సౌందర్య సాధనాల బిజినెస్లో రాణిస్తున్న యువతి - రూ.12వేలతో ప్రారంభించి, రూ.85 లక్షల టర్నోవర్
సౌందర్య ఉత్పత్తులతో కలిగే అనర్థాలు అరికట్టేలా 4 ఏళ్ల క్రితం "సాయిల్ అండ్ సోల్" సంస్థ స్థాపన - రూ.12వేలతో సౌందర్య సాధన ఉత్పత్తుల తయారీ - నేడు రూ.85లక్షల టర్నోవర్కి చేరుకున్న బిజినెస్
Published : May 20, 2026 at 10:21 PM IST|
Updated : May 20, 2026 at 10:30 PM IST
Inspiring Journey of Soil and Soul Founder Ashwini : కష్టం వస్తే కుంగిపోవడం కాదు ఆ కష్టం నుంచే నలుగురికి సాయం చేసేలా అడుగులు వేసింది ఆ యువతి. తల్లిని క్యాన్సర్ మహమ్మారి బలితీసుకుంటే ఆ చేదు అనుభవం నుంచే ఓ ఆశయం పుట్టుకొచ్చింది. రసాయనాలతో కూడిన సౌందర్య ఉత్పత్తుల వల్ల వచ్చే అనార్థాలను ఆరికట్టేందుకు 12వేల రూపాయలతో ఆర్గానిక్ కాస్మెటిక్ తయారీ మెుదలుపెట్టింది. 4 ఏళ్ల క్రితం సాయిల్ అండ్ సోల్ అనే సంస్థను స్థాపించి నేడు దాన్ని 85లక్షల టర్నోవర్కి చేర్చింది. ఇంతకీ ఆమె ప్రయాణం ఎలా మెుదలైంది? ప్రస్తుతం ఎలా కొనసాగుతుంది? భవిష్యత్ లక్ష్యాలేంటి.? యువ ఆంత్రప్రెన్యూర్ అశ్విని మాటల్లోనే విందాం.
మీ కుటుంబ నేపథ్యం ఏంటి?
నాపేరు బీశెట్టి అశ్విని. మా నాన్న ఆయుర్వేదిక్ డిస్పెన్షరీలో ఉద్యోగి. ఇంటి వద్ద ఆయుర్వేదిక్ మందులు తయారు చేసే క్రమంలో వాటన్నింటిని చూస్తూ నేను పెరగడం వల్ల ఈ రంగంపై ఆసక్తి ఏర్పడింది. నేను కూడా అదే రంగంలో స్థిరపడేందుకు దోహదం చేసింది. జేఎస్ఎల్ మెడికల్ కాలేజీలో బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరఫీ చేశాను.
సాయిల్ అండ్ సోల్ ప్రయాణం ఎలా మొదలైంది? ఆర్గానిక్ కాస్మోటిక్స్ వైపు ఎందుకు రావాలనుకున్నారు?
మా అమ్మ కాన్సర్తో సతమతమవుతూ ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఈ క్రమంలోనే క్యాన్సర్కి కారణాలపై రీసెర్చ్ చేసే క్రమంలో నాకు చాలా విషయాలు తెలిసాయి. చాలా మంది మహిళలు సౌందర్య సాధనాలు వాడటం వల్ల రసాయనాలు శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాయి. దీనివల్ల చాలా అనర్థాలున్నాయి. అందువల్ల ఈ సౌందర్య సాధనాల పరిశ్రమలో ఏదైనా మార్పులు తీసుకురావాలనేదే నా ఉద్దేశం.
రూ.12 వేల నుంచి రూ.85 లక్షల టర్నోవర్ వరకు మీ ప్రయాణం ఎలా సాగింది?
హైదరాబాద్ వచ్చిన మొదట్లో ఫిజియోథెరఫీ చేస్తూనే వ్యాపారం కూడా నిర్వహించేదాన్ని. వ్యాపారం నెమ్మదిగా మరింత వృద్ధి చెందుతూ వచ్చింది. కస్టమర్లు కూడా మంచి రివ్యూలు ఇచ్చేవారు. మొదట్లో రూ.12వేల రూపాయల పెట్టుబడితో మొదలైన వ్యాపారం మరింత పెరిగింది. ఇదంతా ఒక్కరోజులో జరిగిపోలేదు. ఈ నాలుగేళ్ల నా వ్యాపార ప్రయాణంలో నా సౌందర్య ఉత్పత్తులు నెం.1గా ఉండాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు వెళ్తూ చాలా రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేసుకున్నాను. ఈ రోజు చాలా మంది మా ఉత్పత్తులను ఆదరిస్తున్నారు.
మీరు ఎన్నిరకాల ప్రొడక్టులు తయారు చేస్తున్నారు?
మొదట జార్నియా అనే సోప్తో మొదలుపెట్టి ప్రస్తుతం 65 రకాల ఉత్పత్తులను తయారు చేస్తున్నాం. వాటిలో కూడా చాలా ఇన్నోవేటివ్ ఫార్ములాలు, అత్యాధునిక టెక్నాలజీని వాడుతున్నాం. స్కిన్కేర్, హెయిర్ కేర్లో ఇప్పటికే ఉన్నవి మాత్రమే కాకుండా మరింత మెరుగ్గా ఉండాలనే లక్ష్యంతో ముందుకు వెళ్తున్నాం. మేం తయారు చేసేవాటిపై మరింత ఆర్ అండ్ డీ చేసి ఆర్గానిక్గా ఉంటూనే నాణ్యమైనవి తయారు చేయాలనేది ఆలోచన.
రూ.85 లక్షల టర్నోవర్ సాధించారు. ఈ విజయం మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది?
నేను చదివిన ఫిజియోథెరఫీకి బిజినెస్కు సంబంధం లేదు. మొదట్లో కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉండే. ప్రజలు నేను తయారు చేసే ఆర్గానిక్ ప్రొడక్టులను ఆదరిస్తారా లేదా అనే సందేహం కలిగేదు. నాకు ఇది చేయాలనే ఒక అంకిత భావం ఉండేది. మరోవైపు కుటుంబం నుంచి సపోర్టు కూడా ఎక్కువగా ఉండేది. అందువల్ల నేను ఈ ప్రయాణంలో ఎక్కడా వెనుదిరగలేదు. ఫీడ్ బ్యాక్ను తీసుకుని ఎప్పటికప్పుడు మరింత అభివృద్ధి చేస్తూ వ్యాపారాన్ని ముందుకు తీసుకువెళుతున్నాం.
YUVA : ఐదుసార్లు విఫలమైన వెనకడుగు వెయ్యలేదు - యువ ఐపీఎస్ అధికారిణి చైతన్యరెడ్డి సివిల్స్ జర్నీ ఇదే!
YUVA : 18 ఏళ్ల వయసులోనే టీ హబ్లోకి ఎంట్రీ - హైదరాబాద్ కుర్రాడి డిఫరెంట్ స్టోరీ..!