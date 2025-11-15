తండ్రి వృత్తినే ఆసరాగా మలుచుకుని - బాతుల పెంపకంలో రాణిస్తున్న యువతి
Inspirational Story of Katta Akshita : ఇంటి పెద్ద అకాల మరణం ఆ కుటుంబాన్ని తీవ్రంగా కుంగదీసింది. దీంతో ఆయన బాధ్యతలు తలకెత్తుకుంది పెద్ద కుమార్తె కట్టా అక్షిత. తండ్రి వృత్తినే ఆసరాగా మలుచుకుని ముందుకెళ్లింది. ఈ క్రమంలో ఎదురయ్యే ఎన్నో ఒడుదొడుకుల్ని ఎదుర్కొంది. వాటిని దాటి వ్యాపారానికి సాంకేతికతను జోడించి, దానిలో రాణిస్తూ మరికొంతమందికి ఉపాధి కల్పిస్తోంది ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన కట్టా అక్షిత. తన విజయగాథను ఆమె మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం.
నాన్న మరణంతో : మాది ఖమ్మం జిల్లాలోని కూసుమంచి మండలం, పాలేరు గ్రామం. నాన్న రమణయ్య, అమ్మ మమత. బాతుల పెంపకమే మా కుటుంబానికి జీవనాధారం. అది చేస్తూనే నాన్న నన్నూ, చెల్లినీ, తమ్ముడినీ చదివించారు. నేను హార్టికల్చర్లో పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేశాను. నా చదువు పూర్తై, ఆయనకు చేదోడుగా ఉందామనుకునే సమయానికి నాన్న మృతి చెందారు. అప్పటికి తమ్ముడూ, చెల్లీ ఇంకా చదువుతూనే ఉన్నారు. ఎంత కష్టమైనప్పటికీ వాళ్లని విద్యకు దూరం చేయకూడదు అనుకుని కుటుంబ బాధ్యతలు తీసుకున్నాను. ప్రభుత్వ కొలువుల కోసం ప్రయత్నిస్తే అన్నీ విఫలయత్నాలే. ప్రైవేట్ జాబ్ దొరికింది కానీ అరకొర జీతమే.
బాతుల పెంపకాన్ని చేపట్టాలనుకుని : స్థిర ఆదాయం కోసం ఆ ఉద్యోగంలో చేరిపోయా. కానీ నెలాఖరికి ప్రతి రూపాయికీ వెతుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఎదురయ్యేది. అందుకే బాతుల పెంపకాన్ని చేపట్టాలనుకున్నాను. సంప్రదాయ పద్ధతుల్లో కాకుండా, టెక్నాలజీని జోడిస్తే బాగుంటుంది అనిపించింది. అప్పుడే ఇంక్యుబేటర్లలో గుడ్లు పొదిగించే విధానం గురించి నేను తెలుసుకున్నా. ఇదేం కొత్త పద్ధతి కాదు. ఇప్పటికే హైదరాబాద్, విశాఖ, విజయవాడ లాంటి చాలా నగరాల్లో ఉంది. కానీ మేమున్న ప్రాంతంలో అందుబాటులో లేదు. అందుకే హైదరాబాద్ నగరానికి వెళ్లి కొన్ని రోజులు దీనిపై శిక్షణ తీసుకున్నా.
ఒక్కరూ ముందుకు రాలేదు : యంత్రాలు కొనడానికి లోన్ కోసం చాలా చోట్ల ప్రయత్నించాను. ఏ బ్యాంక్కు వెళ్లినా ష్యూరిటీని అడిగేవారు. దాంతో ఎక్కే మెట్టు, దిగే మెట్టు అయ్యింది నా పరిస్థితి. బయట రుణం కోసం ప్రయత్నిస్తే ‘ఆడపిల్ల తీరుస్తుందో లేదో? ఎందుకొచ్చిన రిస్క్’ అని చాలా మంది నిరాకరించేవారు. ఈ అడ్డంకులు నా లక్ష్యం మీద పట్టుదలను పెంచాయి. ఉద్యోగం చేస్తూ దాచిన కొంత మొత్తం, చీటీల డబ్బులు రూ.3 లక్షలతో ఒక ఇంక్యుబేటర్ని కొనుగోలు చేశాను. కానీ అనుభవం లేక చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నాను.
పది మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నా : బాతుల పెంపకానికి ఆరు నెలలు మాత్రమే సీజన్. మిగతా సమయంలో వాటికి ఆహారం అందించడం కష్ట సాధ్యమయ్యేది. అలా అని వాటిని పొలాల్లోకి వదిలేందుకూ అవకాశం ఉండేది కాదు. దీనికి తోడు వాతావరణ మార్పులు తదితర కారణాలతో వాటిలో కొన్ని చనిపోతుండేవి. ఈ విధంగా దాదాపు ఐదేళ్లు పడుతూ లేస్తూ సమస్యల్ని సోపానాలుగా మలుచుకుని ఇప్పటికి నిలదొక్కుకున్నా. ప్రస్తుతం ఛత్తీస్గఢ్, మహారాష్ట్ర, ఝార్ఖండ్, ఒడిశా తదితర రాష్ట్రాలకు బాతు పిల్లల్ని సరఫరా చేస్తున్నా. పెట్టుబడిపోనూ రూ.3 లక్షల దాకా ఆదాయం సమకూరుతోంది. తాజాగా రెండో యంత్రాన్ని కూడా కొనుగోలు చేశాను. ఇప్పుడు చెల్లి, తమ్ముడి సహాయం కూడా నాకు తోడైంది. దీని ద్వారా పది మందికి ఉపాధినీ కల్పిస్తున్నా. వ్యాపారాన్ని మరింత విస్తరించి ఇంకొంతమందికి ఉపాధి కల్పించాలనేదే నా కోరిక.
