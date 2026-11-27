YUVA : కల్లు గీత కార్మికుడి ఇంట 'ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల' పంట - పేదరికాన్ని జయించిన కుటుంబం!
Government Jobs Within Family In Nalgonda : నల్గొండ జిల్లాలోని ఓ కుటుంబంలో ఆరుగురు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించి, స్పూర్తిగా నిలుస్తున్నారు. ఆర్థిక పరిస్థితులను మార్చుకోవాలనే లక్ష్యంతోనే కష్టపడి చదివినట్లు చెబుతున్నారు.
Published : November 27, 2026 at 5:05 PM IST
కష్టాలు ఎన్నో ఎదురైనా లక్ష్యం ముందు వాటిని లెక్కచేయలేదు. పేదరికం వెంటాడినా పట్టుదలతో ముందడుగు వేశారు. ఒకరి విజయం మరొకరికి స్ఫూర్తిగా ఒకే కుటుంబంలో ఆరుగురు ప్రభుత్వ కొలువులు సాధించారు. వలస బతుకుల నుంచి ఉద్యోగులుగా ఎదిగిన ఈ కుటుంబ విజయగాథ ఎందరికో ఆదర్శం. నల్గొండ జిల్లా నకిరేకల్ మండలం ఓగోడు గ్రామానికి చెందిన మాద వెంకటయ్య, లింగమ్మ దంపతులది నిరుపేద కుటుంబం. స్థానికంగా ఉపాధి లేకపోవడంతో కల్లు గీత వృత్తి కోసం వలసలు వెళ్లేవారు. దీంతో పిల్లలంతా అమ్మమ్మ దగ్గర ఉంటూ చదువుకున్నారు. తల్లిదండ్రుల కష్టాలను దగ్గరగా చూసిన వారు తమ కుటుంబ పరిస్థితులను మార్చుకోవాలని చిన్నప్పుడే సంకల్పించారు.
డిగ్రీ చదివే సమయంలోనే కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం
కుటుంబ పరిస్థితులు అంతంత మాత్రంగానే ఉన్నా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలన్న సంకల్పం మాత్రం బలంగా ఉండేది. ఈ క్రమంలో డిగ్రీ చదువుతున్నప్పుడే మూడో కుమారుడు నాగరాజు మొదట టీజీఎస్పీ కానిస్టేబుల్గా ఎంపికయ్యాడు. అయితే శిక్షణకు అవసరమైన డబ్బులు లేకపోవడంతో తల్లి తన కాళ్ల కడియాలను అమ్మి సాయం చేసింది. ఆ త్యాగమే తన జీవితంలో తొలి విజయానికి పునాది అయిందని నాగరాజు గుర్తు చేసుకుంటున్నాడు.
నాకు 19 ఏళ్లున్నప్పుడు కానిస్టేబుల్ జాబ్ వచ్చింది. అపుడు నేను డిగ్రీ మూడో సంవత్సరం చదువుతున్నాను. ఈ ఉద్యోగానికి ముందు ఈనాడులో పేపర్ బాయ్గానూ పని చేశాను. అప్పుడే మా అన్నదమ్ములమంతా పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవ్వాలని అనుకున్నాం. ప్రభుత్వం ఉద్యోగం వస్తేనే ఆర్థిక కష్టాలు తీరుతాయి, సమాజంలో పేరు, గౌరవం వస్తుందనే సంకల్పంతో పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అయ్యాం - నాగరాజు, కానిస్టేబుల్
తమ్ముడు స్పూర్తితో రైల్వే ఉద్యోగాలు
తమ్ముడు నాగరాజు సాధించిన విజయం అన్నదమ్ముల్లో కొత్త ఉత్సాహాన్ని నింపింది. అతడిని స్ఫూర్తిగా తీసుకున్న శ్రీనివాస్, దుర్గయ్యలు సైతం ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం తీవ్రంగా శ్రమించారు. పోలీస్ ఉద్యోగాలు కొద్దిలో చేజారినా నిరాశ చెందకుండా ప్రయత్నాలు కొనసాగించారు. చివరకు రైల్వే రిక్రూట్మెంట్ సెల్ ద్వారా ఇద్దరూ ఉద్యోగాలు సాధించి తమ పట్టుదలను నిరూపించుకున్నారు.
సోదరుల విజయాలు కుటుంబంలో మారిన పరిస్థితులు చిన్న కుమారుడు రమేశ్లోనూ కొత్త ఆశలు రేకెత్తించాయి. ఉద్యోగం సాధించాలనే లక్ష్యంతో అన్నల ఇళ్లలో, హాస్టళ్లలో ఉంటూ చదువుకున్నాడు. ఏ సబ్జెక్టును ఎలా చదవాలి, పరీక్షలకు ఎలా సిద్ధం కావాలనే విషయంలో అన్నలు పూర్తి సహకారం అందించారు. వారి ప్రోత్సాహంతో రమేశ్ సైతం కానిస్టేబుల్ ఉద్యోగం సాధించాడు.
నర్సింగ్ ఆఫీసర్గా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించిన కోడలు
కుటుంబంలో ఒక్కొక్కరుగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధిస్తుండటంతో ఆ స్ఫూర్తి ఇంటి కోడలు, అల్లుడికీ చేరింది. పెద్ద కోడలు లక్ష్మి ఇప్పటికే నర్సుగా పనిచేస్తున్నప్పటికీ, శాశ్వత ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలనే లక్ష్యంతో ప్రయత్నించింది. చివరకు నల్గొండ ప్రభుత్వాసుపత్రిలో నర్సింగ్ ఆఫీసర్గా కొలువు సాధించింది. మరోవైపు ఇంటి అల్లుడు శ్రీనివాస్ సైతం సివిల్ కానిస్టేబుల్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు.
మాకు నలుగురు కుమారులు. ఒక బిడ్డ. రెక్కలు ముక్కలు చేసుకొని చాలా ప్రాంతాలకు వలస వెళ్లాం. పనులు చేసుకున్నాం. ఎవరు మాకు సాయం చేయలేదు. పూరింట్లో ఉంటున్నారనే కారణంతో ఒకప్పుడు అవమానించిన వారే ఇప్పుడు గౌరవంగా పలకరిస్తున్నారు. మా పిల్లలు చాలా కష్టపడి చదువుకున్నారు. ఉద్యోగాలు సాధించారు - లింగమ్మ, తల్లి
పేదరికాన్ని అధిగమించి ప్రభుత్వ కొలువులు సాధించడం వెనుక కుటుంబ ఐక్యత, పరస్పర ప్రోత్సాహం, పట్టుదలే ప్రధాన బలంగా నిలిచాయి. తమ విజయాలతో తల్లిదండ్రుల కలలను నిజం చేసిన ఈ కుటుంబం ఎందరికో స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది.
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