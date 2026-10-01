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'అన్నా.. నన్ను అమ్మ దగ్గరకు తీసుకెళ్లండి' - కన్నీరు పెట్టిస్తున్న బాలుడి వీడియో

అభం శుభం తెలియని తొమ్మిదేళ్ల బాలుడు పశువుల కాపరిగా మారాడు. బడికి పంపించాల్సిన తల్లిదండ్రులే కుటుంబ పోషణ కోసం ఆ పిల్లాడ్ని ఓ వ్యక్తి వద్ద జీతానికి పెట్టారు.

Innocent Nine Year Old Boy Became Cattle Hderder In Prakasam District
పశువుల కాపరిగా మారిన అభం శుభం తెలియని తొమ్మిదేళ్ల బాలుడు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 6:25 PM IST

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Innocent Nine Year Old Boy Became Cattle Hderder In Prakasam District: అభం, శుభం తెలియని వయసు. బడికెళ్లి బాగా చదువుకుని స్నేహితులతో ఆడుకోవాలని కలలు కనే పసితనం. సూర్యుడు అస్తమించగానే తల్లి ఒడిలోకి చేరి సరదాగా అల్లరి చేస్తూ ఇళ్లంతా సందడి చెయ్యాల్సిన రోజులు. సాధారణంగా పది, పన్నెండేళ్ల వయసు పిల్లల చక్కని బాల్యమిది. పేదవాళ్లైనా, మధ్యతరగతి అయినా, ధనికులైనా ఆ తారతమ్యం తెలియకుండా తమ చిన్నారుల బాల్యాన్ని చక్కదిద్దాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులదే. కానీ పూర్వం బడికెళ్లాల్సిన వయసులో, వ్యవసాయం, పశుపోషనతో చాలా మంది బాల్యం నరకప్రాయమైన ఘటనలు లేకపోలేదు.

కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారాయి, పల్లెల్లో చదువుకునే అవకాశం ఉంది, ప్రభుత్వం అందించే ఉచిత పథకాలున్నాయి. అయినప్పటికీ కొన్ని ప్రాంతాల్లో బాల కార్మికులు తమ బాల్యాన్ని కోల్పోతున్నారు. ప్రకాశం జిల్లా మద్దిపాడు మండలం రాచవారిపాలెంలో హృదయం కదిలించేటటువంటి ఓ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. తల్లిదండ్రులు తనని వేరే ఊరిలో జీతానికి పంపారని, 'నేను ఇక్కడ ఉండను నన్ను తీసుకెళ్లమని మా అమ్మా నాన్నతో చెప్పండ'ని ఎనిదేళ్ల బాలుడి మాటలు అందర్నీ కంటతడి పెట్టిస్తున్నాయి.

'అన్నా.. నన్ను అమ్మ దగ్గరకు తీసుకెళ్లండి'- కన్నీరు పెట్టిస్తున్న బాలుడి వీడియో (ETV Bharat)

వెక్కి వెక్కి ఏడుస్తున్న పిల్లాడు: అభం శుభం తెలియని తొమ్మిదేళ్ల బాలుడు పశువుల కాపరిగా మారాడు. బడికి పంపించాల్సిన తల్లిదండ్రులే కుటుంబ పోషణ కోసం ఆ పిల్లాడ్ని ఓ వ్యక్తి వద్ద జీతానికి పెట్టారు. ప్రకాశం జిల్లా మద్దిపాడు మండలం రాచవారిపాలెంలో ఈ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. తనను తల్లిదండ్రులు వదిలి వెళ్లిపోయారని, తిరిగి వచ్చి తీసుకెళ్లాలని బాలుడు రామయ్య వెక్కివెక్కి ఏడ్చాడు.

అమ్మ దగ్గరికి తీసుకెళ్లండన్నా..: 'అన్నా.. నన్ను మా అమ్మానాన్న దగ్గరికి తీసుకెళ్లండి' అని ఆ బాలుడు ఏడుస్తుంటే. నిన్ను ఇక్కడకు ఎవరు తీసుకువచ్చారని స్థానికులు అడగగా అమ్మా నాన్నే తనను పనిలో కుదిర్చినట్లు ఆ బాలుడు తెలిపాడు. తమది మఠం అని, అమ్మకి నన్ను తీసుకెళ్లమని చెప్పాలని బాలుడు వేడుకోవడం కంటతడి పెట్టిస్తుంది. పిల్లాడి బాధను చూసిన స్థానికులు ఆ వీడియోని సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెట్టారు. ఇది వైరల్‌గా మారింది. ఈ విషయం నేరుగా విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్​కు చేరింది. దీనిపై వెంటనే ఎక్స్‌ వేదికగా మంత్రి లోకేశ్​ స్పందించారు.

బడిలో ఉండాల్సిన పిల్లాడు గొర్రెల కాపరిగా కనిపించడం తన హృదయాన్ని కలచివేసిందన్నారు. రామయ్య ఎక్కడున్నా సురక్షితంగా తీసుకొచ్చి చదివించే ఏర్పాట్లు చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. వెంటనే పిల్లాడిని సురక్షితంగా తల్లిదండ్రుల వద్దకు చేర్చాలని విద్యను కొనసాగించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్‌ను మంత్రి లోకేశ్​ ఆదేశించారు. బాలుడి కష్టాన్ని తన దృష్టికి తీసుకొచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. ఈ మేరకు మంత్రి లోకేశ్​ ఎక్స్​ వేదికగా పోస్ట్​ చేశారు.

తల్లి చెంతకు రామయ్య: లోకేశ్ ఆదేశాల మేరుకు అధికారులు బాలుడు రామయ్యను తన తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు. వారి సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారని, తమకు అండగా ఉంటామని తెలిపినట్లు పిల్లాడి తల్లిదండ్రులు వివరించారు. అంతే కాకుండా రామయ్యను చదివిస్తానని హామీ ఇచ్చినట్లు తెలుపుతూ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.

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కన్నీరు పెట్టిస్తున్న బాలుడి వీడియో
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