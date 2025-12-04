ETV Bharat / state

ఈ మిషన్ ఉంటే పాలు పొంగిపోవు - వినూత్న ఆవిష్కరణ చేసిన 8వ తరగతి విద్యార్థి

మిల్క్‌ ఓవర్‌ఫ్లో డిటెక్టర్‌ రూపొందించిన వేదిత్‌ - వినూత్న ఆవిష్కరణ చేసిన విద్యార్థి - సెన్సా ర్లు, పవర్ బ్యాంక్‌, ఇతరాలతో పరికరం తయారీ - పాలు పొంగే సమయానికి బజర్‌ మోగేలా పరికరం

Eighth Class Student Vedith
Eighth Class Student Vedith (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 4, 2025 at 5:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Innovative Milk Overflow Detector Invented Student : పొయ్యి మీద పాలు ఉన్నాయంటే అందరికీ అదో రకమైన టెన్షన్‌. ఎందుకంటే అప్పటివరకు పక్కనే ఉన్నా పొంగనివి సెకండ్‌ పక్కకు జరిగినా నేల పాలవుతుంటాయి. ఈలోపే అమ్మ చూడడం, తిట్లు తినడం ప్రతీ ఇంట్లో జరిగేవే. ఇవన్నీ ఓ రకం అయితే పాలు వృథా కావడం, స్టవ్‌ క్లీనింగ్‌ మరో రకం నష్టం. వీటన్నింటికి చెక్‌ పెడుతూ వినూత్న ఆవిష్కరణకు తెరతీశాడు ఎనిమిదో తరగతి విద్యార్థి. పాలు పొంగకుండా ఉండేలా మిల్క్‌ ఓవర్‌ఫ్లో డిటెక్టర్‌ టెక్నాలజీ ఆవిష్కరించాడు హైదరాబాద్‌కు చెందిన వేదిత్‌.

చిన్న బుర్రలో అనేక ప్రశ్నలు : ఆ విద్యార్థి వయసు 13 సంవత్సరాలు. చదివేది 8వ తరగతి. సాధారణంగా ఈ వయసు పిల్లల దినచర్య లేచామా? స్కూల్‌కు వెళ్లామా, ఇంట్లో హోం వర్క్‌ చేసుకున్నామా, టీవీ చూసి పడుకున్నామా, ఫ్రెండ్స్‌తో కలిసి ఆడుకున్నామా అన్నట్లు ఉంటుంది. ఇతడు మాత్రం అందుకు భిన్నం. చిన్ననాటి నుంచే తన బుర్రలో అనేక ప్రశ్నలు. ప్రతిదీ శోధించడం, సృజనాత్మకంగా ఆలోచించడం అలవాటు. అలా పుట్టిందే మిల్క్‌ ఓవర్‌ఫ్లో డిటెక్టర్‌ పరికరం.

హైదరాబాద్‌కు చెందిన దయామణి, వెంకటేష్‌ దంపతుల చిన్న కుమారుడు వేదిత్‌. మేడ్చల్ - మల్కాజిగిరి శామీర్‌పేట సమీపంలో శాంతినికేతన్‌ విద్యాలయ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్‌లో 8వ తరగతి చదువుతున్నాడు. చిన్ననాటి నుంచే తల్లికి కిచెన్‌లో సహాయంగా ఉండే వేదిత్‌కి కిచెన్‌లో ఊరికే పాలు పొంగడం. తర్వాత ఆమెతో తిట్లు తినడం పరిపాటైంది. దీనికి ఓ పరిష్కారం చూపాలని నిర్ణయించుకుని ఓ టెక్నాలజీ ఆవిష్కరించాడు.

మిల్క్‌ ఓవర్‌ఫ్లో డిటెక్టర్‌ రూపొందించిన వేదిత్‌ (ETV)

రూ.1500లతో పరికరం : ఆలోచన వచ్చిన వెంటనే మొదట అబిడ్స్, కోఠి వెళ్లి సెన్సార్లు, మొబైల్ పవర్ బ్యాంక్‌, ఇతర పరికరాలు కొన్నాడు. చదివినవి, చూసినవి అన్నీ ఒక్కచోటకు చేర్చుతూ "మిల్క్ ఓవర్‌ఫ్లో డిటెక్టర్ - ఎంఓడీ"ని ఆవిష్కరించాడు. ఈ ప్రాజెక్టుకు రూ.1500 ఖర్చు చేసినట్లు చెబుతున్నాడు వేదిత్.

విద్యుత్‌ సాయం : ఈ ప్రాజెక్టులో ఇన్‌ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్ సెన్సార్లను వినియోగించాడీ విద్యార్థి. దీన్ని గ్యాస్‌ స్టవ్‌ ఆన్‌ అండ్‌ ఆఫ్‌ చేసే నాబ్‌కు అనుసంధానం చేశాడు. స్టవ్‌పై పెట్టిన పాలు పొంగుతున్న క్రమంలో ఐఆర్‌ సెన్సార్ల ద్వారా ఎంఓడీని గుర్తిస్తుంది. వెంటనే ఆర్డుయూనో యూఎన్‌ఓ సర్క్యూట్‌కు సమాచారం పంపడంతో బజర్‌ మోగుతూ అప్రమత్తం చేస్తుంది. ఈ మొత్తం పరికరం పవర్‌ బ్యాంక్‌ నుంచి వచ్చే విద్యుత్‌ సాయంతో పని చేస్తోందని చెబుతున్నాడు వేదిత్‌.

ఓ వ్యాపకంగా పెట్టుకునేవాడు : చిన్ననాటి నుంచే కుమారుడి ఆలోచనావిధానం తమకు ఎంతో ఆశ్చర్యంగానూ గర్వంగా నూ ఉండేదని అంటున్నారు తల్లిదండ్రులు. ఎప్పుడు ప్రశ్నించి సందేహాలు తీర్చుకోవడం ఓ వ్యాపకంగా పెట్టుకునేవాడని ఈ క్రమంలో చిన్నచిన్న ప్రాజెక్టులు చేశాడని చెబుతున్నారు. ఈ వైవిధ్య ప్రయోగం విజయం కావడం పట్లు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

6వ తరగతి నుంచి వేదిత్ రోబోటిక్స్‌లో చురుకుగా ఉండేవాడు. ఈ నేపథ్యంలో ఆలోచనను కార్యరూపంలో పెట్టి విజయం సాధించడం పట్ల స్కూల్‌ యాజమాన్యం హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ప్రత్యేకించి రోబోటిక్ టీచర్ ప్రోత్సాహం ఇచ్చి వెన్ను తట్టారు. వినూత్నంగా ఎన్నో కుటుంబాల్లో మహిళలకు ఉపయోగపడే మిల్క్ ఓవర్‌ఫ్లో డిటెక్టర్ టెక్నాలజీ ఆవిష్కరించడం సంతోషంగా ఉందని భవిష్యత్తులో మంచి శాస్త్రవేత్త కావాలని కోరుకుంటున్నారు.

పిల్లలు ఆలోచిస్తే, పరిశీలిస్తే, ఆవిష్కరిస్తే భారతదేశం సాంకేతికంగా, సామాజికంగా అభివృద్ధి చెందుతుంది. ప్రతి గురువు, తల్లి, తండ్రి తమ పిల్లలను ప్రోత్సహించాలి. ఎందుకంటే ఇవాళ్టి విద్యార్థి ఆవిష్కర్తే రేపటి శాస్త్రవేత్త.

"అబిడ్స్, కోఠి వెళ్లి సెన్సార్లు, మొబైల్ పవర్ బ్యాంక్‌, ఇతర పరికరాలు కొన్నాను. పాలు పొంగిపోకుండా ఉండేందుకు మిల్క్ ఓవర్‌ఫ్లో డిటెక్టర్ - ఎంఓడీ తయారుచేశాను. రూ.1500 ఖర్చు అయింది. స్టవ్‌పై పెట్టిన పాలు పొంగుతున్న క్రమంలో ఐఆర్‌ సెన్సార్ల ద్వారా ఎంఓడీని గుర్తిస్తుంది. ఈ మొత్తం పరికరం పవర్‌ బ్యాంక్‌ నుంచి వచ్చే విద్యుత్‌ సాయంతో పని చేస్తోంది."- వేదిత్, మిల్క్ ఓవర్‌ఫ్లో డిటెక్టర్ ఆవిష్కర్త, విద్యార్థి

YUVA : 16 రోజుల్లో 4249 కిలోమీటర్ల సైక్లింగ్‌ - సత్తాచాటిన ఏఆర్ కానిస్టేబుల్

YUVA : 3 ఏళ్లలో రూ.4 కోట్ల టర్నోవర్‌ - థీమ్‌ కేఫ్​తో అందరి దృష్టి ఆకర్షిస్తోన్న యువతి

TAGGED:

MILK OVERFLOW DETECTOR INVENTED
మిల్క్‌ ఓవర్‌ఫ్లో డిటెక్టర్‌
VEDITH MILK OVERFLOW DETECTOR
MILK OVERFLOW DETECTOR

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.