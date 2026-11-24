‘రేర్ ఎర్త్ కారిడార్ల’ ఏర్పాటుకు కేంద్రం శ్రీకారం - ఉమ్మడి అనంతపురంలో చిగురించిన ఆశలు
Rare Earth Corridors In Anantapur : దేశవ్యాప్తంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం రేర్ ఎర్త్ కారిడార్ల ఏర్పాటు చేయడంతో, ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాల్లో కొత్త ఆశలు చిగురించనున్నాయి.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 8:40 PM IST
కేంద్ర ప్రభుత్వం దేశవ్యాప్తంగా ‘రేర్ ఎర్త్ కారిడార్ల’ ఏర్పాటుకు శ్రీకారం చుట్టడం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఖనిజాన్వేషణను వేగవంతం చేయడంతో ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లాలోని అరుదైన ఖనిజ నిక్షేపాలపై మళ్లీ ఆశలు పుట్టుకొచ్చాయి. గతంలో జాతీయ భూ భౌతిక పరిశోధనా సంస్థ (ఎన్జీఆర్ఐ), జియోలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా (జీఎస్ఐ) శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించిన 15 రకాల ‘రేర్ ఎర్త్’ మూలకాలు, లిథియం నిల్వల వెలికితీత పట్టాలెక్కితే, జిల్లా పారిశ్రామిక ముఖచిత్రం సమూలంగా మారనుంది.
స్థానికులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు : లోతైన డ్రిల్లింగ్ ద్వారా నిల్వలు నిర్ధారణ అయ్యాక మైనింగ్, క్రషింగ్, రసాయన శుద్ధి ప్రక్రియలతో మూలకాలను వేరుచేస్తారు. ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభమైతే స్థానిక వేలాది మంది ప్రజలకు ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ఉపాధి, ఉద్యోగాలు లభించనున్నాయి. ఉమ్మడి జిల్లాలోనే శుద్ధి పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేస్తే మరింత ఉపాధి దొరికే అవకాశం ఉంది. దీంతో సాంకేతిక విద్య చదివిన యువతకు సొంత గడ్డపైనే ఉద్యోగాలు దొరుకుతాయి. జిల్లా ఖనిజ నిధి (డీఎంఎఫ్) రాయల్టీ నిధులతో స్థానిక గ్రామాల్లో ఆసుపత్రులు, పాఠశాలలు, రహదారులు వేగంగా అభివృద్ధి చెందే అవకాశం ఉంటుంది.
ఎక్కడ, ఎంత పరిధిలో : అనంతపురం జిల్లాలోని పెద్దవడుగూరు మండలం పెద్దవడుగూరు గ్రామం, చింతలచెరువు, బుక్కరాయసముద్రం మండలంలోని దండువారిపల్లె, గుంతకల్లు మండలంలోని దంచెర్ల, పెద్దపప్పూరు పరిధిలోని రెడ్డిపల్లి గ్రామాల్లో 15 రకాల అరుదైన మూలకాల ఉనికిని ఎన్జీఆర్ఐ కనిపెట్టి గుర్తించింది. దంచెర్ల ఆల్కలీన్ సైనైట్ శిలా ప్రాంతం సుమారు 18 చదరపు కిలోమీటర్లలో వ్యాపించి ఉంది. మరోవైపు శ్రీసత్యసాయి జిల్లా తాడిమర్రి మండలం దాడితోట, తురకవారిపల్లె పరిసర ప్రాంతాల్లో సుమారు 5 చదరపు కి.మీ. పరిధిలో లిథియం ఆనవాళ్లను జీఎస్ఐ గుర్తించింది. వీటి కచ్చితమైన సాంద్రత కోసం కి.మీ. వరకు డ్రిల్లింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
మూలకాల వల్ల ఉపయోగాలు : ‘ఇక్కడ లభ్యమైయే అరుదైన మూలకాలు అల్లనైట్, మోనజైట్, జిర్కాన్, సెరియేట్, కొలంబైట్ రాళ్లలో లాంథనమ్, సెరియమ్, నియోడైమిమయ్, ఇట్రిమం సహా 15 రకాలు ఉన్నాయి. వీటిని స్మార్ట్ఫోన్లు, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (ఈవీ) బ్యాటరీలు, మోటార్ల అయస్కాంతాలు, గాలిమరలు, సెమీ కండక్టర్లు, రాకెట్లు, రక్షణ పరికరాల తయారీలో వినియోగిస్తారు.’
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