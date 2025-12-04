విశాఖకి 40 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే - వ్యూహాత్మక స్థావరం ‘ఐఎన్ఎస్ వర్ష’ నిర్మాణం
జలాంతర్గాముల స్థావరంగా పనిచేయనున్న ‘ఐఎన్ఎస్ వర్ష’ - త్వరలోనే అందుబాటులోకి రానున్నసేవలు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 4, 2025 at 11:41 AM IST
INS Varsha Under Construction 40 km From Visakha: భారత సాయుధ దళాల్లో నావికా విభాగం ఒకటి. దేశాన్ని సురక్షితంగా ఉంచడంతో పాటు మన తీర ప్రాంతాలను కాపాడటంలో, శత్రుమూకల కారణంగా సముద్రంలో తలెత్తే సంక్షోభాలను ఎదుర్కోవడంలో భారత నావికా దళం కీలకపాత్ర పోషిస్తోంది. దాయాది దేశం పాకిస్థాన్కు చెందిన పీఎన్ఎస్ ఘాజీ (జలాంతర్గామి)పై 1971లో భారత నౌకాదళం వ్యూహాత్మకంగా దాడి చేసి విజయ బావుటాను ఎగరవేసింది.
ఇది సాధించిన విజయానికి గుర్తుగా ఏటా డిసెంబరు 4న భారత ప్రభుత్వం ‘నౌకాదళ దినోత్సవం’ జరుపుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే ప్రతి ఏడాది ఈరోజున నావికాదళ ఉత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు. విశాఖ పాత బేస్కు అనుసంధానంగా విశాఖపట్నానికి 40 కిలోమీటర్ల దూరంలోని అత్యంత ఆధునిక భద్రతతో కూడిన ఐ.ఎన్.ఎస్. వర్ష స్థావర నిర్మాణాన్ని చేపడుతున్నారు. ఇది భారత అణుశక్తితో నడిచే జలాంతర్గాములను ఉంచడానికి రూపొందిస్తున్నారు. నావికాదళానికి అత్యంత సురక్షితమైన, వ్యూహాత్మక స్థావరంగా నిలవనుంది.
విశాఖలో ఉత్సవాలు ఇలా: 10 ఏళ్ల కిందటి వరకు ఏటా నవంబరు ఆఖరి గురు, శుక్ర, శని, ఆదివారాల్లో విశాఖలోని పైపులైను జంక్షన్ వద్ద పెద్దఎత్తున ‘నేవీ మేళా’ను నిర్వహించేవారు. ఈ మేళాలో యుద్ధ నౌకలు, క్షిపణులు, టార్పెడోలు, జలాంతర్గాముల నమూనాలను ప్రదర్శించే వారు. ఐఎన్ఎస్ శాతవాహన మైదానంలో హెలికాప్టర్, తదితర విన్యాసాలు ఉండేవి. అలాగే శుక్ర, శని, ఆదివారాల్లో నేవల్డాక్ యార్డులో జెట్టీల వద్ద యుద్ధ నౌకల సందర్శనకు నగర పౌరులను సైతం అనుమతించేవారు.
నవంబరు ఆఖరు, డిసెంబరు ఒకటి నుంచి కూడా ఆర్కేబీచ్ వద్ద భారత నేవీ యుద్ధ నౌకలు, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్లతో సిబ్బంది కవాతు, విన్యాసాలను 3 రోజుల పాటు ప్రదర్శించారు. 4వ రోజు అనగా డిసెంబరు 4న తీరంలో ఎంతో అట్టహాసంగా వేడుక జరిపేవారు. ఈ వేడుకల్లో అతిథులకు సైనిక వందనం చేసేవారు.
మహమ్మారి తర్వాత కొంత విరామం: కొవిడ్ తర్వాత కొంత విరామం వచ్చింది. గత సంవత్సరం ఒడిశాలోని పూరీ తీరాన నేవీ డే వేడుకలు నిర్వహించారు. ముఖ్య అతిథిగా రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము హాజరయ్యారు. ఈ ఏడాది కేరళలోని తిరువనంతపురం తీరంలో నేవీ డే సందర్భంగా ఉత్సవాలు జరుపుతుండటం విశేషం.
జాతికి అంకితం: ప్రపంచస్థాయిలో శత్రు దేశాల నుంచి తలెత్తే ఎలాంటి ముప్పునైనా అలవోకగా ఎదుర్కొనేలా భారత నేవీ తన శక్తి సామర్థ్యాన్ని ఏటికేడాది పెంచుకుంటోంది. ఏడాది కాలంలో 12 యుద్ధ నౌకలను జాతికి అంకితం చేసి రక్షణ సేవల్లోకి తీసుకున్నారు. వీటిలో ఉదయగిరి, హిమగిరి వంటి ప్రతిష్ఠాత్మక నౌకలు ఉండటం గమనార్హం. అలాగే వార్షిప్ డిజైన్ బ్యూరో ద్వారా అభివృద్ధి చేసిన నౌకగా ఉదయగిరి పేరు గాంచింది.
రాంబిల్లిలో: ఇప్పుడు ఉన్న విశాఖ పాత బేస్కు అనుసంధానంగా విశాఖపట్నానికి 40 కిలోమీటర్ల దూరంలోని రాంబిల్లిలో అత్యంత ఆధునిక భద్రతతో కూడిన ఐ.ఎన్.ఎస్. వర్ష స్థావర నిర్మాణ పనులు చివరి దశకు చేరుకున్నాయి. దీనికి సంబంధించిన సేవలు త్వరలోనే అందుబాటులోకి రానున్నాయి. ఇది జలాంతర్గాముల స్థావరంగా పని చేయనుంది.
