'నాకు ఉన్న ఆస్తులు ఇవే - ఐదేళ్లలో ఏమైనా పెరిగితే మొత్తం పంచాయతీకే'
ఆస్తుల వివరాలను బాండ్ పేపర్పై రాసి సర్పంచి అభ్యర్థి ప్రచారం - వనపర్తి జిల్లా కంచిరావుపల్లి సర్పంచి పదవికి పోటీ చేస్తున్న బాలగౌడ్ - ఐదేళ్లలో ఆస్తులు పెరిగితే గ్రామపంచాయతీకేనని హామీ
Published : December 16, 2025 at 12:46 PM IST
Innovative Campaigning in Panchayat Elections : వనపర్తి జిల్లా పెబ్బేరు మండలం కంచిరావుపల్లి సర్పంచి పదవికి పోటీ చేస్తున్న బాలగౌడ్ వినూత్న ప్రచారానికి దిగారు. ఐదేళ్లలో తన ఆస్తి పెరిగితే పంచాయతీకే ఇస్తానని భూసమేత చెన్నకేశవస్వామి సాక్షిగా ప్రమాణం చేశారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎన్నికల ప్రచారం చివరి రోజు సోమవారం గ్రామంలో తన ఆస్తుల వివరాలు వెల్లడించారు. ఆ వివరాలను పూర్తిగా బాండ్ పేపర్పై రాసి హామీ ఇచ్చారు.
"నాకు కేవలం పది గుంటల భూమి, రెండు గదుల ఒక ఇల్లు, ద్విచక్ర వాహనం ఉన్నాయి. సర్పంచిగా గెలిపిస్తే గ్రామ ప్రజలకు నిత్యం అండగా ఉండి, గ్రామ సమస్యలు పరిష్కరిస్తా. ప్రస్తుతం నా ఆస్తి ఎంత ఉందో సర్పంచి పదవీకాలం ముగిశాక కూడా అంతే ఉంటుంది. ఒక వేళ పెరిగితే గ్రామ పంచాయతీకే మొత్తం అప్పగిస్తా" - బాలగౌడ్, సర్పంచి అభ్యర్థి
పారిశుద్ధ్య కార్మికురాలిని వరించిన సర్పంచి పదవి : వరంగల్ జిల్లా దుగ్గొండి మండలం రేకంపల్లి గ్రామ సర్పంచిగా పారిశుద్ధ్య కార్మికురాలు కొలుగూరి సుజాత ఎన్నికయ్యారు. భర్త శ్రీను పంచాయతీలో పంపు ఆపరేటర్గా, సుజాత కూలి పనులు చేస్తూ జీవనం సాగిస్తూ ఉండేవారు. ఏడాది క్రితం శ్రీను పలు అనారోగ్య కారణాలతో మృతి చెందాడు. దీంతో అధికారులు సుజాతను గ్రామపంచాయతీలో పారిశుద్ధ్య కార్మికురాలిగా నియమించారు. సుజాత గ్రామంలో వీధులు, మురుగుకాల్వలను శుభ్రం చేయడం, చెత్తను తొలగించడం వంటి తదితర పనులు చేసేవారు. రేకంపల్లి సర్పంచి స్థానం ఎస్సీ మహిళకు రిజర్వ్ కావడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఆమెను పోటీలో నిలిపారు. ఎన్నికలో సుజాతకు 528 ఓట్లు పడ్డాయి. ప్రత్యర్థికి 342 ఓట్లు వచ్చాయి. దీంతో సుజాత 186 ఓట్ల మెజారిటీతో విజయం సాధించారు.
పుట్టింటిలోనే ఓటు, ఏకంగా సర్పంచులను చేసింది : వివాహం చేసుకుని అత్తవారింటికి వెళ్లినా పుట్టింట్లో ఓటు హక్కు ఉండటం వారికి చాలా కలిసొచ్చింది. ఇలా ఓటుహక్కు ఉన్న ఇద్దరు మహిళలను గ్రామ ప్రథమ పౌరురాలి పదవి వరించింది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వారావుపేట మండలం గుమ్మడవల్లికి చెందిన పాయం శ్రీదేవికి పదేళ్ల కిందట గ్రామ సమీపంలోని వడ్డెరంగాపురానికి చెందిన పల్లపు అప్పారావుతో వివాహం జరిగింది. ప్రస్తుతం వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. పుట్టింటి నుంచి ఓటు మార్చుకోకపోవడంతో పాటు సర్పంచి స్థానం ఎస్టీ మహిళకు రిజర్వ్ అయ్యింది. తాజాగా జరిగిన గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో డిగ్రీ కోర్సు చదివిన శ్రీదేవిని కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపర్చి పోటీలో నిలిపింది. ఈ ఎన్నికలో ప్రత్యర్థి కాక సుజాతపై 71 ఓట్ల మెజార్టీతో విజయం సాధించిన శ్రీదేవి సర్పంచిగా ఎన్నికయ్యారు.
రెండు ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపు : ఇదే విధంగా పాత రెడ్డిగూడెంలో సర్పంచిగా గెలుపొందిన ఉమ్మల వెంకటరమణ అనే మహిళ సైతం మూడేళ్ల క్రితం సమీప పంచాయతీ తిరుమలకుంటకు చెందిన దానేయులను వివాహం చేసుకున్నారు. ఈమె ఓటు స్వగ్రామంలో ఉండటంతోపాటు సర్పంచి రిజర్వేషన్ ఎస్టీ మహిళకు కేటాయించడంతో బరిలో నిలిచారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ బలపర్చడంతో బీఆర్ఎస్ మద్దతుదారు కృష్ణవేణిపై రెండు ఓట్ల మెజార్టీతో గెలుపొందారు.
ఔరా ప్రత్యర్థికి సున్నా : ఏ ఎన్నికల్లోనైనా పోలైన ఓట్లలో పోటీచేసిన అభ్యర్థులకు ఎన్నోకొన్ని పడటం సర్వ సాధారణంగా చూస్తుంటాం. కానీ ఇక్కడ మాత్రం దానికి భిన్నంగా ఓ వార్డులో ఓట్లన్నీ ఒకే అభ్యర్థికి గంపగుత్తగా పడటం ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. ప్రత్యర్థికి మాత్రం ఒక్క ఓటు కూడా రాలేదు. మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూరు మండలం సోమారపుకుంటతండా పంచాయతీ 6వ వార్డులో ఈ విచిత్రం ఘటన జరిగింది. తండాకు చెందిన తేజానాయక్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మద్దతుతో 6వ వార్డు సభ్యునిగా బరిలో నిలిచారు. ఆయనకు పోటీగా మరో ప్రధాన పార్టీ మద్దతుదారు నిలబడ్డారు. వార్డులో మొత్తం 95 ఓట్లు ఉండగా ఒకటి నోటాకు రాగా 94 ఓట్లు గంపగుత్తగా తేజానాయక్కే పడ్డాయి. ప్రత్యర్థి ఓటు మరో వార్డులో ఉండడంతో తన ఓటు కూడా తనకు వేసుకోలేని పరిస్థితి ఏర్పడింది.
