ETV Bharat / state

సాగరంలో సత్తా చాటేలా - త్వరలో మరో రెండు యుద్ధనౌకలు ఎంట్రీ, ప్రత్యేకతలు ఏంటంటే?

సముద్ర తీర రక్షణలో రోజు రోజుకూ తన సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటోన్న భారత నౌకాదళం - ఐఎన్‌ఎస్‌ మహేంద్రగిరి, ఐఎన్‌ఎస్‌ మాలవాన్‌ త్వరలో జాతికి అంకితం

Indian Navy New Ships 2026
Indian Navy New Ships 2026 (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 5, 2026 at 4:17 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Indian Navy New Ships 2026 : దేశానికి రక్షణ కవచంగా సముద్ర ప్రాంత భద్రత మరింత శక్తిమంతం కానుంది. సముద్ర తీర రక్షణలో భారత నౌకాదళం రోజు రోజుకూ తన సామర్థ్యాన్ని పెంచుకుంటోంది. గత నెలలో ఏక కాలంలో కోల్‌కతాలో మూడు యుద్ధ నౌకలను ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ చేతుల మీదుగా ప్రవేశ పెట్టారు. ప్రస్తుతం 'ఐఎన్‌ఎస్‌ మహేంద్రగిరి', 'ఐఎన్‌ఎస్‌ మాలవాన్‌'ను త్వరలో జాతికి అంకితం చేయడానికి నౌకాదళ వర్గాలు సన్నాహాలు చేస్తున్నాయి.

జాతికి అంకితం : ఈ ఏడాది జూన్‌ 20న ఐఎన్‌ఎస్‌ సంశోధక్, ఐఎన్‌ఎస్‌ అగ్రయ్, ఐఎన్‌ఎస్‌ దునాగిరీ నౌకలను కోల్‌కతాలో కమిషనింగ్‌ జరిపారు. వీటితో పాటు ఈ రెండు నౌకలనూ కమిషనింగ్‌ జరపడానికి తొలుత నిర్ణయించినా చివరికి వాయిదా వేశారు. ఈ నెలలోనే వీటిని జాతికి అంకితం చేసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

నవంబరు 30న జల ప్రవేశం :యాంటి సబ్‌ మెరైన్‌ వార్ఫేర్‌ షాలో వాటర్‌ క్రాఫ్ట్‌గా ఈ ఐఎన్‌ఎస్‌ మాలవాన్‌ ప్రసిద్ధి గాంచింది. ఈ యుద్ధ నౌకను కొచ్చిన్‌ షిప్‌యార్డులో నిర్మించారు. భారత నౌకాదళం ఈ షిప్‌ యార్డుకు 2019 ఏప్రిల్‌ 30న ఆర్డర్‌ ఇవ్వగా 2023 నవంబరు 30న జల ప్రవేశం చేసింది. అనంతరం పనులను పూర్తి చేసి 2026 మార్చి 31న భారత నౌకాదళానికి అప్పగించింది.

ప్రత్యేకత :ట్రిపుల్‌ జెట్‌ వాటర్‌ సిస్టమ్‌ ద్వారా గంటకు 25 నాట్స్‌ వేగంతో ప్రయాణం చేస్తుంది. హల్‌ మౌంటెడ్‌ సెన్సర్స్‌తో ఆధునిక రాడార్, తక్కువ బరువు గల టోర్పిడోలు, యాంటి సబ్‌మెరైన్‌ రాకెట్లతో సేవలు అందించనుంది.

  • నౌక పొడవు: 80 మీటర్లు
  • వెడల్పు: 11.36 మీటర్లు
  • బరువు: 1,100 టన్నులు

నీలగిరి శ్రేణికి చెందిన యుద్ధ నౌక : ఐఎన్‌ఎస్‌ మహేంద్రగిరి నీలగిరి శ్రేణికి చెందిన యుద్ధ నౌక. దీన్ని ముంబయి మజగావ్‌ డాక్‌లో నిర్మించారు. తొలిదశ నౌక నిర్మాణాన్ని 2022 జూన్‌ 28న ప్రారంభించగా 2023 సెప్టెంబరు 1న జల ప్రవేశం జరిగింది. 2026 ఏప్రిల్‌ 30న భారత నౌకాదళానికి నిర్మాణ సంస్థ అప్పగించింది.

ప్రత్యేకత : బ్రహ్మోస్, క్రూజ్‌ క్షిపణులు, 76 ఎంఎం నేవల్‌ గన్, ట్రిపుల్‌ టోర్పిడో(వరుణాస్త్ర)లు, రాకెట్‌ లాంఛర్లు, రెండు ధ్రువ్‌/సీకింగ్‌ హెలికాప్టర్లు వంటి ఆయుధ సంపత్తి కలిగి ఉంది. దీని వేగం గంటకు 28 నాట్స్‌. శత్రువుల నౌకలు, జలాంతర్గాములను పసిగట్టడానికి అనువుగా ఉంటుంది. పూర్తి ఆధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో కూడిన రాడార్, సోనార్‌ వ్యవస్థలు అదనపు బలమని చెప్పొచ్చు.

  • నౌక పొడవు: 149 మీటర్లు
  • వెడల్పు: 17.8 మీటర్లు
  • బరువు: 6,670 టన్నులు

సముద్రంలో మత్స్యకారుల గల్లంతు - ఐదుగురి ఆచూకీ గుర్తింపు, మరో ఇద్దరి కోసం గాలింపు

ప్లంబర్, ఎలక్ట్రిషియన్, కార్పెంటర్ సేవలు - ఒక్క క్లిక్‌తో సొల్యూషన్

TAGGED:

INS MALWAN
INDIAN NAVAL COMMISSIONING
INDIAN NAVY NILGIRI CLASS FRIGATE
INS MAHENDRAGIRI
INDIAN NAVY NEW SHIPS 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.