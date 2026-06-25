పుట్టుకతోనే రెండు చేతులు లేవు - కాళ్లతోనే సింహచలం విద్యాబోధన
2025 మెగా డీఎస్సీలో ఎస్జీటీగా ఎంపికైన సింహాచలం - పుట్టుకతోనే 2 చేతులు కోల్పోయిన యువకుడు - కుటుంబ ప్రోత్సాహంతో బీఈడీ, డీఈడీ పూర్తి - బాల్యం నుంచే కాళ్లతో రాయడం నేర్చుకున్న సింహాచలం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 12:33 PM IST
Inspirational Story of Simhachalam Naidu : లోపం ఉందని బాధ పడలేదు. కలలు కనడానికి వెనకాడలేదు. అనుకున్నది సాధించాలని పట్టుబట్టాడు. చివరకు సాధించాడు విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన సింహాచలం నాయుడు. పుట్టుకతోనే రెండు చేతులు లేవు. కానీ ఆ అంగవైకల్యం అతడి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని దెబ్బతీయలేదు. కాళ్లను చేతులుగా మార్చుకున్నాడు. కలల్ని నిజం చేసుకున్నాడు. 2025 మెగా డీఎస్సీలో ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడిగా ఉద్యోగం సాధించి అందరికీ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు.
ఈ యువకుడికి పుట్టుకతోనే చేతులు లేవు. కానీ ఆకాశమంత ఆత్మవిశ్వాసం ఉంది. నేను ఎందుకిలా ఉన్నానని నిరుత్సాహపడలేదు. కష్టపడి చదువుకున్నాడు. మరొకరి సాయం లేకుండానే అన్ని పరీక్షలు రాశాడు. కోచింగ్ లేకపోయినా, సొంతగా చదివి మెగా డీఎస్సీలో ఉద్యోగం సాధించాడు. ప్రస్తుతం కాళ్లతోనే బ్లాక్బోర్డుపై అక్షరాలు దిద్దుతూ గిరిజన విద్యార్థుల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దుతున్నాడు.
నిర్ణీత సమయంలోనే కాళ్లతో రాసి: ఈ యువకుడి పేరు సింహాచలం. విజయనగరం జిల్లా గనిశెట్టిపాలెం స్వస్థలం. పుట్టుకతోనే చేతులు లేకపోవడంతో బిడ్డ భవిష్యత్ ఏంటని ఆ తల్లిదండ్రులు ఆవేదన చెందారు. కానీ ఆ చిన్నారి పట్టుదలను గమనించిన బాబాయి నరసింహారావు 3 ఏళ్ల వయసు నుంచే కాళ్లతో రాయడం నేర్పించాడు. ఉమ్మడి ఉభయగోదావరి జిల్లాలోని ఏఎస్ పేట జడ్పీ హైస్కూల్లో పదో తరగతి చదివాడు. ఆపై కొత్తవలసలో ఇంటర్, డిగ్రీ, డీఈడీ, బీఈడీ పూర్తి చేశాడు. ప్రతి బోర్డు పరీక్షను సహాయకులు లేకుండానే నిర్ణీత సమయంలోనే కాళ్లతో రాసి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు.
కాళ్లతోనే విద్యాబోధన: మొదట్లో సివిల్స్ ర్యాంక్ సాధించాలని కలలు కన్నాడు సింహాచలం. తాతయ్య, బాబాయి ప్రభుత్వ టీచర్లు కావడంతో ఉపాధ్యాయ వృత్తిపై మక్కువ పెంచుకున్నాడు. 2019 నుంచి 2025 వరకు డీఎస్సీకి సన్నద్ధమయ్యాడు. కోచింగ్ సెంటర్లకు వెళ్లే ఆర్థిక స్తోమత లేకపోయినా, సొంతగా పుస్తకాలు చదువుతూ, యూట్యూబ్ క్లాసులు వింటూ పగలు, రాత్రి కష్టపడ్డాడు.
ఆ 6 ఏళ్ల శ్రమ ఫలించింది. 2025 మెగా డీఎస్సీలో జిల్లా స్థాయిలో 320వ ర్యాంకు సాధించి ఓపెన్ క్యాటగిరీలో ఎస్జీటీగా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కైవసం చేసుకున్నాడు. అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా గిరిజన సంక్షేమ శాఖ కులుపాడు ఆశ్రమ పాఠశాలలో మొదటి పోస్టింగ్ వచ్చింది. కాళ్లతోనే చాక్పీస్ పట్టుకుని బోర్డుపై రాస్తూ బోధిస్తున్నాడు. పిల్లలకు యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ పద్ధతిలోనూ పాఠాలు చెబుతున్నాడు.
"నేను పుట్టుకతోనే రెండు చేతులు లేకుండా జన్మించాను. నాకు 3 ఏళ్లు ఉన్నప్పుడు మా బాబాయ్ కాలుతో రాయడం నేర్పించారు. సివిల్స్ రాయాలనేదే నా లక్ష్యం. 6 సంవత్సరాలు డీఎస్సీ కోసం కష్టపడ్డాను. కాళ్లతో చాక్పీస్ పట్టుకుని బోర్డుపై రాస్తాను. పిల్లలకు యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ పద్ధతిలోనే పాఠాలు బోధిస్తాను. " - సింహాచలం నాయుడు, ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు
ఏనాడూ విధుల్లో వెనకడుగు వేయలేదు: అంగవైకల్యం ఉన్నప్పటికీ ఏనాడూ విధుల్లో వెనకడుగు వేయలేదు సింహాచలం. ఎప్పటి కప్పుడు అప్డేట్ అవుతుండడాన్ని చూసి, తోటి టీచర్లు ఆశ్చర్యపడుతున్నారు. సింహాచలం సాధించిన ఈ విజయం వెనుక తండ్రి సన్యాసి రావు ప్రోత్సాహం ఎంతో ఉంది. తాను టీచర్ కాలేకపోయినా కుమారుడి ద్వారా ఆ కల నెరవేరిందని ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నాడాయన. టీచర్ ఉద్యోగం సాధించడంతోనే సింహాచలం ప్రస్థానం ముగిసిపోలేదు. చిన్ననాటి సివిల్స్ కల అలాగే సజీవంగా ఉంది. ప్రస్తుతం టీచర్గా విధులు నిర్వర్తిస్తూనే ఆ లక్ష్యం చేరుకునేందుకు సన్నద్ధమవుతున్నాడు.
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