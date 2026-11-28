కష్టాలకు కుంగనందుకే ఖాకీలయ్యారు! - ప్రేరణ కలిగిస్తోన్న కొత్త డీఎస్పీల విజయగాథలు
New DSPs Inspirational Stories : కొత్త డీఎస్పీలు ట్రైనింగ్ పూర్తిచేసుకొని క్షేత్రస్థాయిలో విధులు నిర్వహించేందుకు సిద్ధమయ్యారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన వీరి నేపథ్యం పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమయ్యే అభ్యర్థులకు ప్రేరణ కలిగిస్తున్నాయి.
Published : November 28, 2026 at 7:37 PM IST
ఎన్నో కష్టాలు, సవాళ్లు ఎదురైనా పట్టుదల కోల్పోలేదు. ఎంచుకున్న లక్ష్యంపైనే దృష్టిపెట్టారు. చివరికి అనుకున్నది సాధించి, శాంతిభద్రతలను కాపాడేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఏడాది పాటు శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్న నూతన డీఎస్పీలు క్షేత్రస్థాయిలో విధులు నిర్వహించేందుకు రామగుండం పోలీసు కమిషనరేట్లో చేరారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చిన ఈ యువ డీఎస్పీలు రానున్న కాలంలో ప్రజలకు రక్షణ కల్పించేందుకు ఆరు నెలల పాటు శిక్షణ పొందనున్నారు. ఇందులో భాగంగా వివిధ రకాల నేరాల దర్యాప్తు, నేరస్థులపై కేసుల నమోదు తదితర అంశాలను నేర్చుకోవడానికి సన్నద్ధమవుతున్నారు.
అమ్మ పట్టుదలే విజయానికి మూలం
హైదరాబాద్లోని మూసాపేట ప్రాంతానికి చెందిన హరిప్రియ తండ్రి ఓ ప్రైవేట్ ఉద్యోగి. తల్లి గృహిణి. ఈమెకు ఓ సోదరుడు ఉన్నాడు. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన ఇల్లు తప్ప పెద్దగా ఆస్తులేమీ లేవు. హరిప్రియ పదో తరగతిలో మంచి మార్కులు సాధించడంతో శ్రీచైతన్య ప్రైవేట్ కళాశాలలో ఉచితంగానే ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేశారు. ఎంసెట్లో 900 ర్యాంకు సాధించి కూకట్పల్లిలోని జేఎన్టీయూలో ఈఈఈలో కోర్సులో సీటు సాధించారు. రెండు సంవత్సరాలు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేశారు. కానీ సివిల్ సర్వీసెస్ సాధించాలనేదే ఆమె లక్ష్యం. ఇందుకోసం ఎన్ని కష్టాలు ఎదురైనా వెనక్కి తగ్గకుండా చివరికి అనుకున్నది సాధించారు.
"సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడే నాకు వివాహమైంది. నా భర్త ప్రైవేట్ ఉద్యోగి. మాకు ఇద్దరు పిల్లలున్నారు. మా అమ్మతో పాటు నా భర్త కూడా నన్ను సివిల్ సర్వీసెస్ పరీక్షలకు సిద్ధం కావాలని ప్రోత్సహించారు. గ్రూప్-1 పరీక్షల సమయంలో మా నాన్న మరణించారు. అవేవీ పట్టించుకోకుండా చదువుపైనే దృష్టి పెట్టాలని మా అమ్మ నన్ను ధైర్యపరిచారు. అదే పట్టుదలతో చదివి డీఎస్పీగా ఎంపికయ్యాను" - హరిప్రియ
ఎనిమిదో తరగతి నుంచే ఆసక్తి
మహ్మద్ తాజొద్దీన్ది హైదరాబాద్ కాచిగూడలోని సుందర్నగర్ ప్రాంతం. ఈయన తండ్రి వృత్తిరీత్యా టైలర్. పదో తరగతి వరకు గోల్నాకలోని పాఠశాలలో చదువుకున్నారు. ఓయూలో సివిల్ ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసి, గోల్డ్ మెడల్ సైతం సాధించారు. స్కూల్లో చదువుతున్నప్పుడే సివిల్ సర్వీసెస్ వైపు వెళ్లాలని అతనిలో పీఈటీ స్ఫూర్తి కలిగించారు. దీంతో ఇంజినీరింగ్ రెండో సంవత్సరం నుంచే సివిల్స్ కోసం సిద్ధమయ్యారు. గ్రూప్-4లో ఎంపికై, రెవెన్యూ విభాగంలో రెండేళ్లు పనిచేశారు. గ్రూప్-1 నోటిఫికేషన్ విడుదల కావడంతో పరీక్షలకు సిద్ధమై, డీఎస్పీగా ఎంపికయ్యారు.
"నా కజిన్ సలహాతో మైనారిటీ స్టడీ సర్కిల్లో యూపీఎస్సీ కోచింగ్ కోసం పరీక్ష రాశాను. దీనికి ఎంపికైన 100 మంది అభ్యర్థుల్లో నేను ఒకరిని. అక్కడ లభించిన స్కాలర్షిప్తో సివిల్స్ శిక్షణ పొందాను. ఈ సమయంలోనే గ్రూప్-3, గ్రూప్-4 పరీక్షలు రాశాను. గ్రూప్-4లో ఎంపికై, రెవెన్యూ శాఖలో రెండేళ్లపాటు పనిచేశాను. గ్రూప్-1 పరీక్షలు రావడంతో వాటి కోసం సన్నద్ధమయ్యాను. ఇందులో విజయం సాధించి డీఎస్పీగా సెలెక్ట్ అయ్యాను" - మహ్మద్ తాజొద్దీన్
నాన్న కోరికను నెరవేర్చి
హైదరాబాద్లోని పాతబస్తీకి చెందిన ఐశ్వర్య తండ్రి చిన్న వ్యాపారి. చిన్నప్పటి నుంచే తన కుమార్తె ఐపీఎస్ కావాలని కలలు కనేవారు. ఐశ్వర్య చదువంతా హైదరాబాద్లోనే సాగింది. ఇంజినీరింగ్లో ఈసీఈ పూర్తి చేశారు. ఏడాది పాటు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగం చేశారు. కానీ తన లక్ష్యం కోసం ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి సివిల్స్ కోసం సిద్ధమయ్యారు. యూపీఎస్సీకి సిద్ధమైనందున గ్రూప్-1 సులభంగా అనిపించిందని ఆమె చెబుతున్నారు.
"మూడుసార్లు సివిల్స్ మెయిన్స్ పరీక్ష రాశాను. అదే సమయంలో గ్రూప్-1 నోటిఫికేషన్ రావడంతో దానికి కూడా సిద్ధమయ్యాను. గ్రూప్-1, సివిల్స్ పరీక్షల మధ్య 20 రోజుల వ్యవధి మాత్రమే ఉండటంతో కొంచెం ఆందోళన చెందాను. అయితే యూపీఎస్సీ కోసం సన్నద్ధం కావడంతో గ్రూప్-1 పరీక్ష సులువుగా అనిపించింది" -ఐశ్వర్య
ఎస్సై నుంచి డీఎస్పీగా
శేషురెడ్డిది జనగామ పట్టణం. ఇతని తండ్రి నిర్వహించే చిన్న దుకాణమే వీరి కుటుంబానికి ఆధారం. ఇతను పదో తరగతి వరకు జనగామలో చదువుకున్నారు. మంచి మార్కులు సాధించడంతో బాసరలోని ట్రిపుల్ ఐటీలో సీటొచ్చింది. 2015లో ఇంజినీరింగ్ పూర్తయి, క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్లో ఉద్యోగం వచ్చినా వెళ్లలేదు. కొంతకాలం ఓ స్వచ్ఛంద సంస్థ నిర్వహించే పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయుడిగా పనిచేశారు. 2016లో విడుదలైన గ్రూప్-2లో ఎంపికయ్యారు. ఆబ్కారీ ఎస్సైగా నల్గొండ, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో విధులు నిర్వహించారు.
"2016లో గ్రూప్-2 నోటిఫికేషన్ విడుదల కాగా పరీక్ష రాసి ఎంపికయ్యాను. 2020లో ఎక్సైజ్ ఎస్సైగా నియామక ఉత్తర్వులు అందుకొని నల్గొండ, వికారాబాద్ జిల్లాల్లో విధులు నిర్వహించాను. ఆ తర్వాత గ్రూప్-1 పరీక్ష రాసి డీఎస్పీగా ఎంపికయ్యాను. శిక్షణ కాలంలో క్రిమినాలజీ విభాగంలో గోల్డ్ మెడల్ కూడా సాధించాను" - శేషురెడ్డి
జీవితంలో ఎదురయ్యే సవాళ్లకు ప్రయత్నాన్ని ఆపకుండా ముందుకెళ్లి, అనుకున్న లక్ష్యం సాధించిన ఈ యువ డీఎస్పీల నేపథ్యం ఎంతో స్ఫూర్తి దాయకం. పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతున్న ఎంతో మంది అభ్యర్థులకు ప్రేరణాత్మకం.
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