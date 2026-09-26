YUVA : రూ.లక్షల జీతం వదిలి చెఫ్గా సక్సెస్ - హైదరాబాద్లో జపాన్ ఫుడ్తో మ్యాజిక్
ఓ యువకుడు రూ.లక్షల జీతం వచ్చే ఉద్యోగం వదులుకొని చెఫ్గా మారాడు. తెలుగింటి వంటకాలను జపనీస్ స్టైల్లో చేస్తూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు. చిన్న క్లౌడ్ కిచెన్ నుంచి పెద్ద రెస్టారెంట్ స్థాయికి ఎదిగాడు.
Published : September 26, 2026 at 2:50 PM IST|
Updated : September 26, 2026 at 2:58 PM IST
Roch Cafe And Restaurant Founder Rohith Success Story : చిల్లీ చికెన్, వంకాయ బజ్జీ ఇవి తెలిసిన వంటకాలే. కానీ గుంటూరు చికెన్ రామెన్ ఎప్పుడైనా తిన్నారా? జపాన్ ఫేమస్ రామెన్తో గోంగూర రుచిని, పచ్చిపులుసుతో మాజెమెన్ జోడిస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఇలాంటి సరికొత్త ఫ్యూజన్ వంటకాలతో భోజనప్రియుల్ని ఆకర్షిస్తున్నాడు హైదరాబాదీ రోహిత్ విదురాల. రూ.లక్షల జీతం వచ్చే ఉద్యోగం వదులుకొని ఆసక్తి ఉన్న రంగంలో రాణించాలి అనుకొని ఉద్యోగం వదిలేసి మరీ ఆసక్తి ఉన్న చెఫ్ వృత్తిలో రాణిస్తున్న రోహిత్ సక్సెస్ జర్నీ గురించి తెలుసుకుందాం.
జపనీస్ స్టైల్ వంటకాలతో ప్రత్యేక గుర్తింపు
సర్వపిండి అంటే తెలంగాణ వాసులకు నోరూరిపోతుంది. గుంటూరు చికెన్ ఆంధ్రా ప్రజలకు అత్యంత ప్రీతికరమైనది. ప్రాంతాలు వేరైనా, తెలుగింటి రుచులు ప్రపంచంలోనే టాప్ అంటాడీ యువకుడు. అందుకే వీటికి మోడ్రన్ టచ్ ఇచ్చి ఆహార ప్రియులను ఆకట్టుకుంటున్నాడు. తెలుగు సంప్రదాయ ఆహారాన్ని జపనీస్ స్టైల్లో చేస్తూ గుర్తింపు తెచ్చుకుంటున్నాడు. గుంటూరు చిల్లీ చికెన్ రామెన్, గోంగూర రామెన్, పచ్చిపులుసు మాజెమెన్, బేబీ కార్న్ కరాగే వంటి వెరైటీలను కస్టమర్లను అందిస్తూ ప్రత్యేకత చాటుకుంటున్నాడు. ఆ యువకుడే రోహిత్.
జాబ్కు గుడ్బై చెప్పి-చెఫ్గా మారి
రోహిత్ స్వస్థలం వరంగల్. తండ్రి ఉద్యోగరీత్యా ముంబైలో పెరిగాడు. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్లో స్థిరపడడంతో సీబీఐటీలో కెమికల్ ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేశాడు. మంచి ఉద్యోగం, చేతినిండా సంపాదన ఉన్నా సంతృప్తి చెందలేదు. జాబ్కు రాజీనామా చేసి కుకింగ్పై దృష్టి సారించాడు. ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ఆధ్వర్యంలో వంట తరగతులకు హాజరై, చెఫ్గా స్థిరపడాలని నిర్ణయించుకున్నారు. గోవాలో చెఫ్గా చేరే అవకాశం రావడంతో కొత్త ప్రయాణం మొదలుపెట్టాడు రోహిత్.
కరోనా కష్టకాలంలో కేఫ్ ప్రారంభం
గోవా, దిల్లీ, సింగపూర్, బ్యాంకాక్లలో చెఫ్గా పనిచేసిన రోహిత్, దాదాపు ఆరేళ్ల పాటు తెలుగు వంటకాలపై లోతైన పరిశోధనలు చేశాడు. యువతలో జపనీస్ ఫుడ్స్పై పెరుగుతున్న క్రేజ్ గమనించి, వాటికి తెలుగు రుచులను జోడించాలని ఆలోచించారు. అనుకొని ఆగిపోకుండా ముందుకు సాగాడు. కొవిడ్ కష్ట సమయంలో రోష్ పేరుతో క్లౌడ్ కిచెన్ ప్రారంభించాడు. మొదట్లో హలీమ్, కేకులు డెలివరీ చేస్తూ తన ప్రయాణాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లారు.
ప్రపంచానికి తెలుగు రుచులు తెలపడమే లక్ష్యం
ప్రస్తుతం క్లౌడ్ కిచెన్ను రోష్ కేఫ్ అండ్ రెస్టారెంట్గా మార్చి వైవిధ్యమైన వంటకాలు అందిస్తున్నాడు రోహిత్. గుంటూరు చిల్లీ చికెన్ రామెన్, పోర్క్ బెల్లి గోంగూర రామెన్, పచ్చిపులుసు మాజెమెన్, బేబీ కార్న్ కరాగే వంటి వెరైటీలను కస్టమర్లను అందిస్తున్నాడు. ఫిల్టర్ కాఫీ కారామిల్ కస్టర్డ్, సర్వపిండి టార్లెట్, బిర్యానీ మీసో రామెన్ వంటి వినూత్న వంటకాలతో ఫుడ్ లవర్స్ను ఆకట్టుకుంటున్నారు. మాస్టర్ చెఫ్ ప్రోగ్రామ్లో సెమీ ఫైనల్స్ దాకా వెళ్లిన రోహిత్, తెలుగింటి వంటలను ప్రపంచానికి పరిచయం చేయడమే లక్ష్యమంటున్నాడు.
ఆరంభంలో ఆటంకాలు తప్పలేదు
ఆలోచనలే పెట్టుబడిగా రాష్ కేఫ్ను విజయవంతంగా నడిపిస్తున్నారు రోహిత్. త్వరలోనే ఈ బ్రాంచ్ను మరిన్ని ప్రాంతాలకు విస్తరించేందుకు కృషి చేస్తున్నాడు. మొదట రోహిత్ ఆలోచనను కుటుంబ సభ్యులు ఎవరూ సమర్థించలేదు. లక్ష్యం పట్ల ఆసక్తి, చేయగలననే ఆత్మస్థైర్యంతో ముందడుగు వేయడం వల్లే నేడు ఈ స్థాయికి చేరుకున్నానని చెబుతున్నాడు రోహిత్. చేసే పని మనసుకు సంతృప్తిని ఇస్తే, ఏ రంగంలోనైనా అద్భుతాలు సృష్టించవచ్చని నిరూపిస్తున్నాడు.
"ఇంజినీరింగ్ చేసి చెఫ్గా మారతానంటే మా తల్లిదండ్రులు ఒప్పుకోలేదు. అయినా గోవాకు వెళ్లి కుకింగ్ నేర్చుకున్నాను. కొవిడ్కు ముందు దిల్లీ, బ్యాంకాక్ వెళ్లి చెఫ్గా పని చేశాను. కరోనా తర్వాత ఇండియాకు వచ్చి రాష్ పేరుతో చిన్న క్లౌడ్ కిచెన్ ప్రారంభించాను. మొదట్లో హలీం చేశాను. వినియోగదారుల నుంచి ఆదరణ లభించింది. ఏడాది వరకు ఏ వంటకం ఆర్డర్ వచ్చినా చేస్తూ వెళ్లాను. తర్వాత ప్రత్యేకంగా కేక్లను తయారు చేయాలని ఆలోచన వచ్చింది. అలా కస్టమ్ కేక్లంటే మా కేఫ్కు మంచి పేరొచ్చింది. చివరికి నేను అనుకున్నది సాధించినందుకు నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది" - రోహిత్, రోష్ కేఫ్ అండ్ రెస్టారెంట్ ఫౌండర్
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