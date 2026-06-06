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నూతన సాంకేతికతతో సరికొత్త సాగు విధానం - మడకశిరలో విద్యార్థుల వినూత్న పరిశోధనలు

సెన్సార్ బేస్డ్ సీడ్ రేట్ అండ్ సీడ్ ఫ్లో మోనిటరింగ్ సిస్టంను తయారు చేసిన విద్యార్థులు - విత్తే సమయంలో విత్తనాల వృథాను అరికట్టేందుకు సెన్సార్​ ప్రాజెక్ట్

Innovative Research By Agricultural Engineering Students In Madakasira
Innovative Research By Agricultural Engineering Students In Madakasira (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 6, 2026 at 2:14 PM IST

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Innovative Research By Agricultural Engineering Students : శ్రీ సత్యసాయి జిల్లా మడకశిరలోని ఆచార్య ఎన్జీరంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ కళాశాల విద్యార్థులు, శాస్త్రవేత్తలు రైతులకు ఉపయోగపడే ఆధునిక సాగు విధానాలపై పరిశోధనలు నిర్వహిస్తున్నారు. వ్యవసాయ రంగంలో నూతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానాన్ని జోడించి రైతుల ఖర్చులు తగ్గించడంతో పాటు దిగుబడులు పెంచే మార్గాలను వారు ప్రదర్శిస్తున్నారు. విత్తనాల వృథాను అరికట్టడం, సౌరశక్తి ఉత్పత్తిని పెంచడం, భూమి, నీటి వనరులను సమర్థవంతంగా వినియోగించడం వంటి అంశాలపై పరిశోధనలు సాగుతున్నాయి.

సోలార్ ప్యానెళ్ల శుభ్రతతో విద్యుత్ ఉత్పత్తి పెరుగుదల : సౌరశక్తి ఉత్పత్తిలో సోలార్ ప్యానెళ్లపై దుమ్ము, ధూళి పేరుకుపోవడం వల్ల వాటి సామర్థ్యం తగ్గిపోతుందని విద్యార్థులు గుర్తించారు. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా ప్యానెళ్లపై భాగంలో నీటి స్ప్రేయర్లను అమర్చి, మూడు రోజులకోసారి నీటితో శుభ్రం చేసే విధానాన్ని అభివృద్ధి చేశారు. ఈ విధానం అమలు చేయడం ద్వారా విద్యుత్ ఉత్పత్తి దాదాపు 30 శాతం వరకు పెరిగినట్లు వారు వెల్లడించారు.

నూతన సాంకేతికతతో సరికొత్త సాగు విధానాలు - మడకశిరలో వ్యవసాయ ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థుల వినూత్న పరిశోధనలు (ETV Bharat)

చెరువులపై ఫ్లోటింగ్ సోలార్ ప్యానెళ్ల ఏర్పాటు : నీటి కుంటలు, చెరువుల వంటి నీటి వనరులపై సెన్సార్లతో కూడిన ఫ్లోటింగ్ సోలార్ ప్యానెళ్లను ఏర్పాటు చేసే విధానాన్ని కూడా విద్యార్థులు సూచిస్తున్నారు. ఈ ప్యానెళ్లలో అమర్చిన సెన్సార్లు సూర్యుడి దిశను గుర్తించి, సూర్యుని స్థానాన్ని అనుసరించి ప్యానెళ్ల దిశను మార్చుకుంటాయి. దీనివల్ల సాధారణ ప్యానెళ్లతో పోలిస్తే అధిక సౌరశక్తి ఉత్పత్తి సాధ్యమవుతుంది.

నీటి సంరక్షణతో పాటు భూమి ఆదా : చెరువులపై సోలార్ ప్యానెళ్లను అమర్చడం వల్ల సూర్యరశ్మి నేరుగా నీటిపై పడకుండా ఉంటుంది. దీంతో నీటి ఆవిరీకరణ తగ్గి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం పెరుగుతుంది. అదేవిధంగా వ్యవసాయ భూమిని సోలార్ ప్లాంట్ల కోసం వినియోగించాల్సిన అవసరం లేకపోవడంతో భూమి కూడా ఆదా అవుతుందని పరిశోధకులు పేర్కొంటున్నారు.

విత్తనాల వృథా నివారణకు సెన్సార్ వ్యవస్థ : రైతులు విత్తనాలు విత్తే సమయంలో ఎదుర్కొనే సమస్యలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రత్యేక సెన్సార్ వ్యవస్థను అభివృద్ధి చేశారు. డిస్ప్లే బోర్డుతో అనుసంధానించిన మూడు సెన్సార్లు విత్తనాలు గొట్టాల ద్వారా సక్రమంగా పడుతున్నాయా లేదా అనే విషయాన్ని గుర్తిస్తాయి. అలాగే విత్తనాల నిల్వ ఎంత మేరకు ఉందో కూడా రైతులకు తెలియజేస్తాయి. ఈ విధానం ద్వారా విత్తనాల వృథాను గణనీయంగా తగ్గించవచ్చని విద్యార్థులు తెలిపారు.

"ప్రస్తుతం విద్యుత్​ వినియోగంతో పాటు సౌరశక్తి వినియోగం కూడా రోజురోజుకూ పెరుగుతోంది. దీనితో పాటు నీటి కొరత కూడా అధికంగా ఉంది. కాబట్టి ఈ రెండు సమస్యలకు పరిష్కారంగా అడాప్టివ్​ సోలార్​ టిల్ట్​ సిస్టం ఫర్​ ఎవాపరేఫన్​ అండ్​ ఎనర్జీ ఆప్టిమైజేషన్ ప్రాజెక్టును తయారు చేశాం​. ఈ ప్రాజెక్ట్​ ముఖ్య ఉద్దేశ్యం నీటి వినియోగాన్ని తగ్గించడం, అధికంగా సౌర శక్తిని ఉత్పత్తి చేయడం. రైతులు విత్తనాలు విత్తే సమయంలో ఎదుర్కొనే సమస్యలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రత్యేక సెన్సార్ వ్యవస్థను కూడా అభివృద్ధి చేశాం. ఇది రైతులకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది." - విద్యార్థులు, ఆచార్య ఎన్జీరంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలం, మడకశిర

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