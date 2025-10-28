చదువుకుందామంటే పాఠశాలలు మూతపడిన పరిస్థితి - కట్చేస్తే గ్రూప్-2లో ఎంపీవోగా కొలువు
రజిత మూడో తరగతిలో ఉన్నప్పుడు తగినంత మంది విద్యార్థుల్లేక మూతపడిన పాఠశాల - ఆమెకు చదువుపై ఉన్న ఆసక్తితో గురుకలంలో చేర్పించిన తల్లిదండ్రులు - తరచూ అధికారులను చూసి ప్రేరణ
Published : October 28, 2025 at 10:15 PM IST
Success Story Of MPO Bhukya Rajitha : మహిళలు నేటి సమాజంలో ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకోవాలి. తమ కాళ్ల మీద తాము నిలబడాలి. అంచెలంచెలుగా స్వేచ్ఛగా సమానంగా అందరితో పాటు ఎదగాలి. ఇదిగో ఈ సూత్రాన్నే నమ్మింది రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాకు చెందిన యువతి. ప్రభుత్వ అధికారులను చూసి వారిలా తాను కొలువు సాధించాలని గట్టి నమ్మకంతో ప్రయత్నించింది. అనుకున్న విధంగానే విజయం సాధించింది. ఒకటి కాదు, రెండు కాదు ఏకంగా 3 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించి ఇటీవల విడుదల చేసిన గ్రూప్-2, గ్రూప్-4 ఫలితాల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచి ఎంపికైంది. తన లక్ష్యాన్ని అనుకున్న విధంగా సాధించిన సక్సెస్ స్టోరీ ఇది.
కష్టాలు, నష్టాలను అధిగమించుకుంటూ : పేదరికం ఒక రకంగా విద్యార్థులకు శాపమే. ఉన్నత చదువులు చదువుకోవాలంటే వారికి చాలా కష్టతరంగా మారుతుంది. రూ.లక్షల్లో ఫీజులు ఎలా కట్టగలరు. అందుకే మారుమూల గిరిజన ప్రాంతంలోని చాలా మంది యువతి, యువకులు అర్ధాంతరంగా చదువులకు స్వస్ధి చెప్పి, దొరికిన పనులు చేసుకుంటూ మన జీవితానికి అంతే అని కుటుంబాలను పోషించుకుంటుంటారు. కానీ ఈ అమ్మాయి మాత్రం పేదరికం కష్టాలు, నష్టాలను అధిగమించి అనుకున్న లక్ష్యాన్ని చేరింది. గురుకులాలు, గిరిజన సంక్షేమశాఖ వసతిగృహాల్లో ఉంటూ ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో అధికారి హోదా కొలువు సంపాదించింది.
చదువుకోవాలంటే 4 కిలోమీటర్లు : ఊళ్లో బడి లేకపోవడంతో, పక్క ఊళ్లో చేరారు. ఆ బడినీ మూసివేయడంతో చదువు ఆగిపోయే పరిస్థితి ఎదురైంది. ఆ దశ నుంచి ప్రస్తుతం మూడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు సాధించారు భూక్య రజిత. ఆమె సొంతూరు రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా, రుద్రంగి మండలం రుప్లానాయక్ తండా. ఆమెకు ఊహ తెలిసే నాటికి అమ్మానాన్నలతోపాటు అన్నయ్య రోజు మొత్తం కష్టపడి పనిచేసేవారు. వీళ్ల తండాలో చదువుకుందామంటే బడి లేదు. చదువుకోవాలంటే నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలోని మానాలకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభంలో కొందరు పిల్లలు వచ్చేవారు. కొద్దిరోజుల తర్వాత ఒక్కొక్కరుగా మానేసేవారు.
రజిత మూడో తరగతిలో ఉన్నప్పుడు తగినంత మంది విద్యార్థులు లేరని ఆ పాఠశాల మూతపడింది. దాంతో ఆమె చదువుకు దూరమవ్వాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. కానీ చదువుపై రజితకు ఉన్న ఆసక్తిని చూసి జగిత్యాల జిల్లా మల్లాపూర్ గురుకులంలో చేర్పించారు అమ్మానాన్న. ఆపై గురుకులాలు, గిరిజన సంక్షేమశాఖ హస్టళ్లలో ఉంటూ చదువు కొనసాగించి ఇంటర్లో 952 మార్కులు సాధించారామె. హైదరాబాద్లోని జేఎన్టీయూ నుంచి బీటెక్ చదువును పూర్తిచేశారు.
డిప్యూటీ కలెక్టర్ కావడమే తదుపరి లక్ష్యం : ప్రాథమిక పాఠశాల మొదలు తన విద్యాభ్యాసమంతా గురుకులాల్లోనే జరిగిందని, వసతుల్ని పరిశీలించేందుకు అక్కడికి తరచుగా ఎమ్వార్వోలు, ఆర్డీవోలు, కలెక్టర్లు వచ్చేవారని రజిత తెలిపారు. పలు సందర్భాల్లో తమతో వారు మాట్లాడేవారని, వాళ్లను చూశాకే ఉన్నతోద్యోగం సాధించాలనే పట్టుదల ఏర్పడిందని ఆమె వివరించారు. రజిత 2022లో బీటెక్ పూర్తవగానే పోటీ పరీక్షలకు సొంతగా ప్రిపరేషన్ మొదలుపెట్టారు. తొలుత సీజీఎల్(కంబైన్డ్ గ్రాడ్యుయేషన్ లెవల్) రాస్తే ఇంటర్య్వూలో ఉద్యోగం చేజారింది. 2023లో గ్రూప్-4లో జూనియర్ అసిస్టెంట్ ఉద్యోగం సాధించి తండా చూపులు ఆమె వైపు తిప్పుకున్నారు. తర్వాత గ్రూప్-3, గ్రూప్-2 సాధించి ఎంపీవో(మండల పంచాయతీ అధికారి)గా ఉన్నత స్థాయి ఉద్యోగాలు సాధించి తండాలోని యువతకు ప్రేరణగా నిలుస్తున్నారు. గ్రూప్-1 ఉద్యోగం సాధించి డిప్యూటీ కలెక్టర్ కావడమే తన లక్ష్యమని చెబుతున్నారు రజిత.
