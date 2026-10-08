అరటినార నుంచి 14 రకాల వెరైటీ ఉత్పత్తులు - 'నేచర్లింక్' ఆనందకుమారి సక్సెస్ స్టోరీ
Banana Fiber Crafts : వ్యర్థంగా పారేసే అరటి బోదెలతో సరికొత్త ట్రెండ్ సృష్టిస్తున్నారు విజయవాడకు చెందిన ఆనందకుమారి. నేచర్లింక్ పేరుతో వ్యర్థాలకు ప్రాణం పోస్తూ చీరలు, ట్రెండీ హ్యాండ్బ్యాగులు తయారుచేస్తున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 7:20 PM IST|
Updated : October 8, 2026 at 7:25 PM IST
Banana Fiber Crafts YUVA Story : 6 అంకెల జీతం. ఏసీ గదుల్లో ఉద్యోగం. సగటు యువత కలలుగనే హోదా ఇది. కానీ ఐదేళ్ల సాఫ్ట్వేర్ కెరీర్కు స్వస్తి పలికి వ్యర్థంగా పారేసే అరటి బోదెలతో సరికొత్త ట్రెండ్ సృష్టిస్తున్నారు విజయవాడకు చెందిన ఆనంద కుమారి. నేచర్లింక్ పేరుతో వ్యర్థాలకు ప్రాణం పోస్తూ వేల విలువ చేసే చీరలు, ట్రెండీ హ్యాండ్బ్యాగులు తయారుచేస్తున్నారు. స్వయంగా ఆదాయం ఆర్జించడంతో పాటు 350 మందికి పైగా గ్రామీణ మహిళలకు ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. ఇంతకీ ఈ వ్యాపార ఆలోచన ఎలా వచ్చింది. ఆమె జర్నీ ఎలా సాగింది? ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
ఈమె ఆనంద కుమారి. విజయవాడలోని మధురానగర్ స్వస్థలం. ప్రపంచమంతా కరోనా భయంతో స్తంభించిపోయిన 2022 కాలంలో చేస్తున్న ఐటీ ఉద్యోగాన్ని పక్కన పెట్టి వ్యర్థాలుగా పారేసే అరటి బోదెల్లో ఓ అద్భుతమైన వ్యాపార ఆలోచనను వెతికారు. పర్యావరణహిత ఉత్పత్తుల దిశగా నేచర్లింక్ అనే సంస్థకు నాంది పలికారు. కోడ్ రాసే చేతులతో అరటినారతో వివిధ హ్యాండీ క్రాఫ్ట్స్ రూపొందిస్తున్నారు. వ్యర్థాలతో ట్రెండీ హ్యాండ్బ్యాగులు, కళాత్మక చీరలు తయారుచేస్తూ అందరినీ అబ్బురపరుస్తున్నారు.
14 రకాల వెరైటీ ఉత్పత్తులు : నేరుగా రైతుల దగ్గర నుంచే అరటి బోదెలను సేకరించి, శుద్ధి చేసి, నూలుగా మార్చే ప్రక్రియను సాధించారు ఆనంద కుమారి. ఒక్క అరటినార నుంచే 14 రకాల వెరైటీ ఉత్పత్తులు చేస్తూ ఇతర సహజ పదార్థాలతోనూ ఉత్పత్తులు రూపొందిస్తూ చేతివృత్తులకు ఆధునికతను జోడిస్తున్నారు. పారేసే పదార్థాలకు ప్రాణం పోస్తూ, ప్రకృతికి హాని కలగకుండా పర్యావరణహిత జీవన విధానానికి తన వంతు ప్రోత్సాహం అందిస్తున్నారు.
"నేను 2022 వరకు ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఎంప్లాయిని. 2022లో పాండమిక్ సిచువేషన్లో ఏదైనా ఎకో ఫ్రెండ్లీగా నేచర్కి రిలేటెడ్గా మనం ఏదైనా చేయాలి అనే ఒక కాన్సెప్ట్తో నేను ఎంక్వైరీ చేసుకుంటూ వెళ్తుండగా శ్రీనివాస్ పరిచయం అయ్యారు. ఆ సమయంలో మేం ఆరటినార చాలా వేస్ట్ అయిపోతుంది, ఎస్పెషల్గా రాయలసీమ వైపు అది చాలా మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎక్కువ ఆరటినార నుంచి ఎకో ఫ్రెండ్లీగా ఏదైనా చేద్దామనుకున్నాం. ఆంధ్రప్రదేశ్లో అలాంటి ప్రొడక్ట్స్ అనేవి చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి అనే కాన్సెప్ట్తో మూసా ఫైబ్రల్ అనే ఒక స్టార్టప్ని 2022 సెప్టెంబర్లో స్టార్ట్ చేశాం." -ఆనంద కుమారి, నేచర్లింక్ వ్యవస్థాపకురాలు
ఏ గొప్ప ఆలోచన వెనుకైనా బలమైన మద్దతు ఉంటే, ఆ విజయం తిరుగులేనిదవుతుంది. అప్పటివరకు ఎలాంటి అనుభవమూ లేని రంగంలోకి అడుగుపెట్టడం వెనుక ఆనంద కుమారితో పాటు ఆమె భర్త శ్రీనివాస్ పడ్డ శ్రమ అసాధారణమైంది. దేశంలోని పలు ప్రాంతాలు పర్యటించి అరటినార నాణ్యత, తయారీ విధానాలపై క్షుణ్ణంగా రీసెర్చ్ చేశారు. తమ వినూత్న ప్రణాళికను ప్రభుత్వ సంస్థల ముందుకు తీసుకెళ్లగా, లభించిన మద్ధతుతో వారి ప్రాజెక్టుకు రెక్కలొచ్చాయి. అలా నేడు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 11 యూనిట్లు, 5 క్లస్టర్లతో విస్తృతమైన నెట్వర్క్ను విజయవంతంగా నిర్మించారు.
"మా ఇన్నోవేషన్లో గుర్రపు డెక్కని వాడతాం. దీనికి ఎలాంటి సాయిల్ అక్కర్లేదు, వాటర్ కూడా లేకుండా అవి ఇండోర్లో గ్రో అవుతుంది. మనం ఎలాంటి వాటర్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఎలాంటి మెయింటైనెన్స్ అక్కర్లేదు. కనకదుర్గ అమ్మవారి టెంపుల్లో కూడా ఆ బనానా ల్యాంప్స్తో దసరా ఉత్సవాలకు ఒక డిజైన్ చేస్తున్నాం. అంటే గవర్నమెంట్ కూడా ఎప్పుడు ఎకో ఫ్రెండ్లీ వాటి మీద ఎక్కువ ఇంట్రస్ట్ చూపిస్తుంది" -శ్రీనివాస్, ఆనంద కుమారి భర్త
350 మందికి పైగా : అనంతపురం, నెల్లూరు, నంద్యాల, కడప, విజయవాడ, మచిలీపట్నం, గుంటూరు ఇలా 7 జిల్లాల్లోని గ్రామీణ మహిళలకు ఉచితంగా ప్రత్యేక శిక్షణ ఇచ్చారు ఆనంద కుమారి. 350 మందికి పైగా మహిళలకు స్కిల్స్ నేర్పడమే కాకుండా, వారు తయారుచేసిన ప్రొడక్ట్స్ను వీళ్లే కొనుగోలు చేస్తూ, సరైన మార్జిన్, ప్రాఫిట్ వచ్చేలా వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తున్నారు. మరోవైపు పంట వ్యర్థాల్ని అమ్మడం ద్వారా రైతులకు ఎకరాకు రూ. 40 వేల నుంచి రూ. 60 వేల వరకు అదనపు ఆదాయం అందుతుండడం విశేషం.
కేవలం గృహిణులుగా ఇళ్లకే పరిమితమైన చేతులు నేడు వ్యర్థాలతో అందమైన కళాఖండాలను సృష్టిస్తున్నాయి. ట్రెండీ హ్యాండ్ బ్యాగుల నుంచి కళాత్మక చీరలు తయారు చేసే వరకు ప్రతీ దశలోనూ గ్రామీణ మహిళలే ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నారు. తమ శ్రమకు తగ్గ ఆదాయం నేరుగా చేతికి అందుతుండటంతో ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందడుగు వేస్తున్నారు.
కార్పొరేట్ సంస్థల్లో నెలనెలా వచ్చే జీతం భద్రతను మాత్రమే ఇస్తుంది కానీ, మనసుకు నచ్చిన పనిని చేయడంలో వచ్చే సంతృప్తి వేరు. ఆ తృప్తి కోసం సౌకర్యవంతమైన ఐటీ ఉద్యోగం వదిలేసి తనకంటూ ఒక ప్రపంచాన్ని నిర్మించుకున్నారు ఆనంద కుమారి. వ్యర్థంగా కనిపించే దాంట్లోనే సరికొత్త విలువను వెతికి ప్రకృతిని పరిరక్షిస్తూ, వందలాది కుటుంబాల్లో వెలుగులు నింపుతున్నారు.
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