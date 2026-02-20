ETV Bharat / state

విశాఖలోని ఐఎఫ్‌ఆర్‌లో భారత బాహుబలి 'ఐఎన్‌ఎస్‌ విక్రాంత్‌'

ఐఎఫ్‌ఆర్‌లో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా విమాన వాహక నౌక 'ఐఎన్‌ఎస్‌ విక్రాంత్‌' - ఒకేసారి యుద్ధ విమానాలు, హెలికాప్టర్లను మోసుకెళ్లే సామర్థ్యం - నౌక లోపలి డెక్‌లో మిసైల్స్‌తో మిగ్‌ విమానం

INS Vikrant Special Attraction at The IFR
INS Vikrant Special Attraction at The IFR (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 1:12 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

INS Vikrant Special Attraction at The IFR: విశాఖ తీరంలో జరిగిన అంతర్జాతీయ ఫ్లీట్‌ రివ్యూలో విమాన వాహక నౌక 'ఐఎన్​ఎస్​ విక్రాంత్‌' ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. భారత బాహుబలిగా పేరుగాంచిన 'ఐఎన్​ఎస్​ విక్రాంత్‌' తీరంలో సందడి చేసింది. దీని ప్రత్యేకతలను నౌకాదళ అధికారులు విశదీకరించారు. నౌకాదళ అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం 'ఐఎన్​ఎస్​ విక్రాంత్‌' లోపల గొప్ప ఆయుధ సంపత్తి ఉంటుంది. అంతే కాకుండా విమానాలు భద్రపరిచేందుకు అవసరమయ్యే డెక్​లు ఉంటాయి. ఇది హెలికాప్టర్లను మోసుకెళ్లే సామర్థ్యం కలిగి ఉంటుంది. యుద్ధసమయాల్లో ఐఎన్​ఎస్​ ఎంతో క్రియాశీలకంగా వ్యవహరిస్తుందని అధికారులు తెలిపారు. మిసైల్స్‌తో శత్రువులపై దాడికి దిగుతుంది కూడా. విమాన వాహక నౌక 'ఐఎన్​ఎస్​ విక్రాంత్‌' కమిషన్‌ 2022లో అయ్యింది. ఆ తర్వాత మొదటి ప్రయోగాత్మక పరీక్షలు నిర్వహించి 2021లో దీన్ని అధికారికంగా నౌకాదళానికి అంకితం చేశారు.

'ఐఎన్​ఎస్​ విక్రాంత్‌' ఓ అద్భుతం

  • 3 సంవత్సరాల క్రితం 'ఐఎన్​ఎస్​ విక్రాంత్‌' నౌకాదళంలో చేరింది.
  • సాగర జలాల్లో ఉండే వ్యూహాత్మక ప్రాంతాల్లో సురక్షితంగా ఉండటంలో ఇది అత్యంత కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
  • ఒకేసారి రన్‌ వేపై అత్యంత వేగంగా వచ్చే జెట్‌ సహా యుద్ధ విమానాలు నిర్ణీత స్థానంలో నిలిచే వ్యవస్థ ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంది.
  • ఈ రన్​వే విస్తీర్ణం 2 చిన్నస్వామి క్రికెట్‌ స్టేడియాలను కలిపినంత విశాలంగా ఉంటుంది.
  • గంటకు 28 నాటికల్‌ మైళ్ల వేగంతో​ ప్రయాణిస్తుంది.
  • రాత్రి- పగలూ తేడా లేకుండా యుద్ధ విమానాలు, హెలికాప్టర్లతో విన్యాసాలు చేయడం 'ఐఎన్​ఎస్​ విక్రాంత్‌' ప్రత్యేకత అని చెప్తారు అధికారులు.
  • యుద్ధవిమానాల సంఖ్య తగ్గించిన అనంతరం చేతక్​ హెలికాప్టర్లతో విన్యాసాలు చేస్తారు.
  • ఒకవేళ విమానాలతో విన్యాసాలు చేయాల్సిన పరిస్థితులు వస్తే హెలికాప్టర్ల సంఖ్య తక్కువగా ఉండేలా చూస్తారు
  • ఒకేసారి 10 మిగ్‌ విమానాలను ఐఎన్​ఎస్​ విక్రాంత్​ రన్‌వేపైన నిలిపి ఉంచవచ్చు.
  • ఎంత వేగంగా వచ్చే జెట్‌ విమానాలు అయినా రన్‌ వేపై నిర్ణీత స్థానంలో నిలిచే వ్యవస్థ దీనిపై ఉంది.
  • నిరంతరం ధ్రువ్, మిగ్‌ 29కే, లైట్‌ ఎయిర్‌క్రాఫ్ట్స్, చేతక్, సీకింగ్‌, కమోవ్ హెలికాప్టర్లు విన్యాసాలు చేస్తూ ఉంటాయి.
  • విమానం ల్యాండ్​ అయ్యేవరకు నౌక కింది నుంచి 10 డెక్‌లు, ఆ పైన 8 ఉంటాయి.

ఐఎన్​ఎస్​ మరిన్ని ప్రత్యేకతలు ఇవే

ఔరా ఐఎన్‌ఎస్‌ విక్రాంత్‌
నౌకఐఎన్‌ఎస్‌ విక్రాంత్‌
నిర్మాణ సంస్థ కొచ్చిన్‌ షిప్‌యార్డు
నిర్మాణ వ్యయంరూ.23వేల కోట్లు
పొడవు262.5 మీటర్లు
ఎత్తు 59 మీటర్లు
లోతు 25.6 మీటర్లు
డెక్‌లు18
కంపార్టుమెంట్లు2,278
లోపలున్న నిచ్చెనలు684
గంటకు ప్రయాణించే దూరం60 కిలోమీటర్లు
ఒకసారి ఇంధనం నింపితే వెళ్లే దూరం7,500 నాటికల్‌ మైళ్లు
పరిమిత టేకాఫ్‌ దూరం144 మీటర్లు
లాంగ్‌ టేకాఫ్‌ దూరం 203.7 మీటర్లు
ల్యాండింగ్‌ రన్‌ వే191 మీటర్లు
సిబ్బంది1,700
రోజుకు అవసరమైన పాలు500 లీటర్లు
గంటకు యంత్రాలతో చేసే చపాతీలు2500
శస్త్రచికిత్స గదులు2
సీటీ, అల్ట్రాసౌండ్‌ స్కానర్లు2
డిజిటల్‌ ఎక్స్‌రే1
డెంటల్‌ ఆసుపత్రి1
ఐసీయూ1
వార్డులు4

74 దేశాల భాగస్వామ్యంతో మిలన్‌-2026 - రక్షణశాఖ మంత్రి రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌ సూచనలు

విశాఖలో ఘనంగా ఇంటర్నేషనల్ సిటీ పరేడ్ - గగనతలంలో సందడి చేసిన హెలికాప్టర్లు, విమానాలు

TAGGED:

INS VIKRANT AT THE IFR
INTERNATIONAL FLEET REVIEW
IFR HELD IN VISAKHA BEACH
ఐఎన్​ఎస్​ విక్రాంత్‌
INS VIKRANT SPECIAL ATTRACTION

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.