తకాలుగా రూపకల్పన చేస్తున్నారు. వాటిని ఆసక్తిగల వారికి పంచుతున్నారు.
కుటుంబ నేపథ్యం : కృష్ణా జిల్లా యనమలకుదురు గ్రామానికి చెందిన ధనేకుల మణికుమారి స్వస్థలం. ఈమె భర్త రామలింగేశ్వరరావు 1995లో మరణించారు. వీరికి ఇద్దరు కుమారులు.
పుష్కరకాలం నుంచి : 2014 నుంచి ఓ పుష్కరకాలం పాటు వేలాదిగా ఇలాంటి అంశాలు సేకరించారు. ఇప్పటికీ ఏ సంవత్సరం ఏ అంశం వచ్చిందో చక్కగా వివరిస్తారు. ఆమె ఇంట్లో ఉన్న గదులన్నీ ఈ పుస్తకాలతోనే నిండిపోయాయి. ఆమె 2019 సంవత్సరం వరకు సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్ కళాశాలలో స్టేనోగ్రాఫర్గా పనిచేశారు. ఆ తర్వాత పదవీ విరమణ చేశారు. ఇప్పటికీ ఉదయం పేపర్ వచ్చిన వెంటనే అందులో వచ్చిన శీర్షికలను, మంచి అంశాలను సేకరిస్తుంటారు.
మంచి విషయాలు చెప్పేవారు కరవు : ప్రస్తుతం చిన్నారు, విద్యార్థులు, యువత సెల్ఫోన్లు, కంప్యూటర్లు, సీరియళ్లు, ఓటీటీల్లో సినిమాలు, ఇన్స్టా రీల్స్ చూడడానికి అలవాటుపడిపోయారు. పత్రిక చదివే వారి సంఖ్య తగ్గిపోయింది. మంచి విషయాలు చెప్పేవారు కరవయ్యారు. ఇక పాఠశాలల విషయానికి వస్తే సబ్జెక్టులకే ఎక్కువ సమయం కేటాయిస్తున్నాయి.
ఇలాంటి సమయంలో కొంత మందికైనా మంచి వాక్యాలతో కూడిన పుస్తకాలను అందించాలనేదే నా కోరిక అని మణికుమారి తెలిపారు. పాఠశాల విద్యార్థులు, యువతకు, ఉపాధ్యాయులకు, జనసందోహం ఉన్న కార్యక్రమాల్లో ఈ ప్రతుల జిరాక్సులను అందిస్తున్నామన్నారు. ఇవి చదివి స్ఫూర్తి కలిగి, మరికొంత మందికి ఈ మంచిని తెలియజేస్తారని ఆశపడుతున్నాం అని మణికుమారి అన్నారు.
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