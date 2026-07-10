నెలన్నరలోనే గూగుల్ కోడింగ్ - అంతర్జాతీయ పోటీలో నిలిచి గెలిచిన సోనికా చౌదరి
గూగుల్ ఏటా జీఎస్ఓసీ ప్రోగ్రామ్ నిర్వహణ - అంతర్జాతీయ పోటీలో సత్తా చాటిన 19 ఏళ్ల అమ్మాయి - తొలి ఏడాదే ఇంటర్న్షిప్ సంపాదించిన సోనికా చౌదరి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 10, 2026 at 3:16 PM IST
Inspiration story of Sonika Chowdary Gutha : కేవలం పుస్తకాలతో కుస్తీ, ఎక్కువ మార్కులతో సరిపెట్టుకునే రోజులు ఇవి? ప్రాక్టికల్ పరిజ్ఞానం, ప్రొఫెషనల్ నెట్వర్క్ తప్పనిసరి. అదే టెక్ రంగంలో ఉన్నవాళ్లు అనుకోండి. నిజజీవిత సమస్యలను పరిష్కరించే నైపుణ్యం, మెంటరింగ్ ఇలా ఇంకా చాలానే కావాలి. అవన్నీ అందిస్తుంది కాబట్టే, గూగుల్ సమ్మర్ ఆఫ్ కోడ్ (GSOC)లో నిరూపించుకోవడానికి టెక్ వాళ్లంతా పోటీపడుతుంటారు. ఈ అంతర్జాతీయ పోటీలో నిలిచి గెలిచింది 19 ఏళ్ల గుత్తా సోనికా చౌదరి. మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
ప్రాక్టికల్ పరిజ్ఞానం కూడా కావాలని: గుత్తా సోనికా చౌదరి స్వస్థలం తిరుపతి. తల్లిదండ్రులు నేతాజీ, గోపిక. ఇద్దరూ ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయులుగా పనిచేస్తున్నారు. చిన్నప్పట్నుంచీ కంప్యూటర్, ఆపై ఏఐ గురించి విన్నాక తనకూ టెక్ రంగంలో అడుగుపెట్టాలని అనిపించిందని సోనికా అన్నారు. అందుకే డిగ్రీలో బీఎస్సీ కంప్యూటర్ సైన్స్ని ఎంచుకున్నానని తెలిపారు. కానీ ప్రాక్టికల్ పరిజ్ఞానం కూడా కావాలని బీఎస్సీ ఆన్లైన్లో చేస్తూనే, హైదరాబాద్లోని ఎన్ఐఏటీ సంస్థలో చేరినట్లు వివరించారు. ప్రస్తుతం అక్కడ డేటాసైన్స్ అండ్ మెషీన్ లర్నింగ్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నానట్లు వెల్లడించారు.
గూగుల్ ఏటా జీఎస్ఓసీ ప్రోగ్రామ్ నిర్వహణ: గూగుల్ సమ్మర్ ఆఫ్ కోడ్కి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పోటీపడతారని తెలిశాక తాను కూడా ఒకసారి ప్రయత్నించి చూడాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలిపారు. సాధారణంగా లైబ్రరీలో పుస్తకాలు ఉన్నట్లే సాఫ్ట్వేర్ రంగంలో గిట్ హబ్ అనే ప్లాట్ఫారమ్ ఒకటి ఉంటుందని వివరించారు. దానిలో సంస్థల కోడ్ బేస్ అంతా పెడతారని, వాటికి ఓపెన్సోర్స్ సదుపాయం ఉంటుందని పేర్కొన్నారు. అంటే ఆ కోడ్కి సంబంధించి సమస్యలుంటే ఎవరైనా పరిష్కరించవచ్చని స్పష్టం చేశారు.
దాదాపుగా ఇది చాలామంది ఉచితంగానే చేస్తారని అన్నారు. తమ నైపుణ్యాలు మెరుగుపరచుకోవచ్చు, నిజజీవిత సమస్యలపైనా అవగాహన పెంచుకోవచ్చని ఇలా ప్రయత్నిస్తుంటారని చెప్పారు. ఈ విధానాన్ని ప్రోత్సహిస్తూనే గూగుల్ జీఎస్ఓసీ ప్రోగ్రామ్ని ఏటా నిర్వహిస్తుందన్నారు. 18 ఏళ్లకు పైగా ఉన్న విద్యార్థులు, డెవలపర్స్, ఉద్యోగులు ఇలా చాలామందే దీనిలో పోటీపడతారని సోనికా వివరించారు.
కేవలం నెలన్నర సమయంలోనే: ఈసారి పోటీలో 200 సంస్థల కోడ్ బేస్ని ఇచ్చారని, ఒక్కో సంస్థలో మళ్లీ అనేక ప్రాజెక్టులు ఉంటాయని తెలిపారు. పోటీ పడేవాళ్లు ఎంచుకున్న సంస్థలో 1- 3 ప్రాజెక్టులు తీసుకోవచ్చని పేర్కొన్నారు. తరవాత వాటిని ఎలా చేస్తాం, ఏ వారంలోగా ఏమేం పూర్తిచేస్తాం, ఏ స్కిల్ వాడతాం వంటివన్నీ డాక్యుమెంట్లా సిద్ధం చేసి పంపాల్సి ఉంటుందని వివరించారు. ఇందుకోసం వాళ్ల కోడ్లో ఉన్న సమస్యలు తీర్చడం, కొత్త ఫీచర్చ్ సూచించడం వంటి వాటిపై పనిచేయాల్సి ఉంటుందన్నారు. ఇవన్నీ బాగా అనిపించి, ప్రపోజల్ నచ్చితే సెలెక్ట్ చేస్తారని స్పష్టం చేశారు.
ఇంత హంగామా ఉంటుంది కాబట్టే, చాలామంది ఏడెనిమిది నెలల ముందు నుంచే సిద్ధమవుతారని, కానీ తనకు మాత్రం కేవలం నెలన్నర సమయం మాత్రమే ఉందన్నారు.అయినా ప్రయత్నించి, మార్చి 30లోగా తన ప్రపోజల్ను పంపినట్లు తెలిపారు. చివరకు తాను తొలి ఏడాదే ఇంటర్న్షిప్ సంపాదించానని, అది బ్యాకెండ్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించిందన్నారు. ఈ సమయంలో తనకు అది ఎంతగానో సాయపడిందని సోనికా తెలిపారు.
ఇంటర్ వరకూ కోడింగ్ అంటే ఏమిటో తనకు తెలియదని, అందరూ కంప్యూటర్స్కే ఆదరణ ఉంటుందని చెబితేనే ఈ రంగంలో చేరానని తెలిపారు. అయితే అందరిలా కాకుండా తనకంటూ ఓ ప్రత్యేకత కావాలనిపించిందన్నారు. అందుకే, డిగ్రీ ఆన్లైన్లో చేస్తూనే, నైపుణ్యాలు నేర్చుకోవడానికి ఎన్ఐఏటీలో చేరానని వివరించారు.
130 దేశాల నుంచి దరఖాస్తు: నిజానికి తొలిరోజుల్లో ఈ రెండూ చేయగలనా అనుకున్నా, కానీ నెమ్మదిగా అలవాటు చేసుకున్నానని చెప్పారు. గూగుల్ కోడింగ్కి ప్రయత్నించేటప్పుడైతే వారాంతాల్లో డిగ్రీ పరీక్షలకు చదువుతూ, పగలు కాలేజీ, ఇంటర్న్షిప్ ఆపై కోడింగ్ ఇలా క్షణం తీరిక లేకుండా గడిపినట్లు గుర్తు చేసుకున్నారు. ఈసారి 130 దేశాల నుంచి 15 వేల మందికి పైగా అప్లై చేసుకున్నారని, కానీ ఎంపికయ్యేది మాత్రం 1100 మంది మాత్రమేనని తెలిపారు.వాళ్లలో ఉండాలంటే కష్టపడాల్సిందే అనుకున్నా, చివరికి అనుకున్నది సాధించానని సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
"ఇది అంతర్జాతీయ గుర్తింపు, దీని వల్ల భవిష్యత్తులో ఎన్నో అవకాశాలు కల్పిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు నేను ఎంచుకున్న సీడీఎల్ఐ అనే సంస్థలో ఇంటర్న్షిప్ని సాధించా. ప్రతి ప్రాజెక్టుకి వాళ్లు 1500 డాలర్లు చెల్లిస్తారు. ఇది పూర్తయితే, నా పనితీరు నచ్చితే ఉద్యోగావకాశమూ ఇచ్చే వీలుంది" అని సోనికా అన్నారు.
చాలామంది ఏఐని చూసి భయపడతారు: ప్రస్తుతానికి రెండు చదువులు, రెండు ఇంటర్న్షిప్లు చేసుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నట్లు తెలిపారు. భవిష్యత్తులో సొంతంగా ఒక సంస్థను ప్రారంభించాలన్నదే తన జీవిత ఆశయమని స్పష్టం చేశారు. కష్టపడితే అవకాశాలు వస్తాయనేది తన నమ్మకమని, నిరంతరం కొత్త విషయాలను నేర్చుకుంటూ ఉండాలన్నారు. చాలామంది ఏఐని చూసి భయపడతారుని, దాన్ని వాడుతూ ఎలా మనల్ని మనం మెరుగుపరచుకోవాలి అని ఆలోచించాలన్నారు. అప్పుడు భయం వేయదని, దానికి బదులుగా మరిన్ని అవకాశాలు కనిపిస్తాయని సోనికా వివరించారు.
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