సమస్యలకు సాంకేతికతతో చెక్ - ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థుల వినూత్న ప్రయోగాలు
విజయవాడ పీవీపీ సిద్ధార్థ విద్యార్థుల వినూత్న ప్రయోగాలు - సామాజిక సమస్యలకు ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు చెక్ - సోలార్తో పనిచేసే 'స్మార్ట్ డస్ట్బిన్', నదుల్లో చెత్తను ఏరేసే 'స్మార్ట్ రోబో తయారు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 3:36 PM IST
YUVA Story - Innovative Experiments by PVP Siddhartha Engineering Students: సమస్య ఏదైనా కావచ్చు పరిష్కారం మాత్రం టెక్నాలజీ దగ్గరే ఉంది. కానీ, ఆ టెక్నాలజీని కేవలం పుస్తకాల్లోనే కాకుండా సామాన్యుడి కష్టాన్ని తీర్చే అస్త్రంగా మార్చితే ఎలా ఉంటుంది? సరిగ్గా ఇదే ఆలోచనతో అద్భుత ఆవిష్కరణలు చేశారు విజయవాడ పీవీపీ సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు. ఒకవైపు చెత్తను వేరు చేసే స్మార్ట్ మెషిన్లు మరోవైపు ఏసీ ఆపేసినా గంటపాటు చల్లదనాన్ని ఇచ్చే ప్యానెల్స్'సితార్-2026' వేదికగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ క్రేజీ ఆవిష్కరణలేంటో మనందరి లైఫ్ స్టైల్ను ఇవి ఎలా మార్చబోతున్నాయో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
స్వచ్ఛ భారత్ వైపు ప్రజలను చైతన్యం చేస్తున్నాయి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ప్రతి ఇంటి నుంచి చెత్తను సేకరించి దానిని సంపదగా మారుస్తోంది. అయితే తడి, పొడి చెత్తను వేరు వేరుగా సేకరించాలని అధికారులు చెబుతున్నా క్షేత్రస్థాయిలో పెద్దగా అమలు కావడం లేదు. ఈ సమస్య పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు పెద్ద సవాలుగా మారింది. నిత్యం మనం ఎదుర్కొనే సమస్యలకు సాంకేతికతతో చెక్ పెట్టేలా వినూత్న ఆవిష్కరణలు రూపొందించారు ఈ విద్యార్థులు.
సోలార్తో పనిచేసే 'స్మార్ట్ డస్ట్బిన్': ఈ సమస్యకు పరిష్కారం కనుగొన్నారు విజయవాడ పీవీపీ సిద్ధార్థ ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థులు. ప్రస్తుత సాంకేతికతను అందిపుచ్చుకుని సోలార్తో పనిచేసే 'ఆటోమేటిక్ వేస్ట్ సెగ్రిగేషన్ మిషన్'ను తయారు చేశారు. ఇందులో చెత్తను వేయగానే కెమెరా సెన్సార్ల ద్వారా తడి, పొడి, ఎలక్ట్రానిక్ వస్తువులను గుర్తించి వేర్వేరు డస్ట్బిన్లలో వేస్తుంది. ప్రస్తుతం ప్రోటోటైప్ దశలో ఉన్న ఈ మిషన్ను భవిష్యత్తులో అప్గ్రేడ్ చేస్తామని చెబుతున్నాడు విద్యార్థి మౌళి.
మరోవైపు పెరుగుతున్న వాహనాలు, పరిశ్రమల వల్ల గాలి కాలుష్యం పెరిగి స్వచ్ఛమైన గాలి పీల్చుకోవడమే కష్టంగా మారింది. దీనికి పరిష్కారంగా విద్యార్థులు ఇంట్లోనే వాడుకునేలా 'కాంపోజిట్ ఎయిర్ ఫిల్టర్'ను ఆవిష్కరించారు. కాలేజీ వర్క్షాపులోని విడిభాగాలను ఉపయోగించి దీనిని రూపొందించడం విశేషం. ఈ ఎయిర్ ఫిల్టర్ తయారీలో విద్యార్థులు జూట్ ఫైబర్తో పాటు వేప, పూల ఆకుల పొడిని 4 దశలుగా వినియోగించారు. దీనివల్ల గాలిలోని కాలుష్య కారకాలు తొలగిపోయి మంచి గాలి అందుతుంది. ముఖ్యంగా ఇండోర్ కాలుష్యాన్ని తగ్గించడంలో ఇది కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని చెప్తోంది విద్యార్థిని భువన.
నదుల్లో చెత్తను ఏరేసే స్మార్ట్ రోబో: నదుల్లో పేరుకుపోయే చెత్తను తొలగించడం మానవ వనరులతో కష్టమైన పని. అందుకే ఈఈఈ విద్యార్థులు దివ్యతులసీ, వీరేంద్రలు కలిసి ఒక 'వాటర్ క్లీనింగ్ రోబో'ను రూపొందించారు. సోలార్ ప్యానెల్, పీఐఆర్ సెన్సార్లు, కన్వేయర్ బెల్ట్లను ఉపయోగించి కేవలం 7 వేల రూపాయలతో దీనిని తయారు చేశారు. నీటిపై ఉండే చెత్తను ఇది దానంతట అదే సేకరిస్తుంది.
వేసవిలో ఏసీల వల్ల వచ్చే కరెంటు బిల్లుల భారం తగ్గించేందుకు 'కూలింగ్ ప్యానల్'ను రూపొందించారు మెకానికల్ విద్యార్థులు. స్నెయిల్ షెల్ పౌడర్, టెర్రాకాట వంటి పదార్థాలతో చేసిన ఈ పరికరాన్ని ఏసీలో ఉంచితే ఏసీ ఆఫ్ చేసిన గంట వరకు కూడా చల్లదనాన్ని నిలిపి ఉంచుతుంది. సమాజహితమే లక్ష్యంగా విద్యార్థులు తమ మేధస్సుకు పదును పెట్టి రూపొందించిన ఈ ప్రాజెక్టులు కేవలం ప్రదర్శనలకే పరిమితం కాకుండా ప్రజా వినియోగంలోకి వస్తే సామాన్యులకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది.
