ఎన్నికల్లో అంటించే సిరా చుక్క ఎందుకు చెరిగిపోదు? - దాని ప్రత్యేకత ఏంటో మీకు తెలుసా?
ఓటు హక్కును మళ్లీ మళ్లీ వినియోగించుకోకుండా సిరాను వేలికి అంటించే ప్రక్రియ - కర్ణాటకలో తయారవుతున్న సిరా - 2009 నుంచి ఎడమ చూపుడు వేలికి అంటించే ప్రక్రియ
Published : December 5, 2025 at 9:56 AM IST
Telangana Panchayat Elections 2025 : ఎన్నికల్లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకునే ప్రతి ఓటరు వేలికి సిరా చుక్క వేస్తారు కదా. ఒక్కసారి ఓటేసిన ఓటరు మళ్లీ అదే ఎన్నికల్లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకోకుండా నివారించే ప్రత్యేక ఏర్పాటు ఇది. సిరా చుక్క ఒక్కసారి వేలికి అంటిస్తే, కొన్ని రోజుల వరకు చెరిగిపోదు. శరీరతత్వాన్ని బట్టి కొందరికైతే ఏకంగా నెల వరకు కూడా ఉంటుంది. మరి ఈ సిరా చుక్క ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసా? ఈ సిరాను కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని మైసూరుకు చెందిన మైసూర్ పెయింట్స్ అండ్ వార్నిష్ లిమిటెడ్ కంపెనీ తయారు చేస్తుంది.
ఎడమ చూపుడు వేలిపై : కౌన్సిల్ ఆఫ్ సైంటిఫిక్ అండ్ ఇండస్ట్రియల్ రీసెర్చ్ (సీఎస్ఐఆర్)కు చెందిన నేషనల్ ఫిజికల్ లాబొరేటరీ ఈ సిరాను అభివృద్ధి చేసింది. సిరా ఉత్పత్తి కోసం 1962లో మైసూర్ పెయింట్స్ అండ్ వార్నిష్ లిమిటెడ్ కంపెనీకి పర్మిషన్ ఇచ్చింది. ఇందులో 7.15 శాతం సిల్వర్ నైట్రేట్ ఉంటుంది. ఈ మిశ్రమంతో కూడిన సిరాను ఇతర రసాయనాలతో కూడా అంత సులభంగా చెరిపివేయలేరు. 2006 నుంచి జరిగే ఎన్నికల్లో ఎడమ చూపుడు వేలి గోరు పైభాగం నుంచి కింది వరకు సిరా చుక్కాను వేస్తున్నారు.
అభివృద్ధికి హామీలు ఇస్తూ : రాష్ట్రంలో మొదటి విడత నామినేషన్ల పర్వం పూర్తయి 6 రోజులవుతుంది. ఎన్నికల అధికారులు వారికి గుర్తులూ కేటాయించడంతో మొదటి విడత సర్పంచి అభ్యర్థులు ప్రచారాన్ని మొదలుపెట్టారు. ఇంటింటికీ తిరుగుతూ ప్రతి ఒక్కర్ని కలుస్తూ, ఆశీర్వాదాలు కావాలని ఓటర్లను అడుగుతున్నారు. తప్పకుండా తమకే ఓటేయాలని కోరుతున్నారు. కాలనీకి ఏం కావాలన్నా సమకూరుస్తామంటూ అభివృద్ధికి హామీలు ఇస్తూ, ఓటర్లను ప్రసన్నం చేసుకునే ప్రక్రియల్లో నిమగ్నమయ్యారు. కుటుంబంలో ఒక్కొక్కరిని ప్రత్యేకంగా కలిసి వేడుకుంటున్నారు. మొదటి విడతలో భాగంగా వికారాబాద్ జిల్లాలో తాండూరు, కొడంగల్ నియోజకవర్గాల్లోని 8 మండలాల్లో ఈ నెల 11న ఎన్నికలు జరగనున్నాయి.
గత ఎన్నికలను దృష్టిలో ఉంచుకొని : గత ఎన్నికల్లో ఒక్క ఓటుతో ఓటమి, విజయం సాధించిన ఊళ్లలో ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు జాగ్రత్తగా వ్యవహరిస్తున్నారు. వార్డు సభ్యులు సైతం రాత్రింబవళ్లు స్థానికంగానే అందుబాటులో ఉంటున్నారు. ప్రత్యర్థులు ఎవరైనా ఓటర్లను ప్రభావితం చేస్తున్నారా? అని నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలోని కాశీంపూరు అనే గ్రామంలో గత ఎన్నికల్లో సర్పంచి అభ్యర్థులు శ్రీనివాస్, వెంకటయ్యకు సరి సమానంగా ఓట్లు వచ్చాయి. చివరికి టాస్ వేయగా వెంకటయ్య గెలుపొందారు. గ్రామంలో ఈ సారి కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థులు పోటీ పడుతున్నారు. జిల్లాలో ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగిన నేపథ్యంలో అభ్యర్థులు అప్రమత్తంగా వ్యవహరిస్తూ వలస ఓటర్లు, తాండూరు, కొడంగల్ వంటి పట్టణ ప్రాంతాల్లోని వారిని కలిసి పెద్ద ఎత్తున మద్దతు కూడగట్టుకుంటున్నారు.
గ్రామాల్లో సర్పంచి పీఠాన్ని దక్కించుకోవడం కోసం అభ్యర్థులు రకరకాలుగా ఆలోచనలు చేస్తున్నారు. గెలిచిన తర్వాత అభివృద్ధి పనులు చేస్తాడని నమ్మకం కలిగేలా అక్కడక్కడా కొన్ని పనులను చేస్తున్నారు. పంట పొలాలకు వెళ్లేదారుల్లో మట్టి పోయించడం, గ్రామంలో కోతుల బెడద ఎక్కువగా ఉంటే వాటిని పట్టుకునే వాళ్లను రప్పించి చర్యలు చేపట్టడం మొదలైనవి చేస్తున్నారు.
