కట్టుబాట్లను దాటి కలల బాటలో - ఉష స్ఫూర్తిదాయక ప్రయాణం
ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి కలలు సాకారం - కేవలం రూ.3500తో పెట్టుబడి పెట్టి సంస్థను స్థాపించిన యువతి - సుమారు 1,500 మంది విద్యార్థులకు శిక్షణ - వందకు పైగా ప్రాజెక్టులు పూర్తి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 19, 2026 at 12:14 PM IST|
Updated : June 19, 2026 at 12:43 PM IST
Inspiring Story Of Usha Young Entrepreneur : నువ్వు అమ్మాయివి, నీకెందుకు? అనే సమాజపు పాత ఆలోచనలను దాటి, మధ్యతరగతి కట్టుబాట్లను బద్దలు కొడుతూ, కేవలం కలలు కనడమే కాకుండా వాటిని నిజం చేసి చూపించిన యువతి ఎం. ఉష. సాధారణంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాల్లోని అమ్మాయిలకు చదువు, ఉద్యోగమే ఏకైక లక్ష్యంగా ఉంటుంది. కానీ, అందరిలా కాకుండా భిన్నమైన మార్గాన్ని ఎంచుకుని, తన ఆశయాలను సాకారం చేసుకోవడానికి గల బలమైన కారణాలను వివరిస్తూ ఉష నేటి యువతకు ఎలా ఆదర్శంగా నిలిచారు.
చాలా వరకు విద్యార్థులు ఎన్నో కలలు, ఆశలు, ఏదైనా గొప్పది సాధించాలనే కోరికతో బీటెక్లో అడుగుపెడుతుంటారు. ఎంతో కష్టపడి చదివి మంచి ఉద్యోగాలు సంపాదించి, కెరీర్ను సురక్షితం చేసుకోగలమని నమ్ముతాం. కానీ క్షేత్రస్థాయి వాస్తవం భిన్నంగా ఉంది. ఒకప్పుడు మంచి విద్యా ప్రతిభ ఉంటే క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్లు సులభంగా లభించేవి. కానీ ఈ రోజుల్లో ఉద్యోగానికి అదనపు నైపుణ్యాలు అవసరం. ఫలితంగా, ఎక్కువ మంది విద్యార్థులు తమ విద్యాభ్యాసంతో పాటు ఈ నైపుణ్యాలను సంపాదించడంపై దృష్టి సారిస్తున్నారు. అయినప్పటికీ ఈ ధోరణి ఎక్కువగా పట్టణ ప్రాంతాలకే పరిమితమైంది. గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని వారికి ఇప్పటికీ అలాంటి అవకాశాలు లేవు. అద్భుతమైన గ్రేడ్లు సాధించినా ఉష తోటివారు ఉద్యోగాన్వేషణలో వెనుకబడిపోవడాన్ని చూసింది. వారి కోసం ఏదైనా చేయాలని నిర్ణయించుకుంది. అదేంటో తన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.
ఉష మాటల్లో : మా ఊరు చంద్రగిరి. మా నాన్న నిరంజన్ ఒక మెకానిక్. మా అమ్మ పేరు సరస్వతి. కోవిడ్-19 మహమ్మారి సమయంలో మా నాన్నగారు కన్నుమూశారు. ఆ బాధ నుంచి కోలుకోవడానికి చాలా కాలం పట్టింది. నా బీటెక్ పూర్తి చేశాక ఆటోమేషన్ టెస్టింగ్ రంగంలో ఎనిమిది నెలలు పని చేశాను. జీతం బాగానే ఉండేది, కానీ నా తోటి ఉద్యోగులు పడుతున్న కష్టాలను చూసి, వారికోసం ఏదైనా చేద్దామని రాజీనామా చేశాను.
కేవలం రూ.3,500 పెట్టుబడితో : విద్యార్థులకు ఉద్యోగార్థులకు ప్రయోజనం చేకూర్చే ఒక స్టార్టప్ను ప్రారంభించాలని నేను అనుకున్నాను. అయితే నా దగ్గర పెట్టుబడి కొరత ఉండేది. నా దగ్గర ఉన్న రూ.3,500తో ఒక వెబ్సైట్ను సృష్టించి దానికి 'ఎడ్యునోవర్స్ టెక్ సొల్యూషన్స్' అని పేరు పెట్టాను. ఈ ప్రయత్నంలో నా స్నేహితులు నాతో చేరారు. మేమంతా కలిసి మా ఇంట్లోని ఒక చిన్న గదిని ఆఫీసుగా మార్చుకున్నాం. మేము విద్యార్థుల కోసం ఆన్లైన్ ఇంటర్న్షిప్లు, వర్క్షాప్లు, సాఫ్ట్వేర్ శిక్షణ, మెంటర్షిప్ కార్యక్రమాలను నిర్వహించాం. మా ఆలోచన మంచిదే అయినా మేము ఎదురుదెబ్బలు తిన్నాం. మా కాన్సెప్ట్ను వివరించడానికి మేము కళాశాలలకు వెళ్లినప్పుడు చాలామంది మమ్మల్ని నిరుత్సాహపరిచారు. కొందరు అయితే "మీరెందుకు ఇది చేస్తున్నారు? దీని అవసరం కూడా ఉందా?" అంటూ మమ్మల్ని చిన్నచూపు చూశారు.
మా అమలు చేసే విధానంలోనే లోపం ఉందని నేను గ్రహించాను. నేను తిరుపతిలోని రతన్ టాటా ఇన్నోవేషన్ హబ్లో చేరి వారి మార్గదర్శకత్వం కోరాను. అదే నా కెరీర్లో అతిపెద్ద మలుపు తీసుకువచ్చింది. వారి మార్గదర్శకత్వంతో కళాశాలలను సమర్థవంతంగా ఎలా సంప్రదించాలో నేను నేర్చుకున్నాను. విద్యార్థుల శిక్షణ, కమ్యూనికేషన్ నైపుణ్యాలలోని మెళకువలను నేర్చుకున్నాను. తత్ఫలితంగా మా వేదిక మరింత బలోపేతమైంది. మా సంస్థ ద్వారా మేము ఇప్పటివరకు సుమారు 1,500 మంది విద్యార్థులకు శిక్షణ ఇచ్చాం. మేము కంప్యూటర్ సైన్స్ విద్యార్థులకే కాకుండా EEE మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ నేపథ్యాల నుంచి వచ్చిన వారికి కూడా ప్రాథమిక అంశాల నుంచి AI, జావా, పైథాన్ వంటి అధునాతన అంశాల వరకు శిక్షణ అందించాం.
మేము వందకు పైగా ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేశాం. ఇంటర్న్షిప్లు, వర్క్షాప్లు, స్వతంత్ర సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్లో శిక్షణను అందిస్తున్నాం. కేవలం ఇద్దరితో ప్రారంభమైన మా ప్రయాణం, ఇప్పుడు పది మందికి ఉపాధి కల్పించే స్థాయికి ఎదిగింది. మేము సంవత్సరానికి సుమారు రూ.4.5 నుంచి రూ.5 లక్షల ఆదాయాన్ని ఆర్జిస్తున్నాం. ఈ ప్రయాణాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుకు వివరించే అవకాశం కూడా నాకు లభించింది. ఆయన ప్రశంసించిన మాటలను నేను ఎప్పటికీ మరచిపోలేను. ఇప్పుడు నేను ఈ సంస్థను మరింత విస్తరించే లక్ష్యంతో ముందుకు సాగుతున్నాను.
ఇదే ఉష యువతకు అందిస్తున్న సందేశం. ముఖ్యంగా తనలా కలలు కంటున్న ఆడపిల్లలకు స్ఫూర్తిగా నిలిచింది.
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