కష్టాలు ఎదురైనా అధైర్యపడలేదు - తన రాతను తానే కొత్తగా రాసుకున్న యువ బ్యాడ్మింటన్
కృత్రిమ కాలుతో బ్యాడ్మింటన్ కోర్టులో ప్రత్యర్థులకు చెమటలు పట్టిస్తున్న యువ బ్యాడ్మింటన్ అప్పారావు - నిరంతరం కఠోర శిక్షణ పొందుతూ ప్యారా బ్యాడ్మింటన్ రంగంలో రాణిస్తున్న అప్పారావు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 23, 2026 at 4:54 PM IST
Inspiring Journey of Para Badminton Apparao in AP : “ఆరాటం ముందు ఆటంకం ఎంత? సంకల్పం ముందు వైకల్యం ఎంత? ధృడచ్ఛిత్తం ముందు దారిద్రం ఎంత?" అనే వ్యాఖ్యలకు సరిగా సరిపోతాడు ఈ యువ బ్యాడ్మింటన్. ప్రమాదంలో ఓ కాలు కోల్పోయినా, నా అనే వాళ్లు దూరమైనా ధైర్యాన్ని మాత్రం అతను ఏనాడూ కోల్పోలేదు. విధి రాసిన తలరాతను జయించి తన చరిత్రను తానే కొత్తగా రాసుకున్నాడు. ప్రతీకూల పరిస్థితులన్నీ అనుకూలాలుగా మార్చుకుంటూ సవాళ్లకు ఎదురీదుతున్నాడు. పడిలేచిన కెరటమల్లే ఉవ్వెత్తున ఎగిసిపడి వైకల్యాన్నే వెక్కిరిస్తున్నాడు. విజయానికి ఏ లోపం అడ్డురాదంటూ తన సక్సెస్తో నిరూపిస్తోన్న ప్యారా బ్యాడ్మింటన్ మైలపల్లి అప్పారావుపై ప్రత్యేక కథనం.
కృత్రిమ కాలుతో బ్యాడ్మింటన్ కోర్టులో చురుకుగా కదులుతున్న ఇతని పేరు మైనపల్లి అప్పారావు. వైకల్యం ఉన్నా అసలు అధైర్య పడకుండా మామూలు వ్యక్తులతో సమానంగా ఆడుతున్న అప్పారావు అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తున్నారు. అనకాపల్లి జిల్లా నాతవరం మండలంలోని మారుమూల పల్లె గన్నవరం ఇతని స్వస్థలం. 14 ఏళ్ల క్రితం ఒక రోడ్డు ప్రమాదంలో తన తల్లిని పోగొట్టుకున్నాడు. అదే ఘటనలో ప్రమాదవశాత్తు తన ఎడమ కాలును సైతం పూర్తిగా కోల్పోయాడు. ఆదరించాల్సిన తండ్రి కూడా దూరమైపోయాడు. కష్టాలు చుట్టుముట్టినా తను మాత్రం అధైర్య పడలేదు. విధి తనని ఒంటరిని చేసినా అప్పారావు మనోబలం మాత్రం కోల్పోలేదు.
ప్రత్యర్థులకు చెమటలు పట్టిస్తున్న అప్పారావు : జీవితంలో అన్నీ కోల్పోయిన అప్పారావుకు ఉన్నతంగా బ్రతకాలని ఆశ మాత్రం వదులుకోలేకపోయాడు. ఆ బలమైన ఆశే తనని నడిపించింది. తనకు చిన్నప్పటి నుంచి ఆసక్తి ఉన్న బ్యాడ్మింటన్ ఆటలో గొప్పగా రాణించి గుర్తింపు సాధించాలనే తపనతో రగిలిపోయాడు అప్పారావు. నర్సీపట్నంలో కోచ్ కిరణ్ వద్దకు వెళ్లి తనకు పారా బ్యాడ్మింటన్ కావాలని ఉందని, ఎలాగైనా సహాయం చేయమని కోరాడు. అప్పారావులో ఉన్న ఆసక్తికి ముగ్దుడై బ్యాడ్మింటన్లో శిక్షణ ఇచ్చారు కిరణ్. తనదైన ఆటతో ప్రత్యేకంగా శిక్షణ తీసుకుంటూ, జిమ్లో గంటల తరబడి చెమటోడుస్తూ కోర్టులో తన ప్రత్యర్థులకు చెమటలు పట్టిస్తున్నాడు అప్పారావు.
నిరంతరం కఠోర శిక్షణతో ఆటలో రాణింపు : ఎన్నో కష్టాలు వచ్చినా, ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా ఓర్పుతో సవాళ్లను స్వికరించే మనస్తత్వం అప్పారావు సొంతం. నిరంతరం కఠోర శిక్షణ పొందుతూ ప్యారా బ్యాడ్మింటన్ రంగంలో రాణిస్తున్నాడు అప్పారావు. గతంలో జైపూర్ కాలుతో సాధన చేసేటప్పుడు తొడ భాగానికి గాయాలయ్యి సాధనకు ఇబ్బందిగా ఉండేదని అప్పారావు తెలిపాడు. ఈ విషయం గమనించిన ఒక దాత అప్పారావుకు ప్రోస్థటిక్ బ్లేడ్ లెగ్ను అమర్చారు. దీంతో కోర్టులో సునాయాసంగా ఆడుతూ గొప్పగా ప్రదర్శిస్తున్నానని దాత సహకారం తన జీవితానికి ఎంతో దోహదపడిందని కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు.
ఆ ప్లేయర్తో సమానమైన వేగం, చాకచక్యం : విశాఖ MRDA స్పోర్ట్స్ ఏరినా ఇచ్చిన సహకారంతో సాధన మరింత పెంచి అంతర్జాతీయ వేదికపై అప్పారావు నైపుణ్యం చూపిస్తున్నారని కోచ్ కిరణ్ కుమార్ చెప్తున్నారు. పారా ఒలంపిక్ లక్ష్యంగా మైనపల్లి అప్పారావు సాధన కొనసాగిస్తున్నాడని తెలిపారు. రెగ్యులర్ ప్లేయర్తో సమానమైన వేగం, చాకచక్యం అతని సొంతమని అవే తనని ముందుకు తీసుకుని వెళ్తాయని కోచ్ కిరణ్ కుమార్ వెల్లడించారు.
నిరాశ పడిన క్షణాల నుంచి, పారా ఒలంపిక్ పోటీల వరకు : నిరంతరం పొందిన శిక్షణతో పంజాబ్లో జరిగిన నేషనల్ పారా స్పోర్ట్స్ 2023లో క్వాటర్ ఫైనల్ వరకు చేరుకున్నాడు. అదే స్ఫూర్తితో మరింత సాధన పెంచి ఆస్టేలియాలోని యూనిస్ ఇంటర్నేషనల్ పారా బ్యాట్మెంటన్ ర్యాంకింగ్లో పాల్గొనే అవకాశం వచ్చింది. ప్రమాదం జరిగిన రోజు కుమిలిపోయి నిరాశ పడిన క్షణాల నుంచి, పారా ఒలంపిక్ పోటీలో చోటు కోసం పోటీ పడే రోజు కోసం ఎదురు చూస్తోన్న యువ బ్యాడ్మింటన్ మైలపల్లి అప్పారావు ఎంతో మందికి స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్నారు.
