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పూట గడవని పరిస్థితి నుంచి నేడు లక్షల్లో సంపాదన - ఫిట్‌నెస్‌ గురుగా మారిన సాయిప్రకాశ్‌ రెడ్డి

బాడీ బిల్డింగ్‌లో పతకాలు సాధించిన సాయిప్రకాశ్‌ రెడ్డి - జాతీయ స్థాయిలో పతకం సాధించిన యువకుడు - సొంతగా జిమ్‌ ఏర్పాటు - పదుల మందిని బాడీ బిల్డింగ్‌ పోటీలకు సిద్ధం చేస్తున్న సాయి

Story of Body Builder Sai Prakash Reddy
Story of Body Builder Sai Prakash Reddy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 2:19 PM IST

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YUVA Story of Body Builder Sai Prakash Reddy : తండ్రి మరణం. కటిక పేదరికం, కరోనా కష్టాలు, చదువు మధ్యలోనే ఆగిపోయిన పరిస్థితులు. ఇవేవీ ఆ యువకుడి సంకల్పాన్ని అడ్డుకోలేకపోయాయి. పూట గడవని పరిస్థితి నుంచి నేడు నెలకు లక్షల రూపాయలు సంపాదిస్తూ, వందలాది మందికి ఫిట్‌నెస్‌ గురుగా మారాడు. జిమ్‌ ట్రైనర్‌గా కెరీర్‌ ప్రారంభించి నేడు ఏకంగా సొంతగా జిమ్‌కి యజమానిగా ఎదిగాడు. అంతేకాదు ఫిట్‌నెస్‌పై ఆసక్తితో జాతీయ స్థాయి బాడీ బిల్డింగ్‌ పోటీల్లో పతకాలు సాధించాడు అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రికి చెందిన సాయి ప్రకాశ్‌.

ఆర్థిక ఇబ్బందులను జయించి - బాడీ బిల్డింగ్​లో సత్తా చాటుతున్న సాయిప్రకాశ్ (ETV)

ఈ యువకుడు సాయిప్రకాశ్‌ రెడ్డి. అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి స్వస్థలం. రవిశంకర్‌ రెడ్డి, ఆదిలక్ష్మి దంపతుల కుమారుడు. తండ్రి లారీ డ్రైవర్‌గా పని చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించేవాడు. సాయిప్రకాశ్‌ ఆరో తరగతి చదువుతున్న క్రమంలోనే తండ్రిని కోల్పోయాడు. దీంతో ఆ కుటుంబం తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో పడింది. కుమారుడిని పోషించుకోవాలి, చదివించుకోవాలనే తపనతో ఏనాడు ఇంటి బయటకు రాని తల్లి ఆదిలక్ష్మి. పత్తి మిల్లుకు కూలీ పనులకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది. తల్లి కష్టాలు చూడలేకపోయిన సాయి 12 ఏళ్ల వయసులోనే ఆమెతో కలిసి కూలీ పనులకు వెళ్లడం ప్రారంభించాడు.

తల్లితో పాటు కూలీ పనులు చేస్తూ సంపాదన: కూలీ పనులకు వెళ్లగా వచ్చే ఆ కొద్దిపాటి సంపాదనతో ఇల్లు గడుస్తూ, మిగిలిన డబ్బుతో సాయి ప్రకాశ్ చదువు కొనసాగింది. పదో తరగతి పూర్తి చేసిన సాయి ప్రకాశ్ రెడ్డి, తాడిపత్రిలోనే మెకానికల్ బ్రాంచ్‌లో పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమా కోర్సులో చేరాడు. ఓ వైపు చదువుకుంటూనే, తనకున్న క్రీడా నైపుణ్యంతో ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో క్రికెట్, కబడ్డీ క్రీడల శిక్షకుడిగా చేరాడు. సాయంత్రం వేళల్లో విద్యార్థులకు కోచ్‌గా పనిచేస్తూ తల్లికి ఆర్థికంగా ఆసరాగా నిలిచాడు. అనంతరం తాడిపత్రిలోని ఇంజినీరింగ్‌ కాలేజీలో ల్యాటరల్‌ ఎంట్రీ ద్వారా బీటెక్‌ రెండో ఏడాదిలో చేరాడు.

లాక్‌డౌన్​తో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తిన: బీటెక్‌ చివరి ఏడాదిలో ఉండగానే 2020లో వచ్చిన కరోనా లాక్‌డౌన్‌ ఆ కుటుంబాన్ని ఆర్థికంగా దెబ్బతీసింది. ఆ సమయంలో ఎలాంటి సంపాదన లేకపోవడంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులు తలెత్తాయి. దీంతో సాయి ప్రకాశ్ బీటెక్ చదువును మధ్యలోనే ఆపేయాల్సి వచ్చింది. వ్యాయామం చేస్తూ బాడీ బిల్డర్ కావాలనే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించుకున్నాడు. జిమ్‌లో వచ్చే 8 వేల వేతనంలో కొంత దాచుకుని హైదరాబాద్‌లోని ఓ జిమ్‌లో ఏడాది పాటు బాడీ బిల్డింగ్, జిమ్ శిక్షకుడిగా ప్రొఫెషనల్ ట్రైనింగ్ తీసుకున్నాడు.

'పవర్ హౌస్' పేరుతో సరికొత్త జిమ్​ ఏర్పాటు: శిక్షణ అనంతరం తిరిగి తాడిపత్రికి వచ్చి, గతంలో పనిచేసిన జిమ్ సెంటర్‌లోనే 12 వేల రూపాయల వేతనంతో మళ్లీ ఉద్యోగంలో చేరాడు. ఆ సంపాదనతో తల్లికి సాయం చేస్తూ, మిగిలిన మొత్తాన్ని తన డైట్‌ కోసం ఖర్చు చేస్తూ బాడీ బిల్డర్‌గా ఎదిగాడు. అక్కడ సాధించిన అనుభవంతో, తోటి స్నేహితుడు శివతో కలిసి సొంతగా రూ.10 లక్షలు, బ్యాంకు రుణం ద్వారా మరో రూ.30 లక్షలు సమకూర్చుకుని తాడిపత్రిలో 'పవర్ హౌస్' పేరుతో అత్యాధునిక వ్యాయామ పరికరాలతో సరికొత్త జిమ్‌ను ఏర్పాటు చేశారు. ఈ విజయం పట్ల తల్లి ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

"లోకల్​ జిమ్​లో రెండేళ్లపాటు వర్క్ చేశాను. అక్కడి వచ్చిన డబ్బుతోనే ఇంటి ఖర్చులు చూసుకుంటూ, బాడీ బిల్డింగ్​కు అవసరమైన డైట్ చేసేవాడ్ని. అదే విధంగా బాడీ బిల్డింగ్ పోటీల్లోనూ పాల్గొన్నాను. బెంగళూరులో ఐ కంప్లీట్ నేచురల్ సంస్థ నిర్వహించిన బాడీ బిల్డింగ్ పోటీల్లో 3వ స్థానంలో నిలిచాను. ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ స్థాయి పోటీలకు సిద్ధమవుతున్నాను" - సాయిప్రకాశ్‌ రెడ్డి, బాడీ బిల్డర్‌

125 మందికి పైగా ప్రత్యేక శిక్షణ: ఏడాదిన్నర క్రితం ప్రారంభమైన ఈ జిమ్‌కు ప్రస్తుతం 125 మందికి పైగా వస్తున్నారు. వారికి ప్రత్యేక శిక్షణ ఇస్తున్నాడు. అంతేకాదు తన బాడీ బిల్డింగ్‌ లక్ష్యం కోసం సన్నద్ధమవుతున్నాడు సాయి. గతేడాది బెంగుళూరులో ఐ కంప్లీట్‌ నేచురల్‌ సంస్థ నిర్వహించిన బాడీ బిల్డింగ్‌ పోటీల్లో మూడో స్థానంలో నిలిచాడు. ఈ ఏడాది సెప్టెంబర్‌లో ముంబైలో జరగనున్న అంతర్జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పాల్గొనేందుకు సిద్ధమవుతున్నాడు. తన జిమ్‌లోని మరో ఏడుగురికి ఈ పోటీల కోసం శిక్షణ ఇస్తున్నాడు.

చిన్నతనం నుంచి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురైనా, నిరుత్సాహపడలేదు సాయి ప్రకాశ్‌రెడ్డి. కూలీ పనిచేస్తూ, చదువుకుంటూ నేడు సొంత కాళ్లపై నిలబడడమే కాకుండా పదుల సంఖ్యలో యువతకు ఉపాధి, వందలాది మందికి ఆరోగ్యాన్ని ఇస్తున్న అతడి ప్రయాణం అభినందనీయం.

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