ఓపెన్‌ స్కూల్‌ అభ్యర్థులకు గుడ్ న్యూస్ - ఇకపై వాట్సాప్‌ ఛానల్‌లో పాఠాలు

సార్వత్రిక విద్యకు సాంకేతిక తోడ్పాటు - తెలంగాణ ఓపెన్‌ స్కూల్‌లో వినూత్న మార్పులు - వాట్సాప్‌ ఛానల్‌తో దూరవిద్యకు కొత్త దారి - బేస్‌లైన్‌ టెస్టులతో ఫలితాలు మెరుగుదల

Telangana Open School
Telangana Open School (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 23, 2026 at 6:11 PM IST

Innovative Changes in Telangana Open School Society : తెలంగాణ సార్వత్రిక విద్యాపీఠం (ఓపెన్‌ స్కూల్‌) ద్వారా చదువుకుంటున్న అభ్యర్థులకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీపికబురు అందించింది. సార్వత్రిక విద్యను మరింత బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా ఫలితాలను మెరుగుపరిచే దిశగా వినూత్న చర్యలను చేపట్టింది. ముఖ్యంగా ఆధునిక సాంకేతికతను వినియోగించి దూరవిద్యను మరింత సులభంగా, చేరువగా మార్చే ప్రయత్నాలు అభ్యర్థుల్లో ఉత్సాహాన్ని నింపుతున్నాయి.

వాట్సాప్‌ ఛానల్‌తో దూరవిద్యకు కొత్త దారి : ఇప్పటివరకు ఓపెన్‌ స్కూల్‌ అభ్యర్థులు పాఠ్య పుస్తకాల కోసం రోజుల తరబడి ఎదురుచూడాల్సిన పరిస్థితి ఉండేది. ఈ సమస్యకు పరిష్కారంగా ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా వాట్సాప్‌ ఛానల్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ ఛానల్‌ ద్వారా పదో తరగతి, ఇంటర్మీడియట్‌ అభ్యాసకులకు పాఠాలు, అభ్యాస సామగ్రి అందుబాటులోకి వస్తోంది. పుస్తకాలతో పాటు డిజిటల్‌ రూపంలో పాఠాలు అందడంతో అభ్యాసకులు ఎక్కడ ఉన్నా, ఎప్పుడైనా చదువుకునే అవకాశం లభించింది. దీనివల్ల సార్వత్రిక విద్య దూరంగా కాకుండా మరింత చేరువైంది.

అభ్యాస దీపికలతో బలమైన పునాది : రెగ్యులర్‌ విద్యార్థుల మాదిరిగానే తొలిసారిగా ఓపెన్‌ స్కూల్‌ పదో తరగతి అభ్యాసకులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభ్యాస దీపికలను అందిస్తోంది. తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లిష్, ఉర్దూ సబ్జెక్టులకు ఇవి ఇప్పటికే రూపొందించింది. ఈ దీపికలు పాఠ్యాంశాలను సులభంగా అర్థం చేసుకునేలా, ముఖ్యాంశాలపై దృష్టి పెట్టేలా తయారు చేశారు. మిగిలిన సబ్జెక్టుల అభ్యాస దీపికలను కూడా త్వరలో అందింస్తారు. ఇవి అభ్యర్థులకు పునశ్చరణకు, పరీక్షలకు సన్నద్ధం కావడానికి ఎంతో ఉపయోగపడనున్నాయి.

బేస్‌లైన్‌ టెస్టులతో ఫలితాలు మెరుగుదల : ఇప్పటివరకు ఓపెన్‌ స్కూల్‌లో చదువుతున్న అభ్యర్థులు సంవత్సరమంతా చదివి నేరుగా వార్షిక పరీక్షలు రాసేవారు. ఈ కారణంగా ఉత్తీర్ణత శాతం తగ్గుతున్నది. ఈ లోపాన్ని గుర్తించిన ప్రభుత్వం బేస్‌లైన్‌ పరీక్షలను ప్రవేశపెట్టాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ విద్యా సంవత్సరం ఇప్పటికే సగానికి పైగా గడిచిన నేపథ్యంలో ఒకసారి బేస్‌లైన్‌ టెస్ట్‌ నిర్వహించనున్నారు. ఇకపై వచ్చే విద్యా సంవత్సరం నుంచి సంవత్సరానికి రెండు సార్లు ఈ పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. దీని ద్వారా అభ్యాసకుల స్థాయి ముందుగానే అంచనా వేసి, అవసరమైన మార్గదర్శనం అందించవచ్చు.

క్రమశిక్షణతో అభ్యాసానికి ప్రోత్సాహం : ఖమ్మం జిల్లా డీఈఓ చైతన్య జైని మాట్లాడుతూ ప్రభుత్వ విధానాలు అభ్యాసకులకు ఎంతో మేలు చేస్తాయని అన్నారు. రోజూ పాఠ్యపుస్తకాలలోని పాఠాలను రెండు నుంచి మూడు పేజీల చొప్పున రాయడం ద్వారా అభ్యాసకుల్లో క్రమశిక్షణ పెరుగుతుందని తెలిపారు. ఇలా సాధన చేసినవారు వార్షిక పరీక్షల్లో 24 పేజీల బుక్‌లెట్‌ను కూడా సులభంగా రాయగలుగుతారని, ఫలితంగా మంచి మార్కులతో ఉత్తీర్ణులయ్యే అవకాశాలు మరింత పెరుగుతాయని వివరించారు.

సార్వత్రిక విద్యకు బలమైన భవిష్యత్‌ : రెగ్యులర్‌ విద్యార్థుల మాదిరిగానే ఇప్పుడు ఓపెన్‌ స్కూల్‌ పదో తరగతి చదువుతున్నవారికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభ్యాస దీపికలను అందిస్తోందని ఓపెన్‌ స్కూల్‌ ఖమ్మం జిల్లా కోఆర్డినేటర్‌ కూరపాటి మంగపతిరావు తెలిపారు. తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లిష్, ఉర్దూ సబ్జెక్టులకు వీటిని రూపొందించిందని అన్నారు. ఇతర సబ్జెక్టుల అభ్యాస దీపికలనూ త్వరలోనే అందించే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ విధానాల వల్ల అభ్యాసకులకు ఎంతో మేలు జరుగుతుందని అన్నారు. అభ్యాసకులు రోజూ పాఠ్యపుస్తకాల్లోని పాఠాలను 2, 3 పేజీల చొప్పున రాయాలని, తద్వారా వార్షిక పరీక్షల్లో 24 పేజీల బుక్‌లెట్‌ను సులువుగా రాసి మంచి మార్కులతో ఉత్తీర్ణులయ్యే అవకాశం ఉంటుందని వివరించారు.

తెలంగాణ ఓపెన్‌ స్కూల్‌
TELANGANA OPEN SCHOOL
LESSONS IN WHATSAPP
TELANGANA OPEN SCHOOL SOCIETY

