చెట్టుపై హోటల్ వ్యాపారం, గుట్టపై వ్యవసాయం - ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న యువకులు
Published : December 27, 2025 at 4:43 PM IST
Story on Hidden Burrow Treehouse : ఉన్నచోటే ఉపాధి పొందాలంటే ఈ పోటీ ప్రపంచంలో అంత సులువేం కాదు. రంగం ఏదైనా సృజనాత్మకత లేకుంటే ప్రత్యేకంగా నిలవలేం. ప్రతికూలతలు, సమస్యలు ఉన్నాయని, చిన్న సమస్యలు ఎదురయ్యాయని వెనకడుగేస్తే మెరుగైన జీవనానికి ముందడుగు పడదు. లక్ష్యాన్ని చేరుకునే వరకు ప్రయాణించే వారు మనచుట్టూ ఎందరో కనిపిస్తుంటారు. అలా స్ఫూర్తిగా నిలుస్తున్న యువకుల ప్రస్థానమిదీ.
విఫలమైనా పట్టువిడవక : ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని నిర్మల్కు చెందిన కొప్పుల రాహుల్ బీటెక్ పూర్తిచేశారు. చదువు పూర్తైన తర్వాత ఒకటి, రెండు వ్యాపారాల్లో అడుగుపెట్టినప్పటికీ విఫలమయ్యారు. ఈ క్రమంలోనే హిమాచల్ప్రదేశ్లోని జిబి ప్రాంతంలో పచ్చదనం, అక్కడి ప్రకృతి అందాలు అతడిని మైమరిపింపజేశాయి. అక్కడ ఉండేందుకు హోటళ్లు, కాటేజీలు లాంటి సదుపాయాలు అందుబాటులో లేకపోవడంతో చెట్లనే ఆధారంగా చేసుకొని హోటల్ వ్యాపారాన్ని ప్రారంభించాలనుకున్నారు.
ఇందుకోసం అడవుల్లో లభించే దియోదార్ సెడర్ అనే చెట్టు కాండాలను ఉపయోగించి ‘ది హిడెన్ బర్రో’ పేరిట నాలుగు ట్రీ హౌస్లను రాహుల్ సిద్ధం చేశారు. ఒక్కోదాంట్లో ఓ కుటుంబం విడిది చేయగలిగే విధంగా వసతులను కల్పించారు. కింద భూమి, పైన ఆకాశం, చుట్టూ పచ్చని చెట్లు ప్రకృతి ఒడిలో ఉన్నామన్న అద్భుత భావన పర్యాటకులను ఆకర్షించింది. దీంతో దీనిని సందర్శించేవారి సంఖ్య పెరిగింది. టూరిస్ట్ల రద్దీకి అనుగుణంగా కాటేజీలను క్రమంగా విస్తరించారు. దీంతో దినదినాభివృద్ధి చెందారు.
కేఫ్తో సరికొత్త రుచులను పంచుతూ : ది పింక్ పాంథర్ పేరిట కేఫ్ను ప్రారంభించి హిమాచల్ రుచులు, క్రియేటివ్ కాఫీలతో సరికొత్త అనుభూతులను పంచుతున్నారు. అతడు అందరిలా కాకుండా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేకతను చాటుకున్నాడు. ఓ వైపు తనకు ఇష్టమైన రంగంలో రాణిస్తూ తన వంతుగా కొంతమందికి ఉపాధినీ కల్పిస్తున్నాడు. లక్ష్యం స్పష్టంగా ఉంటే అసాధ్యమైనదాన్ని కూడా సుసాధ్యం చేయొచ్చని నిరుపిస్తున్నాడు రాహుల్. తెలియని ప్రదేశం, పరిచయం లేని వ్యాపారం, కనిపించని ప్రోత్సాహం అయినా రాహుల్ పట్టుదలగా ప్రయత్నించి విజయం అందుకున్నారు. కుంటిసాకులతో అవకాశాలను దూరం చేసుకునే ఎంతోమంది యువతకు అతడు స్ఫూర్తిదాయకంగా నిలుస్తున్నారు.
సానుకూలతతో జయించలేమా! : చాలా మంది తమ జీవితంలో ఎదురయ్యే చిన్న చిన్న కష్టాలకే చతికిల పడిపోయి, నా రాత ఇంతే అని అనుకుంటుంటారు. కానీ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా సాధించాలనే తపన, ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటే జీవితంలో ఎంతో సాధించవచ్చు అనేందుకు ప్రతికూలతల మధ్య వ్యవసాయం చేస్తున్న ఈ యువ రైతు గంగాధర్ జీవితమే ఉదాహరణ. అతడి స్టోరీ ఏంటో తెలుసుకుందాం.
నిర్మల్ జిల్లా మామడ మండలంలోని వాస్తాపూర్కు చెందిన ఈయనకు గుట్టను ఆనుకొని ఎత్తైన ప్రదేశంలో కొంత భూమి ఉంది. అక్కడ విద్యుత్తు సౌకర్యం లేదు. ఎడ్ల బండి సైతం చేనుకు వెళ్లేందుకు అవకాశం లేదు. అయినా రెక్కల కష్టంతో గుట్టమీద సేద్యం చేస్తున్నారు గంగాధర్. ఈ భూమిలో వర్షాధార పంటలే ఆధారం. వానాకాలంలో తనకున్నటువంటి నాలుగు ఎకరాల్లో పత్తి పంట సాగుచేస్తారు. అతి కష్టం మీద ఎద్దులను తీసుకెళ్లి అరక కడతారు. ఏరిన పత్తిని నెత్తి మోతన భార్య కాశీబాయితో కలిసి కింద వరకు తీసుకొస్తారు. వానలు పడితే పంట పండుతుంది. లేదంటే పెట్టిన పెట్టుబడీ చేతికి రాదు. అయినప్పటికీ వారు ఏనాడూ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కోల్పోలేదు. ఆ నేలనే నమ్ముకుని సేద్యం చేస్తున్నారు. ఏటా అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటారు గంగాధర్. అత్యంత ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో పనిచేస్తున్నారు. మైదాన ప్రాంతంలో నివసిస్తూ చిన్నాచితకా కష్టాలకే కుంగిపోతున్న వారికి ఇతని జీవితం ఓ స్ఫూర్తి పాఠం.
