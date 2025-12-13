వయసు 80 - నడక, పరుగు పోటీల్లో యువకులతో పోటీ

ETV Bharat / state

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 13, 2025 at 1:22 PM IST

Inspiring Story of 80 Year Old Kanagala Mallikarjunarao in Vijayawada : ఆయన వయసు 80 ఏళ్లు. అయితేనేం నడక, పరుగు పోటీల్లో నవ యువకులతో పోటీ పడుతున్నారు. మలి వయసులో ఇంటి నాలుగు గోడలకే పరిమితం అయ్యే ఎంతో మందికి ఆయన స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు. వయసు కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమేనని జీవితంతో పోటీపడుతూ నచ్చిన విధంగా విజయాలు సాధించవచ్చునని చాటి చెబుతున్నారు. కేవలం ఆరోగ్యం కోసం ప్రారంభించిన వ్యాపకం పతకాల వెంట పరుగులు పెడుతున్నారు. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధించాలి అనేదే అతని లక్ష్యం. ఆ దిశగానే ముందుకు సాగుతున్నారు. ఈయన గురించి మరెన్నో విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.

కనగాల మల్లికార్జునరావు స్వగ్రామం కృష్ణాజిల్లా గన్నవరం మండలం బాహుబలేంద్రనిగూడెం. పెద్దఆవుటపల్లిలోని కో-ఆపరేటివ్‌ బ్యాంకులో ఉద్యోగం చేసేవారు. ఆయనకు వ్యవసాయంపై ఎంతో మక్కువ. మల్లికార్జునరావుకు ఉన్న ఇష్టంతో సాగు సైతం చేసేవారు. 2004లో క్యాన్సర్‌తో భార్య నిర్మలకుమారి మరణించారు. ఆమె మరణంతో బాగా కుంగిపోయారు. అతనికి ఇద్దరు కుమారులు, ఒక కుమార్తె ఉన్నారు.

ఎస్టీడీ బూత్‌ ఆపరేటర్‌గా: భార్య చనిపోయిన తర్వాత స్వగ్రామంలో ఉండలేక 2008లో విజయవాడ పటమటలోని ఆర్టీసీ కాలనీకి వచ్చి స్థిరపడ్డారు. నగరంలో ఎస్టీడీ బూత్‌ ఆపరేటర్‌గా పని చేశారు. పక్కనే ఉండే వ్యాపారవేత్త శ్రీనివాస్​తో స్నేహం కుదిరింది. ఆయనతో లయోలా కళాశాల మైదానంలో వాకింగ్‌కు తీసుకెళ్లారు. అలా వారిద్దరూ ప్రతిరోజూ కలిసి వాకింగ్​కు వెళ్లేవాళ్లు.

సైకిల్​పైనే ప్రయాణం: మొదట్లో వాకింగ్​కు వెళ్లినప్పుడు భయం వేసినా శ్రీనివాస్​ ధైర్యాన్ని ఇచ్చారని మల్లికార్జునరావు తెలిపారు. అప్పటి నుంచి రోజూ ఒక గంట వాకింగ్, సాయంత్రం యోగా సాధన చేస్తున్నాను. ఎటు వెళ్లాలి అనిపించినా అది ఎంత దూరమైన సైకిల్‌ పైనే ప్రయాణం చేస్తాను.

నేషనల్ మాస్టర్స్‌ అథ్లెటిక్స్‌కు ఎంపిక: 2009లో ఉగాది వేడుకల్లో లయోలా మైదానంలో జరిగిన 5 కిలోమీటర్లు వాకింగ్‌ పోటీల్లో మల్లికార్జునరావు మొదటి స్థానంలో నిలిచారు. విజయవాడలో 2016, 2017లో 21 కి.మీ అమరావతి మారథాన్‌ పోటీల్లో సీనియర్‌ సిటిజన్‌ (60+) కేటగిరీలో పాల్గొన్నారు. ఆ పోటీల్లో వరుసగా రెండుసార్లు విజేతగా నిలిచారు. దీనిని కేవలం 2 గంటల 18 నిమిషాల్లో పూర్తి చేశారు. కృష్ణా జిల్లా మాస్టర్స్‌ అథ్లెటిక్స్‌ సంఘంలో 2022లో సభ్యత్వం తీసుకున్నారు. రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో అనేక పతకాలు సాధించారు. దాంతో ఆయన జాతీయ మాస్టర్స్‌ అథ్లెటిక్స్‌ ఛాంపియన్‌షిప్‌నకు సైతం ఎంపిక అయ్యారు.

సమాజంలో గౌరవం లభిస్తోంది: వయసు 80 ఏళ్లు అయినా అది కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమేనని కనగాల మల్లికార్జునరావు నిరూపించారు. ఆయనకు ఉన్న ఆసక్తితో 17 స్వర్ణ పతకాలు, ఒక కాంస్యం గెలిచారు. గత నవంబరులో చెన్నైలో జరిగిన ఏషియన్‌ మాస్టర్స్‌ అథ్లెటిక్స్‌లోనూ 2 కాంస్య పతకాలు సాధించారు. ఇప్పటి వరకు తనకు ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలు లేవని, క్రీడా పోటీలతో సమాజంలో గౌరవం లభిస్తోందని కనగాల మల్లికార్జునరావు చెబుతున్నారు.

