ETV Bharat / state

విద్యార్థుల సృజనను వెలికితీసే 'ఇన్​స్పైర్' మనక్​ పోటీలు - చిట్టి బుర్రలకు మరింత పదును

నవంబర్​లో ఇన్​స్పైర్​ పోటీలు నిర్వహణకు జిల్లా విద్యాశాఖ సన్నాహాలు - ఉమ్మడి మెదక్​లో జిల్లా స్థాయికి 83 ప్రాజెక్టులు ఎంపిక -

Inspire Manak Competitions In Telangana
Inspire Manak Competitions In Telangana (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 3, 2025 at 11:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Inspire Manak Competitions In Telangana : విద్యార్థుల్లో సృజనాత్మకతకు పదునుపెట్టి భావి శాస్త్రవేత్తలుగా తీర్చిదిద్దడమే లక్ష్యంగా కేంద్ర శాస్త్ర సాంకేతిక మంత్రిత్వ శాఖ, రాష్ట్ర విద్యాశాఖ సంయుక్తంగా ‘వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన, ఇన్‌స్పైర్‌ మనక్‌’ పోటీలు నిర్వహిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. రెండు కార్యక్రమాల్లో భాగంగా సామాజిక సమస్యలకు పరిష్కారం చూపుతూ సైన్స్​, గణిత, పర్యావరణ అంశాలపై రూపొందించిన నమూనాలను విద్యార్థులు ప్రదర్శించనున్నారు. 2024-25 విద్యా సంవత్సరానికి సంబంధించి ఇన్‌స్పైర్‌కు జిల్లాలో 83 ప్రాజెక్టులు ఎంపికయ్యాయి. నవంబరు మాసంలో వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన నిర్వహించేందుకు జిల్లా విద్యాశాఖ సన్నాహాలు చేస్తోంది.

అసలేంటీ ఇన్‌స్పైర్‌ మనక్‌ : విద్యార్థుల్లో సైన్స్​పట్ల ఆసక్తి కలిగించడమే కాకుండా వారిలో ఉన్న సృజనాత్మకతను వెలికితీయడమే లక్ష్యంగా ఈ పోటీలను నిర్వహిస్తున్నారు. ఉమ్మడి నల్గొండ జిల్లాలో ఎంపికైన 83 నమూనాలకు రూ.10 వేల చొప్పున ప్రోత్సాహకాన్ని విద్యార్థుల అకౌంట్లలో జమ చేసినట్లు అధికారులు చెప్పారు. ఈవిధంగా ఎంపికైన వారు ప్రస్తుత ప్రదర్శనలో పాల్గొనేందుకు అర్హులు. జిల్లా స్థాయిలో ఎంపికైన ఉత్తమ నమూనాలను రాష్ట్ర స్థాయి వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనకు పంపుతారు.

వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన : ఎస్​సీఈఆర్టీ(రాష్ట్ర విద్య, పరిశోధన శిక్షణ మండలి) రాష్ట్రీయ బాల వైజ్ఞానిక ప్రదర్శన పేరుతో నమూనాలు ప్రదర్శించనున్నారు. ‘అభివృద్ధి, స్వయం సమృద్ధి చెందే భారత దేశానికి శాస్త్ర సాంకేతిక(సైన్స్​ అండ్ టెక్నాలజీ) రంగాలైన సైన్సు, టెక్నాలజీ, ఇంజినీరింగ్, గణితం ఆవశ్యకత’ అనే ప్రధాన అంశంతో విద్యార్థులు నమూనాలు రూపొందించాల్సి ఉంటుంది. 7 ఉప అంశాల్లో జూనియర్‌ (6-8 తరగతులు), సీనియర్‌ (9, 10, 11, 12వ తరగతులు) విభాగాల్లో అత్యుత్తమమైన 14 ప్రాజెక్టులను ఎంపిక చేసి రాష్ట్ర పోటీలకు పంపనున్నారు.

నమూనా ఉప అంశాలివే :

  • సుస్థిర వ్యవసాయం(సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్)
  • హరితశక్తి (పునరుత్పాదక శక్తి)
  • వ్యర్థ పదార్థాల నిర్వహణ, ప్రత్యామ్నాయ మొక్కలు
  • అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతిక
  • వినోద భరత గణిత నమూనాలు
  • ఆరోగ్యం, పరిశుభ్రత
  • జల సంరక్షణ, నిర్వహణ

పైన వివరించిన అంశాలపై విద్యార్థులు ప్రాజెక్టులను తయారు చేయాల్సి ఉంటుంది.

గతేడాది ప్రయోగాలు :

ఇన్‌స్పైర్‌ విభాగంలో : 131 ప్రయోగాలు

విద్యా, వైజ్ఞానిక విభాగం సీనియర్స్‌లో : 121 ప్రాజెక్టులు

జూనియర్స్‌ విభాగంలో : 79

అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి : 'జిల్లా కలెక్టర్ హనుమంతరావు, జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారి కె.సత్యనారాయణల సూచనల మేరకు జిల్లా స్థాయి వైజ్ఞానిక ప్రదర్శనలకు సంబంధించి త్వరలో తేదీని, స్థలాన్ని ఖరారు చేయనున్నాం. విద్యాశాఖ కల్పిస్తున్న అవకాశాన్ని ప్రతి పాఠశాల వర్గాలు సద్వినియోగ పరచుకోవాలని కోరుతున్నాం. విద్యార్థులు అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలి' అని జిల్లా సైన్స్ అధికారి రాజశేఖర్​ కోరారు.
ప్రోత్సాహకాలు ఇలా : విద్యార్థులు తయారు చేసినటువంటి ప్రాజెక్టు వివరాలను నమోదు చేస్తే జాతీయ నవకల్పన సంస్థ(నేషనల్​ ఇన్నోవేషన్ ఫౌండేషన్) పరిశీలించి ఉత్తమ ప్రాజెక్టులను ఎంపిక చేస్తుంది. ఎంపికైన విద్యార్థుల బ్యాంకు అకౌంట్లో రూ. 10 వేలు జమ చేస్తారు. ఆ తరువాత జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయిలో వారు తయారు చేసిన ప్రాజెక్టును ప్రదర్శించడానికి అవకాశం కల్పిస్తారు. రాష్ట్రస్థాయికి ఎంపికైన ప్రాజెక్టుకు రూ. 20 వేల ప్రోత్సాహకాన్ని అందజేస్తారు. ప్రతీ ఏటా జరుగుతున్న ఈ పోటీల్లో విద్యార్థులు ఉత్సాహంగా పాల్గొంటున్నారు.
పిల్లలూ - శాస్త్రవేత్తలుగా ఎదగాలనుందా? - ఈ 'ఇన్​స్పైర్​ మనక్'​ అవార్డుల పోటీలు మీ కోసమే

Inspire Manak: శాస్త్రవేత్తలుగా ఎదగాలనుందా?

TAGGED:

ఇన్​స్పైర్​ మనక్​ పోటీలు 2025
INSPIRE MANAK AWARDS 2025
INSPIRE MANAK COMPETITIONS
ARRANGEMENTS FOR INSPIRE MANAK
INSPIRE MANAK COMPETITIONS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

శైవ క్షేత్రాలకు వెళతారా? - TGSRTC 'స్పెషల్​ బస్సులు' మీకోసమే

పిగ్గీ బ్యాంకు : పంది బొమ్మే ఎందుకు?

గోధుమపిండితో "గులాబ్​ జామున్​" - జ్యూసీజ్యూసీగా.. సూపర్​ టేస్టీగా !

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.