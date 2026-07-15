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YUVA : చిన్నప్పుడే అమ్మనాన్నను కోల్పోయాడు - అయినా ఐఐటీ బాంబేలో సీటు సాధించాడు

చిన్నతనంలోనే తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన ఐఐటీ బాంబే విద్యార్థి - చేరదీసి చదువుకు సహకరించిన మేనమామ - స్కాలర్​షిప్​లతో ప్రోత్సహించిన ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలు - ఆర్థిక సహాయం అందిస్తే మరింత రాణిస్తానంటున్న శివ

ఐఐటీ బాంబే విద్యార్థి కుంచం శివ
IIT BOMBAY STUDENT Kuncahm SHIVA (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 15, 2026 at 2:43 PM IST

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Parentless IIT Student In Nalgonda : జీవితంలో కొందరికి అన్నీ ఉన్నా సరైన లక్ష్యం ఉండదు. మరికొందరికి ఏమీ లేకపోయినా ఏదైనా సాధించాలనే బలమైన ఆకాంక్ష ఉంటుంది. అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేయడానికి ఈ పట్టుదల చాలు. చిన్నప్పుడే అమ్మానాన్నను కోల్పోయి అనాథగా మారిన ఓ యువకుడు లక్ష్యాన్ని తల్లిగా, కష్టాన్ని తండ్రిగా భావించి ముందుకు సాగాడు. కష్టాలను మెట్లుగా మార్చుకున్నాడు. ఫలితంగా దేశంలోనే అత్యున్నత విద్యాసంస్థల్లో ఒకటైన ఐఐటీ బాంబేలో సీటు సాధించాడు. ప్రస్తుతం ఈ యువకుడికి అతని మేనమామ సహకారం అందిస్తున్నారు. ఇటీవల రెండో ఏడాది పూర్తి చేసకుని మూడో సంవత్సరంలోకి ప్రవేశించాడు.

ప్రైవేట్ పాఠశాల ప్రోత్సాహంతో : నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ మండలం యాద్గార్‌పల్లికి చెందిన ఆ యువకుడి పేరు కుంచం శివ. తల్లిదండ్రులు కుంచం శ్రీను, జ్యోతి. ఇతనికి చెల్లెలు మల్లిక కూడా ఉంది. దురదృష్టవశాత్తు శివ అమ్మానాన్నలు తన చిన్నప్పుడే మృతి చెందారు. దీంతో శివ, మల్లిక అనాథలయ్యారు. పిల్లలిద్దరినీ మేనమామ గోగుల నాగార్జున చేరదీసి చదివిస్తున్నారు. అమ్మానాన్నల ప్రేమకు దూరమైనా అన్నా, చెల్లి ఇద్దరూ చదువును వీడలేదు. వారి ప్రతిభతో పాటు పరిస్థితిని గుర్తించిన ఆదిత్య పాఠశాల యాజమాన్యం వారికి ప్రత్యేక రాయితీ ఇచ్చి వసతితో పాటు విద్యనందించి ప్రోత్సహించింది.

జేఈఈలో ఆలిండియా 211 ర్యాంకు : పదో తరగతిలోనే శివ ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చాడు. దీంతో హైదరాబాద్‌లోని రావిర్యాల బ్రాంచ్‌ నారాయణ కళాశాల యాజమాన్యం శివకు ఉచిత విద్యను అందించేందుకు ముందుకు వచ్చింది. తనకు వచ్చిన ఆ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకున్న శివ 2024 విద్యా సంవత్సరంలో ఐఐటీ జేఈఈలో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబర్చాడు. జేఈఈ అడ్వాన్స్డ్​ జాతీయ స్థాయి జనరల్ కేటగిరిలో 211వ ర్యాంకు, ఓబీసీ కేటగిరీలో 24వ ర్యాంకు సాధించి సత్తా చాటాడు. ఫలితంగా ఐఐటీ బాంబేలో సీటు సంపాదించి సీఎస్​సీలో చేరాడు. భవిష్యత్‌లో ఓ పెద్ద కంపెనీలో ఉద్యోగం సంపాదించడమే తన లక్ష్యమని చెబుతున్నాడు. జీవితంలో ఉన్నతంగా స్థిరపడే వరకు ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా కష్టపడుతూనే ఉంటానని అంటున్నాడు.

"నేను ఆరో తరగతి చదువుతుండగా మా అమ్మ చనిపోయింది. తొమ్మిదో తరగతిలో నాన్న చనిపోయారు. అప్పటి నుంచి నన్ను, మా చెల్లిను మా మామ చేరదీశారు. బ్లాక్​ పెన్ రెడ్​ పెన్ అనే యూట్యూబ్ ఛానెల్​లో వీడియోలు చూసి ఒలింపియాడ్ బుక్​లోని ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసేవాణ్ని. నారాయణ కాలేజ్ ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్ గురించి తెలుసుకొని రాశాను. మంచి మార్కులు రావడంతో వారు నాకు స్కాలర్​షిప్​ అందించారు. తర్వాత జేఈఈ అడ్వాన్స్​డ్​లో ఆలిండియా 211 ర్యాంకు వచ్చింది. దీంతో ఐఐటీ బాంబేలో సీటు వచ్చింది. కానీ ఏడాదికి రూ.70 వేలు ఖర్చు అవుతుంది. ఆర్థిక సహాయం అందిస్తే మరింత రాణించగలుగుతాను" - కుంచం శివ, ఐఐటీ బాంబే విద్యార్థి

మేమమామ మద్దతుతోనే : శివతో పాటు అతని చెల్లెలు కూడా చదువులో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరుస్తోంది. అన్నయ్య కష్టాన్ని దగ్గరగా చూశానని ఎన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా చదువును ఎనాడూ ఆపలేదని చెబుతోంది. అనాథలైన పిల్లలిద్దరినీ చేరదీసి, తల్లిదండ్రుల స్థానాన్ని భర్తీ చేసిన మేనమామ గోగుల నాగార్జునకు ఇద్దరు పిల్లలు. నాగార్జున భార్య కూడా 2023లో మృతి చెందింది. తన ఇద్దరు పిల్లలతో పాటు శివ, మల్లికలను కూడా ఈయనే చూసుకుంటున్నారు.

సమాజం అండగా నిలవాలి : తల్లిదండ్రులు లేకపోయినా పిల్లలు కష్టపడి చదువుకుంటున్నారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి వారికి సమాజం అండగా నిలవాలని కోరుతున్నారు. పుట్టుక మన చేతిలో ఉండకపోవచ్చు. కానీ భవిష్యత్తు మాత్రం మన చేతుల్లోనే ఉంటుంది. చిన్నప్పుడే తల్లిదండ్రుల్ని కొల్పోయినా తన భవిష్యత్ లక్ష్యాన్ని వదిలిపెట్టలేదు ఈ యువకుడు. అమ్మానాన్నల ప్రేమకు దూరమైనా ఆశయం దూరం కాలేదు. కన్నీళ్లను దిగమింగుకుని కష్టాలను విజయానికి పునాదులుగా చేసుకున్నాడు శివ. అనాథ నుంచి ఐఐటీ బాంబే విద్యార్థిగా ఎదిగిన ఈ యువకుడి ప్రయాణం నిజంగానే స్ఫూర్తిదాయకం.

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TAGGED:

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NO PARENTS IIT BOMBAY STUDENT
2024 JEE ADVANCED ALL INDIA 211RANK
తల్లిదండ్రులు లేని ఐఐటీ విద్యార్థి
IIT BOMBAY STUDENT SHIVA NALGONDA

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