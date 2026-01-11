ETV Bharat / state

టీ కొట్టుతో ప్రారంభం ప్రపంచ సుందరి పోటీల వరకు చేరింది

తెలంగాణలో నిర్వహించిన ప్రపంచ సుందరి పోటీలకు క్రియేటివ్​హెడ్​గా సత్యనారాయణ - తెలంగాణ సాంస్కృతిక, పర్యాటక ప్రదేశాలపై ఎంపవరింగ్ బ్యూటీ ఇన్​స్పైరింగ్ ఛేంజ్ పేరుతో ప్రచార చిత్రం - తొలి చిత్రంతోనే ప్రపంచ స్థాయిలో గుర్తింపు

Inspiring Story Dulam Satyanarayana
Inspiring Story Dulam Satyanarayana (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 11, 2026 at 11:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Inspiring Story Dulam Satyanarayana : సుమారు పది సంవత్సరాల వయసులోనే తండ్రి మరణించారు. తల్లి విజయ టీ కొట్టు వ్యాపారం నడుపుతూ అతనిని చదివించింది. ఆయన బాల్యమంతా టీ కొట్టులోనే సాగింది. చిన్ననాటి నుంచి అతనికి సినిమాలంటే ఆసక్తి. దీంతో యానిమేషన్​ కోర్సు నేర్చుకోవాలని చెన్నై వెళ్లారు. అదే సమయంలో తనకు ఇష్టమైన దర్శకులు తీసిన సినిమాల డీవీడీలను కొని వాటిని చూస్తూ ఉండేవారు. వాటి ప్రభావంతో తానూ ఓ లఘుచిత్రాన్ని రూపొందించాలనుకున్నారు. చివరికి ఇష్టమైన రంగాన్ని ఎంచుకుంటే ఎంతటివారైనా ఉన్నత శిఖరాలను చేరుకోవచ్చని ఆయన నిరూపించారు.

దీనికోసం ఓ కెమెరాను అద్దెకు తీసుకుని లఘుచిత్రాలను తీయడం ప్రారంభించారు. అయితే వీటికి లభించిన గుర్తింపు ఆయనను ప్రపంచ సుందరి పోటీల వరకూ తీసుకెళ్లింది. ఆయనే మంచిర్యాలకు చెందిన సత్యనారాయణ. తెలంగాణలో జరిగిన 72వ ప్రపంచ సుందరి పోటీలకు ఆయన క్రియేటివ్​ హెడ్​గా వ్యవహరించి ప్రశంసలు అందుకున్నారు.

creative head dulam satyanarayana
టీ కొట్టు నుంచి ప్రపంచ సుందరి పోటీల వరకు ప్రయాణం - ఆదర్శంగా మంచిర్యాల యువకుడు (Eenadu)

ఆయన చిత్రాలకు ప్రపంచ స్థాయిలో పురస్కారాలు :

  • వందకు పైగా లఘుచిత్రాలు : డీఎస్​ఎన్​ ఫిల్మ్స్​ పేరుతో సత్యనారాయణ వందకు పైగా లఘుచిత్రాలు రూపొందించారు. తెలంగాణ ఖ్యాతిని ప్రంపంచానికి రుచిచూపించాలనే తపనతో పర్యాటక ప్రదేశాలపై, ప్రభుత్వ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలపై అనేక లఘు చిత్రాలు తీశారు.
  • తొలి లఘుచిత్రంతోనే అంతర్జాతీయ గుర్తింపు : సత్యనారాయణ తాను తీసిన తొలి లఘుచిత్రంతోనే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపు లభించింది. పశ్చిమ బెంగాల్​లోని దీవి లాంటి మౌషుని గ్రామ ప్రజలపై తీసిన ఈ డాక్యుమెంటరీకి 2008లో పుణె ఫిల్మ్​ ఫెస్టివల్​ అవార్డు లభించింది.
  • అమెరికాలో ఫెలోషిప్ : నల్గొండ జిల్లాలోని ఫ్లోరైడ్ బాధితుల నేపథ్యంలో తీసిన డ్రెడ్​ఫుల్​ ఫేట్ సమస్యకు పరిష్కారం చూపే విధంగా ప్రభుత్వాన్ని కదిలించింది. 2010లో ఏథెన్స్​లో జరిగిన గ్రీస్ హెల్త్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్​లో దీనికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపు లభించింది. 2011లో అమెరికా అరిజోనాలోని స్కాట్స్​డేల్​ స్కూల్ ఆఫ్​ ఫిల్మ్ అండ్ థియేటర్​ నుంచి దర్శకత్వం కోర్సుకు ఫెలోషిప్​ను సంపాదించి పెట్టింది.
  • కార్నెల్​ యూనివర్సిటీ ఫర్​ కల్చరల్ స్టడీస్ లైబ్రరీలో స్థానం : 2013లో కూచిపూడి నాట్యకారుడు వేదాంతం సత్యనారాయణ శర్మపై తీసిన అయామ్​ సత్యభామ డాక్యుమెంటరీకి అమెరికాలోని కార్నెల్​ యూనివర్సిటీ ఫర్​ కల్చరల్ స్టడీస్ లైబ్రరీలో చోటు దొరికింది.
  • అంతర్జాతీయ టూరిజం చిత్రోత్సవంలో : వెల్​కమ్​ టు తెలంగాణ పేరుతో రాష్ట్రంలోని జలపాతాలు, నదులు, చెరువులు తదితర పర్యాటక ప్రదేశాల పై తీసిన ప్రచార చిత్రానికి 2016లో పోర్చుగల్​లో జరిగిన అంతర్జాతీయ టూరిజం చిత్రోత్సవంలో ఉత్తమ పర్యాటక చిత్రం పురస్కారం లభించింది.
  • ప్రపంచ పర్యాటక చిత్రోత్సవంలో : 2019లో బతుకమ్మ, బోనాలు తదితర పండగలపై తీసిన గీతం జపాన్​ ఒసాకాలో ప్రపంచ పర్యాటక చిత్రోత్సవంలో ఉత్తమ పురస్కారం అందుకుంది.
  • 2023లో పోచంపల్లి గ్రామంపై తీసిన లఘు చిత్రానికి ఆఫ్రికాలో అంతర్జాతీయ టూరిజం ఫిల్మ్​ ఫెస్టివల్​లో రజత పురస్కారం లభించింది.

ప్రపంచ సుందరి పోటీలకు : రాష్ట్రంలో నిర్వహించిన ప్రపంచ సుందరి పోటీల నిర్వహణకు ప్రభుత్వం సత్యనారాయణను క్రియేటివ్​ హెడ్​గా ఎంపిక చేసింది. ఈ పోటీల కోసం రాష్ట్రంలోని ప్రధాన సాంస్కృతిక, పర్యాటక ప్రదేశాలపై ఎంపవరింగ్ బ్యూటీ ఇన్​స్పైరింగ్ ఛేంజ్ పేరుతో తీసిన ప్రచార చిత్రం బిలియన్ మందికి పైగా ప్రేక్షకుల పొగడ్తలను అందుకుంది. పోటీదారుల కోసం తెలంగాణ రైజింగ్ డాక్యుమెంటరీ సిరీస్​ను రూపొందించారు. అందాల భామలకు తెలంగాణలోని ఆధ్యాత్మిక, పర్యాటక ప్రాంతాలను చూపించడంతో పాటు వారిని అంతే అందంగా కెమెరాల్లో బంధించారు. మిస్ వరల్డ్ పోటీల దర్శకుడు స్టీవ్​ డగ్లస్​ మోర్లే, సంస్థ సీఈఓ జూలియా మోర్లేల ప్రశంసలు అందుకున్నారు.

చేతులు లేకపోయినా డోంట్​ కేర్-​ 'ఛాయ్'తో తలరాతను మార్చుకున్న సంతోష్!

చదివింది పదో తరగతే - ఆవిష్కరణలు మాత్రం అద్భుతం

TAGGED:

ఆదర్శంగా మంచిర్యాల యువకుడు
CREATIVE HEAD DULAM SATYANARAYANA
CREATIVE HEAD IN MISS WORLD 2025
INSPIRING STORY DULAM SATYANARAYANA
CREATIVE HEAD DULAM SATYANARAYANA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.