ఎంజీఎం ఆసుపత్రి : ఏ డాక్టర్​ ఎక్కడుంటారు? - ఏ చికిత్సకు ఏ గదికి వెళ్లాలో ఈజీగా తెలుసుకోండి

ఉత్తర తెలంగాణ ప్రజలకు ఎంతో కాలంగా సేవలందిస్తున్న ఎంజీఎం - ఇక సులభంగా సేవలు పొందేలా ఏర్పాట్లు - ఒక్కో వైద్య సేవకు ఒక్కో గదిని ఏర్పాట్లు చేసినట్లు వెల్లడి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 5, 2025 at 12:51 PM IST

2 Min Read
MGM Hospital Service in Warangal : ఉత్తర తెలంగాణ ప్రజలకు పెద్ద దిక్కుగా ఎంజీఎం ఆసుపత్రి ఎన్నో సేవలను అందిస్తుంది. ఇంత పెద్దాసుపత్రికి రోజూ వచ్చే వందలాది మంది రోగులకు సులభంగా సేవలందించటం కోసం ఒక్కో వైద్య సేవకు ఒక్కో గదిని వైద్యులు ఏర్పాటు చేశారు. ఓపీ చీటీ తీసుకునే సమయంలోనే రోగులకు కావాల్సిన సేవను అడిగి అది లభించే గది నెంబర్, విభాగాన్ని అక్కడే పేర్కొంటారు. దీంతో చాలా మంది దూర ప్రాంత ప్రజలు ఆసుపత్రికి వచ్చి తాము పొందాల్సిన వైద్య సేవల కోసం వెతుక్కోకుండా నేరుగా తమకు అవసరమైన వైద్య సేవలందించే విభాగాలకు, గదులకు వెళ్లొచ్చు. వైద్యం అందించే క్రమంలో ఏదైనా సమస్యలున్నా, ఆస్పత్రి సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నా ఎంజీఎం సూపరింటెండెంట్‌ నంబరు 98499 03030కు, పౌరసంబంధాల (పీఆర్​వో) అధికారి నంబరు 94906 11938 నంబరుకు వెంటనే ఫిర్యాదు చేయవచ్చు.

గదులు - లభించే వైద్య సేవల వివరాలు ఇవే :

  • 1, 2 ఓపీ చీటిలిచ్చే కౌంటర్లు,
  • 3 ఈఈజీ,
  • 4 ఓపీ ఫార్మసీ(మందులిచ్చే గది)
  • 5, 8 అన్నిరకాల జబ్బులకు ఓపీ సేవలు (మహిళలకు, పురుషులకు వేర్వేరు)
  • 6 ప్రత్యేక వృద్ధులు, వికలాంగుల ఓపీ సేవలు
  • 9 జనరల్‌ మెడిసిన్‌ హెచ్‌ఓడీ
  • 10 జనరల్‌ మెడిసిన్‌ రివ్యూ ఓపీ
  • 11 రోగనిర్థారణ పరీక్షల ఎమర్జెన్సీ ల్యాబ్‌
  • 12, 13 ఎముకలు, కీళ్లు వ్యాధులు, సర్జరీ ట్రీట్​మెంట్ ఓపీ(స్త్రీ పురుషులకు వేర్వేరు)
  • 19 చెవి, ముక్కు, గొంతు(ఈఎన్‌టీ)సేవలు
  • 30, 31 అన్నిరకాల శస్త్రచికిత్సలు ఓపీ (స్త్రీ, పురుషులు వేర్వేరుగా)
  • 32 సర్జికల్‌ రివ్యూ ఓపీ
  • 33 రుమటాలజీ : చేతి వేళ్లలో వచ్చే వాతపు నొప్పులు( ప్రతి మంగళ, శుక్రవారం), ప్టాస్టిక్‌ సర్జరీ (ప్రతి సోమ, గురువారం)
  • 38 ఈసీజీ నీ 39 కుక్కకాటు ఇంజెక్షన్‌ గది
  • 41 జ్వరం ఓపీ
  • 47 రోగనిర్థారణ పరీక్షల ఓపీ ల్యాబ్‌ నీ 91 91/ఏ: అన్నిరకాల రోగనిర్థారణ పరీక్షల ల్యాబ్ సెంటర్
  • 92 ఎక్స్‌రే, ఎంఆర్‌ఐ
  • 93 ఆంకాలజీ(క్యాన్సర్‌ ఓపీ)
  • 97 ఫిజియోథెరపీ (పక్షవాతం, నడుము, కీళ్లు, కాళ్ల నొప్పులు, మెడనొప్పులు)
  • 100 ఎండోక్రైనాలజీ, సుగర్‌(మధుమేహం) (ప్రతి బుధ, శుక్రవారం)
  • 115,116 చర్మ వ్యాధులు: ఎగ్జిమా, సోరియాసిస్‌(స్త్రీ, పురుషులు)
  • 119 హెచ్‌ఐవీ, ఎయిడ్స్‌
  • 124 మానసిక వైద్యసేవలు(మానసిక ఆందోళన, ధూమపాన, మత్తు వ్యసనాలు చికిత్స)
  • 131 పంటి సమస్య సేవలు
  • 150 సూపరింటెండెంట్ కార్యాలయం

ఆక్సిజన్ ఘటన కలకలం : ఇటీవల ఎంజీఎం ఆసుపత్రిలో ఆక్సిజన్ సిలిండర్‌తో ఉన్న పసిపిల్లలను ​వార్డుకు తీసుకెళ్లాల్సిన సిబ్బంది ​బాధ్యతారాహిత్యంతో చేతులెత్తేసిన ఘటన తీవ్ర కలకలం రేపింది. దీంతో నిర్లక్ష్యానికి నిదర్శనంగా మారిన ​ఎంజీఎం​ అధికారులపై వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి దామోదర రాజనర్సింహ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆసుపత్రి సూపరింటెండెంట్‌ను విధుల నుంచి తొలగించాలని ఆదేశించారు. ఆసుపత్రిని గాడిన పెట్టేందుకు అవసరమైన చర్యలు తక్షణమే తీసుకోవాలని అధికారులకు నిర్దేశించారు.

త్వరలోనే వరంగల్​ నగరంలో ప్రభుత్వం నిర్మిస్తున్న మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్​ అందుబాటులోకి రానుంది. వరంగల్​ సెంట్రల్​ జైలు ప్రాంతంలో దీనిని నిర్మిస్తున్నారు. త్వరలోనే పూర్తి చేస్తే ఉత్తర తెలంగాణ ప్రజలకు వైద్యం కోసం నేరుగా హైదరాబాద్​కు రావాల్సిన అవసరం ఉండదు. దీంతో సమయం, ప్రయాణ ఖర్చులు ఆదా అవడంతో పాటు సకాలంలో వైద్యం అందుతుంది.

