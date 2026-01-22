ETV Bharat / state

ఎన్నో హేళనలు - అన్నీ ఓర్చుకొని తొలి ప్రయత్నంలోనే విజయం​

2017వ సంవత్సరంలో డిగ్రీ పూర్తి చేసే సమయానికే వివాహం - తొలి ప్రయత్నంలోనే కానిస్టేబుల్​ ఉద్యోగం - తల్లిదండ్రులు, భర్త ప్రోత్సహంతోనే విజయం సాధించిన అఫీజున్‌

Inspiring Journey Of A Civil Constable Afeez-Un
Inspiring Journey Of A Civil Constable Afeez-Un (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 22, 2026 at 8:23 PM IST

Inspiring Journey Of A Civil Constable Afeez-Un : అమ్మాయిలు బయటకు వెళ్లకూడదు, ఉద్యోగాలు చేయకూడదంటూ హేళన చేసిన వారి నుంచే ప్రశంసలు అందుకుందా యువతి. ఆర్థిక కష్టాల కారణంగా ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేస్తూనే పట్టుదలతో చదివి ప్రభుత్వ కొలువు సాధించింది. సివిల్‌ కానిస్టేబుల్‌ పోస్టుకు ఎంపికై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్‌ కల్యాణ్‌ ఎదుట ఉద్వేగంగా మాట్లాడి అందరిని ఆశ్చర్యపరిచింది. అనుకున్నది సాధించాలంటే అవహేళలను పక్కన పెట్టి శ్రమిస్తేనే విజయం సొంతమవుతుందంటున్న అఫీజున్‌ గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందామా!

కడప జిల్లా ముద్దునూరుకి చెందిన అఫీజున్‌, చిన్నప్పటి నుంచి గవర్నమెంట్ పాఠశాలల్లోనే విద్యను అభ్యసించింది​. గవర్నమెంట్ స్కూల్​లో చదివినప్పటికి చదువుల్లో ముందు ఉండేది. 2017వ సంవత్సరంలో డిగ్రీ పూర్తి చేసే సమయానికే ఆమెకు వివాహం జరిగింది. ఒక బాబు పుట్టిన తర్వాత కూడా పట్టువదలని విక్రమార్కుడిలా ఎంతో శ్రమించి బీఏ కూడా పూర్తి చేసింది. తల్లిదండ్రులు, భర్త ప్రోత్సహంతో యోగివేమన యూనివర్సిటీలో ఎంఎస్సీ పూర్తి చేసింది. అనంతరం 2022లో బీఈడీ కూడా పూర్తి చేసింది.

హేళనలు ఎదుర్కొంటూ సివిల్​ కానిస్టేబుల్​గా ఎదిగిన అఫీజున్‌ (ETV)

తల్లిని కోల్పోయినా : కరోనా సమయంలో తల్లిని కోల్పోయినా వెనుకడుగు వేయకుండా ల్యాబ్​​ టెక్నీషియన్​గా పని చేస్తూనే ప్రభుత్వ ఉద్యోగానికి సన్నద్ధమైంది. 2022లో కానిస్టేబుల్​ నోటిఫికేషన్​కి అప్లై చేసింది. అంతటితో ఆగకుండా బీఈడీ ద్వారా టెట్​కి కూడా సన్నద్ధమైంది. కానీ దానికి ఇంట్లో వాళ్లు అంగీకరించలేదు. ఇంక అప్పటి నుంచి పోలీస్​ డిపార్ట్​మెంట్​లోనే ఉద్యోగం సాధించాలన్న లక్ష్యంతో 2025లో జరిగిన పోలీసు కానిస్టేబుల్​ నోటిఫికేషన్​లో కడప జిల్లా మొత్తం మీద మొదటి ర్యాంకు సాధించింది.

అంతేకాకుండా బీఈడీ పూర్తి చేసిన మీరు టీచర్ ఉద్యోగం కాకుండా ఇంత చిన్న ఉద్యోగం ఎందుకు ఎంచుకున్నారు కారణం ఏంటి అని అఫీజున్​ని అడిగితే, 'నేను దీన్ని చిన్న ఉద్యోగం అని అనుకోవట్లేదు. నా దృష్టిలో ఇదే చాలా పెద్దది. ఎందుకంటే ఈ ఉద్యోగం రాకుండా ఉన్న నిరుద్యోగులు కూడా చాలామందే ఉన్నారు' అని తెలిపారు. కానిస్టేజుల్ ఉద్యోగం కోసం నాకు నా ఫ్యామిలీ ఎంతో సహకరించింది అని జోడించారు.

అవమానాల గురించి చెప్పాను : ముఖ్యమంత్రి సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్​ కల్యాణ్​, హోం మంత్రి ముందు అంత ధైర్యంగా మాట్లాడతా అని అనుకోలేదు. నాకు జరిగిన అవమానాల గురించి నేను చెప్పాను. నేను ఎంఎస్సీ బీఈడి చేశాను. నువ్వు ఇంకా దేనికి పనికి రావు అని నన్ను చాలా చులకనగా చూశారు. నన్ను నేను నిరూపించుకోవడానికి ఈ ఉద్యోగాన్ని సాధించాను. భవిష్యత్తులో చాలా మంది యువతీ యువకులు నేను సాధించిన విధంగానే సాధించాలని నేను ఆశిస్తున్నానని అఫీజున్‌ అన్నారు. ఈ తొమ్మిది నెలల ట్రైనింగ్​లో కూడా మీకు సైబర్ సెక్యూరిటీ పైన కూడా శిక్షణ ఇస్తారు అది ఎలా ఉండబోతుంది అనుకుంటున్నారు అని అఫీజున్​ని అడిగినప్పుడు, సైబర్ సెక్యూరిటీ విభాగాన్ని కొత్తగా పెట్టారు, ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుందని అనుకుంటున్నాను. టెక్నాలజీ పరంగా ఇప్పుడు జరుగుతున్న సైబర్ క్రైమ్స్​కి ఇది చాలా ఉపయోగపడుతుంది అని బదులిచ్చారు.

మా కమ్యూనిటీలో అనేకమంది యువతీ యువకులు కూడా బయటికి రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. అయితే కొంతమంది తల్లిదండ్రులు పెట్టేటువంటి నిబంధన కారణంగా అమ్మాయిలు కూడా బయటికి రాలేకపోతున్నారు వారిని స్వేచ్ఛగా బయటికి పంపిస్తే తప్పనిసరిగా అనేక సర్కారు కొలువులు సాధించడానికి కూడా చాలా మంది సిద్ధంగా ఉన్నారని అఫీజున్ అభిప్రాయాపడ్డారు.

"నేను 71 మార్కులతో ప్రిలిమ్స్​ పరీక్ష క్వాలిఫై అయ్యాను. కానీ అప్పటికే నోటిఫికేషన్​ చాలా ఆలస్యం​ అవుతున్నా నేను ఎక్కాడా నిరాశ చెందలేదు. తరువాత జరిగే ఈవెంట్స్​కి నేను లక్ష్య అకాడమీలో ట్రైనింగ్​ తీసుకున్నాను. రెండు సంవత్సరాలుగా అక్కడే శిక్షణ పొందాను. ఈవెంట్స్​లో కూడా మొదటి స్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్నాను. తరువాత జరిగిన మెయిన్స్​ పరీక్షకి సొంతంగానే చదువుకున్నాను. కోచింగ్​కి అయితే ఎక్కడికి వెళ్లలేదు, ఇదే నా ఫస్ట్ నోటిఫికేషన్ ఇదే నా ఫస్ట్ జాబ్" - అఫీజున్‌, సివిల్​ కానిస్టేబుల్​

