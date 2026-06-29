ETV Bharat / state

'థర్మాకోల్‌'కు కొత్త జీవం - విజయవాడలో వినూత్న రీసైక్లింగ్ యూనిట్‌

రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా సింగ్‌నగర్‌లో ఏర్పాటు - ప్రైవేటు గుత్తేదారు ద్వారా థర్మాకోల్‌ రీసైకిల్‌ - ప్రత్యేక యంత్రంతో కరిగిస్తున్న సిబ్బంది

Thermacol Recycling Unit In Vijayawada
Thermacol Recycling Unit In Vijayawada (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 29, 2026 at 7:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Thermacol Recycling Unit In Vijayawada : ఇటీవలి కాలంలో ఎలక్ట్రానిక్ గృహోపకరణాల వినియోగం విపరీతంగా పెరగడంతో వాటి ప్యాకింగ్‌లో ఉపయోగించే థర్మాకోల్ వ్యర్థాల ఉత్పత్తి కూడా గణనీయంగా పెరిగింది. టీవీలు, ఫ్రిజ్‌లు, వాషింగ్‌ మెషీన్లు, కంప్యూటర్లు వంటి వస్తువుల రక్షణ కోసం ఉపయోగించే థర్మాకోల్ వినియోగం అనంతరం నేరుగా చెత్త కుప్పల్లో చేరుతోంది. తేలికగా ఉండే ఈ పదార్థం గాలికి ఎగిరి కాలువలు, డ్రెయిన్లలో చేరి మురుగునీటి ప్రవాహానికి అడ్డంకిగా మారుతోంది. అంతేకాకుండా చెత్త కుప్పల్లో మండిపోతే తీవ్రమైన పొగ, దుర్వాసన వెలువడటంతో పాటు పర్యావరణ కాలుష్యానికి, అగ్నిప్రమాదాలకు కారణమవుతోంది.

400 ఏళ్లకు పైగా భూమిలో కలవదు : థర్మాకోల్ జీవకాలం 400 ఏళ్లకు పైగానే ఉంటుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. సహజంగా భూమిలో కలిసిపోని ఈ పదార్థం దీర్ఘకాలం పర్యావరణంలోనే ఉండిపోతుంది. ఒకవేళ పొరపాటున మంటలు అంటుకుంటే విడుదలయ్యే విషపూరిత పొగ ఆరోగ్యంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది. దీర్ఘకాలం ఈ పొగను పీల్చడం వల్ల శ్వాసకోశ సమస్యలతో పాటు క్యాన్సర్ వంటి తీవ్రమైన వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదం ఉందని వైద్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అందుకే థర్మాకోల్ వ్యర్థాల నిర్వహణ ప్రస్తుతం పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు పెద్ద సవాలుగా మారింది.

'థర్మాకోల్‌'కు కొత్త జీవం - విజయవాడలో వినూత్న రీసైక్లింగ్ యూనిట్‌ (ETV Bharat)

విజయవాడలో ప్రత్యేక రీసైక్లింగ్ ప్లాంట్ : విజయవాడ నగర పాలక సంస్థ (వీఎంసీ) పరిధిలో ప్రతిరోజూ సేకరించే చెత్తలో పెద్ద మొత్తంలో థర్మాకోల్ వ్యర్థాలు వస్తున్నాయి. వీటిని పర్యావరణానికి హాని కలగకుండా నిర్వహించేందుకు వీఎంసీ అధికారులు ప్రైవేటు గుత్తేదారుకు రీసైక్లింగ్ బాధ్యతలు అప్పగించారు. రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా విజయవాడలోని సింగ్‌నగర్‌లో ప్రత్యేక ఎక్సైల్ ప్లాంట్‌ను ఏర్పాటు చేసి థర్మాకోల్‌ను కరిగించే ప్రక్రియ చేపట్టారు. ఈ ప్లాంట్ ద్వారా చెత్తగా మారిన థర్మాకోల్‌ను మళ్లీ ఉపయోగపడే ముడి పదార్థంగా మార్చుతున్నారు.

విలువైన ముడిసరుకుగా మారుతున్న థర్మాకోల్ : ప్లాంట్‌లో కరిగించిన థర్మాకోల్‌ను ఫొటో ఫ్రేములు, కళ్లజోళ్ల ఫ్రేములు, చెవిదుద్దులు తదితర ఉత్పత్తుల తయారీలో ముడిసరుకుగా వినియోగిస్తున్నారు. రంగు, నాణ్యత ఆధారంగా ఈ కరిగిన థర్మాకోల్‌ను కిలోకు రూ.20 నుంచి రూ.30 వరకు విక్రయిస్తున్నారు. వ్యర్థాలను ఉపయోగకరమైన ఉత్పత్తుల తయారీకి మళ్లించడం ద్వారా పరిశ్రమలకు ముడిసరుకు లభించడమే కాకుండా స్థానికంగా పలువురికి ఉపాధి అవకాశాలు కూడా ఏర్పడుతున్నాయి.

పర్యావరణ పరిరక్షణకు ఆదర్శంగా : చెత్తగా మారిన థర్మాకోల్‌ను శాస్త్రీయంగా రీసైక్లింగ్ చేయడం వల్ల కాలుష్యాన్ని తగ్గించడంతో పాటు వనరులను సద్వినియోగం చేసే అవకాశం కలుగుతోంది. విజయవాడలో అమలవుతున్న ఈ వినూత్న విధానం ఇతర నగరాలకు కూడా ఆదర్శంగా నిలుస్తుందని అధికారులు భావిస్తున్నారు. పర్యావరణ పరిరక్షణతో పాటు వ్యర్థాల నిర్వహణలో ఇది సమర్థవంతమైన పరిష్కారంగా మారుతోంది.


"థర్మాకోల్ పేరుకుపోవడం వల్ల భూమిలో అది కలవదు. దాన్ని మెషీన్​లో వేసి కాల్చకుండా కరిగిస్తున్నాము. కరిగించిన థర్మాకోల్‌ను కంపెనీలు తీసుకొని ఫొటో, కళ్లజోళ్ల ఫ్రేములు, చెవిదుద్దుల తయారీలో ముడిసరుకుగా ఉపయోగిస్తున్నారు. రంగు, నాణ్యతను బట్టి కేజీ 20 నుంచి 30 రూపాయల వరకూ ఈ థర్మాకోల్ ముద్దలను విక్రయిస్తున్నాం." - అబ్దుల్, థర్మాకోల్ రీసైకిల్ యూనిట్ గుత్తేదారు

ఏపీలో రీసైక్లింగ్ పరిశ్రమలకు 40 శాతం ప్రోత్సాహకాలిస్తున్నాం: పి. కృష్ణయ్య

ప్లాస్టిక్‌ వ్యర్థాలకు కొత్త రూపం - రీసైక్లింగ్​తో మళ్లీ పునర్వినియోగం

TAGGED:

THERMACOL RECYCLING UNIT VIJAYAWADA
THERMACOL RECYCLING UNIT
VIJAYAWADA THERMACOL RECYCLING UNIT
థర్మాకోల్‌కు కొత్త జీవం
THERMACOL RECYCLING UNIT VIJAYAWADA

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.