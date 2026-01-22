'వైకల్యం శరీరానికే, ఆత్మవిశ్వాసానికి కాదు' - ఎంతోమందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోన్న ప్రధానోపాధ్యాయురాలు
గ్రూప్-2 ఉద్యోగం వచ్చినా బోధనపై మక్కువతో దాన్ని వదులుకున్నారు - ప్రధానోపాధ్యాయురాలిగా 430 మంది విద్యార్థులు, 22 మంది సిబ్బందిని ముందుకు నడిపిస్తున్నారు ఆమె
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 22, 2026 at 9:43 AM IST
Story on Disabled Headmaster Lakshmi Suryakantham at East Godavari: విద్యార్థులనే కాదు వాళ్లకు బోధించే ఉపాధ్యాయులనూ నడిపించాల్సిన ప్రధానోపాధ్యాయురాలు. కానీ ఆమెకి చూపే లేదు. అయితేనేం, ఎవరి సాయమూ లేకుండానే స్కూల్ అంతా తిరిగేయగలరు. పాఠాలు సైతం బోధించగలరు. స్కూలునీ చక్కగా నిర్వహిస్తూ ఎందరికో లక్ష్మీ సూర్యకాంతం స్ఫూర్తిగానూ నిలుస్తున్నారు.
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని మండపేట సూర్యకాంతం స్వస్థలం. చిన్నప్పుడు అందరు పిల్లల్లాగే ఉండేవారు ఆమె. 8వ సంవత్సరంలో వేసవి సెలవులకు తాతగారి ఇంటికి వెళ్లొచ్చాకే సూర్యకాంతంలో మార్పు మొదలైంది. అప్పట్నీనుంచి దేనిని ఆమె సూటిగా చూడలేకపోయే వారు. పుస్తకాన్ని కళ్లకు దగ్గరగా పెట్టుకుని చదివే వారు. అది గమనించిన తల్లిదండ్రులు వెంటనే వైద్యులకు చూపించారు. అయినా చూపు మందగిస్తుండటంతో మెరుగైన వైద్యం కోసం హైదరాబాద్లో ప్రముఖ ఆసుపత్రులకు కూడా తిప్పారు. కంటి రెటీనా వెనకున్న నరాలకు రక్తప్రసరణ జరగట్లేదని, చికిత్స కష్టమని వైద్యులు అన్నారు.
దీంతో చేసేది ఏమిలేక ఇంటికి వచ్చేశారు. మరో ఏడాదికి సూర్యకాంతానికి పూర్తిగా చూపు పోయింది. స్కూల్లో తోటి పిల్లలు ఆటపట్టిస్తుండేవారు. దీంతో ఇంట్లోవాళ్లు చదువు మాన్పించారు. కానీ సూర్యకాంతం మారాం చేయడంతో తిరిగి స్కూల్లో చేర్చారు. అంధత్వం తనకో అడ్డని భావించలేదు ఆమె. ఉపాధ్యాయులు చెప్పే పాఠాలను శ్రద్ధగా వినేవారు. ఇంటర్ వరకు కూడా ప్రథమ శ్రేణిలో ఉత్తీర్ణులు అయ్యారు.
బోధించడంలోనే సంతృప్తి: సూర్యకాంతానికి 18వ ఏట సమీప బంధువైన శ్రీరామ్మూర్తితో వివాహమైంది. భర్త ప్రోత్సాహంతో దూర విద్యలో డిగ్రీ, ఆపై కాకినాడలో బీఈడీ కూడా పూర్తి చేశారు. 1997లో స్కూల్ అసిస్టెంట్గా ఉద్యోగం సాధించారు. 12 ఏళ్ల పాటు సాంఘిక శాస్త్రం బోధించారు. ఆ తర్వాత ప్రధానోపాధ్యాయురాలిగా పదోన్నతి పొందారు. ఈ క్రమంలో పీజీ పూర్తి చేశారు. గ్రూప్స్, సివిల్స్ కూడా రాశారు. సివిల్స్ ఇంటర్వ్యూలో వెనుదిరిగారు. గ్రూప్-2 ఉద్యోగం వచ్చినా బోధన పై మక్కువతో సూర్యకాంతం దాన్ని వదులుకున్నారు. పిల్లలకు బోధించడంలోనే తనకు సంతృప్తి దొరుకుతుంది అంటున్నారు ఆమె. ప్రస్తుతం విశాఖపట్నంలోని అక్కిరెడ్డిపాలెం జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలిగా చేస్తున్నారు. 430 మంది విద్యార్థులు, 22 మంది సిబ్బందితో స్కూల్ను ముందుకు నడిపిస్తున్నారు.
నిత్య విద్యార్థిని: పిల్లలకు సాంఘిక శాస్త్ర పాఠాలు బోధిస్తారు. టీచర్ పాఠం చెబితే విషయం వెంటనే అర్థమైపోతుందని విద్యార్థులు అంటున్నారు. సూర్యకాంతం నిత్య విద్యార్థిని. మారిన సిలబస్, జీఓలనే కాదు, కొత్త అంశాలను సైతం ఎప్పటికప్పుడు ఆడియోలు విని నేర్చుకుంటారు. అలాగే ఇంటి బాధ్యతనీ సమర్థంగా నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఎవరి సాయం లేకుండానే అన్నిరకాల వంటలు సైతం చేస్తారు. ఈమెకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. వీరికి వివాహాలు అయ్యాయి. భర్త ఉక్కు ఫ్యాక్టరీలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు.
లోపాన్నే తలచుకుని బాధపడొద్దు:
'‘ఒకసారి తరగతి గదులను పరిచయం చేస్తే చాలు. ఎవరి సాయం లేకుండా నేనే వెళ్లిపోతా. ఒక్కసారి మాట్లాడితే వాళ్లని పేర్లతో సహా గుర్తు పెట్టేసుకుంటా. ఇంట్లోనైనా ఏయే సామాన్లు ఎక్కడున్నాయో చెబితే చాలు. అన్ని పనులు స్వయంగా చేసుకోగలను. వైకల్యం శరీరానికే, ఆత్మవిశ్వాసానికి కాదు. అందుకే లోపాన్నే తలచుకుని బాధపడవద్దు. ఎప్పుూడూ ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్లాలి. అప్పుడు ఎవరైనా ఏదైనా సాధించవచ్చు. కాబట్టి, సవాళ్లను చూసి కుంగిపోవద్దు. సానుకూల ఆలోచనలు మాత్రమే అలవాటు చేసుకోండి’ అన్న సలహానీ అందరికీ ఇస్తాను.'' - సూర్యకాంతం, ప్రధానోపాధ్యాయురాలు
పోటీ పరీక్షల్లో మెుదటిసారి విఫలం - పట్టుదలతో ప్రిపేరై IES 48వ ర్యాంకు
బోర్డుపైనే కాక గ్రౌండులోనూ వినూత్నంగా బోధన - లోకేశ్ ప్రశంసలు అందుకున్న ఉపాధ్యాయుడు