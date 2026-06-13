"మూడు రోజులైనా పని చేయలేవు" - హేళనల్ని తిప్పికొట్టిన అరుణశ్రీ
130 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన వాల్తేరు డివిజన్కు మొదటి మహిళా స్టేషన్ మాస్టర్ - విశాఖ రైల్వే స్టేషన్కు తొలి మహిళా స్టేషన్ మేనేజర్గా చరిత్ర సృష్టించిన ఆలా అరుణశ్రీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 13, 2026 at 2:01 PM IST
Inspiration Story of Ala Aruna Sree : పురుషాధిపత్యం ఉన్న రంగంలో అడుగుపెట్టిన ఆమె, ఎదురైన అడ్డంకులను విజయానికి సోపానాలుగా, విమర్శలను విజయ సాధనానికి అస్త్రాలుగా మలుచుకున్నారు. కనీసం మూడు రోజులు కూడా పనిచేయలేవన్న హేళనల్ని తిప్పి కొట్టారామె. 130 ఏళ్ల చరిత్ర కలిగిన వాల్తేరు డివిజన్కు తొలి మహిళా స్టేషన్ మాస్టర్గా, విశాఖ రైల్వే స్టేషన్కు మొదటి మహిళా స్టేషన్ మేనేజర్గా బాధ్యతలు చేపట్టి ఆలా అరుణశ్రీ చరిత్ర సృష్టించారు. మరిన్ని వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
ఆమె తెల్ల కోటు వేసుకొని, చేతిలో వాకీటాకీ పట్టుకొని విశాఖ రైల్వే ప్లాట్ఫామ్పై నడుస్తుంటే ‘సింహం వస్తోంది’ అని తోటి ఉద్యోగులు గుసగుసలాడుకునేవారని ఆలా అరుణశ్రీ తెలిపారు. ఆమె కనుచూపు మేరలో అక్రమార్కులు కనిపించేవారు కాదని, ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా క్షణాల్లో అక్కడ వాలిపోయేదాన్ని అని పేర్కొన్నారు. ఆ నమ్మకమే తనను వాల్తేరు డివిజన్కు మొదటి మహిళా స్టేషన్ మాస్టర్గా, విశాఖ ప్రధాన రైల్వే స్టేషన్కు తొలి మహిళా స్టేషన్ మేనేజర్గా నిలబెట్టిందని చెప్పారు.
ఎన్నో సవాళ్లు ఎదుర్కొని: నిజానికి ఈ ప్రయాణం అంత సులువుగా ఏమీ జరగలేదని, 27 ఏళ్ల కిందట ఆమె విధుల్లో చేరినప్పుడు ఎన్నో సవాళ్లు ఎదుర్కొన్నానని వివరించారు. "మహిళవి, మూడు రోజులైనా అక్కడ పనిచేయలే"వని అన్నారని అరుణశ్రీ గుర్తు చేసుకున్నారు.
లింగవివక్ష నన్ను కుంగదీయలేదు: అడ్మినిస్ట్రేషన్ విభాగంలోకి మారమనీ సలహా ఇచ్చారని చెప్పారు. అయితే ఆ పురుషాధిక్యత, లింగవివక్ష తనను కుంగదీయలేదు సరికదా! కసిని మరింత పెంచాయని స్పష్టం చేశారు. రాత్రి విధులైనా వెనకడుగు వేయకుండా తన బాధ్యతలను సమర్థంగా నిర్వర్తించి, తనను తక్కువగా అంచనా వేసిన వాళ్లే ఆశ్చర్యపోయేలా రాణించానని ఆమె తెలిపారు.
ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి పనిచేశాను: 2004 సునామీ సమయంలో ప్రజలు భయంతో పరుగులు తీస్తుంటే, వారిలో ధైర్యం నింపి ప్రత్యేక రైళ్లలో సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించానని తెలిపారు. హుద్హుద్ తుపాను, కొవిడ్-19 సంక్షోభ సమయాల్లోనూ ప్రాణాలను పణంగా పెట్టి పనిచేశానని పేర్కొన్నారు.
సొంత డబ్బులతో టికెట్లు కొని: కంటకాపల్లి రైలు ప్రమాదం జరిగినప్పుడు ప్రయాణికులు ఆందోళన చెందకుండా సమయస్ఫూర్తితో రైళ్ల రాకపోకలను మేనేజ్ చేశానని వివరించారు. రైళ్లు నిలిచిపోయినప్పుడు పేదలు, వృద్ధులకు తన సొంత డబ్బులతో టికెట్లు కొని స్వస్థలాలకు పంపిన రోజులెన్నో ఉన్నాయని చెప్పారు. తప్పిపోయిన వందలాది మంది మహిళలు, పిల్లలను ఆర్పీఎఫ్ సాయంతో రక్షించి, వారికి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చి వాళ్లవాళ్లకు అప్పగించానని ఆమె తెలిపారు.
విశాఖ స్టేషన్ ప్రత్యేకం: విశాఖపట్నం ఒక "స్పెషల్ క్లాస్" స్టేషన్ అని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఇక్కడ రైళ్లు వచ్చిన దారినే వెనక్కి వెళ్లాలని (టర్న్ అరౌండ్) వివరించారు. కోల్కతా-చెన్నై, సికింద్రాబాద్ లాంటి కీలక రూట్లలో రైళ్ల సమయం తప్పకుండా, క్షణాల వ్యవధిలో నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు.
20 నిమిషాల్లో లోడింగ్, అన్లోడింగ్, సీలింగ్ వంటి పనులన్నీ ఒకేసారి పర్యవేక్షించాల్సి వచ్చేదని తెలిపారు. సాంకేతిక సమస్యలు వస్తే తనే నేరుగా రంగంలోకి దిగేదాన్ని అని చెప్పారు. బాస్ పక్కనుంటే సిబ్బందిలోనూ ధైర్యం, వేగం వస్తాయన్నది తన నమ్మకం అని వ్యక్తపరిచారు. ఈ సమర్థతను గుర్తించే రైల్వేశాఖ ఐదేళ్ల కిందట తనను స్టేషన్ మేనేజర్గా నియమించిందని ఆమె తెలిపారు.
గూడ్స్ యార్డ్లో మహిళా ముద్ర: ప్రస్తుతం తాను కొత్తగా ఏర్పడిన దక్షిణ కోస్తా జోన్ పరిధిలోని విశాఖ గూడ్స్ యార్డులో మేనేజర్గా సేవలు అందిస్తున్నానని అరుణ శ్రీ తెలిపారు. అంతా పురుషులే ఉండే ఆ యార్డు నిర్వహణ ఎంతో క్లిష్టమైనదని, చిన్న పొరపాటు జరిగినా కోట్లలో నష్టం వస్తుందని వివరించారు. అయినా, ఉన్నతాధికారులు తనపై ఉంచిన నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ దేశ రక్షణకు సంబంధించిన కొన్ని వ్యూహాత్మక లోడింగ్ సేవలను విజయవంతంగా పూర్తి చేశానని చెప్పారు.
ఈ పనులన్నీ మహిళలకు సాధ్యమేనా అంటే సాధ్యమనే చెబుతానని స్పష్టం చేశారు. ఎందుకంటే, మనం ప్రజా సేవకులం అనుకున్నప్పుడే ధైర్యం వస్తుందని పేర్కొన్నారు. మహిళను కదా అని రాత్రి విధులకో, కష్టమైన పనులకో వెనకడుగు వేయకూడదని హితవు పలికారు. దేన్నైనా సవాలుగా తీసుకుంటే అసాధారణ గుర్తింపు మనల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఎన్నో ఉద్యమాల తర్వాత లభించిన ఈ దక్షిణ కోస్తా జోన్ సాధన తనకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తోందని అరుణశ్రీ అన్నారు.
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