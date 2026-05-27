వనపర్తి జిల్లాలో విషాదం - పిల్లలను సంపులో, భార్యకు ఉరి, సెల్ఫీ వీడియో

భార్య, ఇద్దరు పిల్లలను చంపి కుటుంబ యజమాని ఆత్మహత్య - పిల్లలను సంపులో పడేసి భార్యకు ఉరి వేసి చంపేసిన నరసింహ - అప్పు ఇచ్చినవారు ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని ఆవేదన

మృతుడు నరసింహ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 27, 2026 at 11:37 AM IST

Inhuman Incident In Wanaparthy : వనపర్తి జిల్లా ఘనపురం మండలం సలికలాపురంలో విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. భార్య, ఇద్దరు పిల్లలను చంపి కుటుంబ యజమాని ఆత్మహత్య చేసుకోవడం కలకలం రేపింది. నరసింహ అనే వ్యక్తి తన ఇద్దరు పిల్లలు భార్యతో పాటు వనపర్తి జిల్లా సలికలాపురంలో నివసిస్తున్నారు. అతనిది వాస్తవానికి మహబూబ్​నగర్​ జిల్లాలోని దేవరకద్ర మండలం దోకూర్ గ్రామం. సలికలాపురంలో ఓ మామిడి తోటను కౌలుకు తీసుకుని కుటుంబంతో పాటే అక్కడే ఉంటున్నారు.

అప్పుల బాధలు భరించలేక : అప్పు ఇచ్చినవారు ఇబ్బందులకు గురిచేస్తున్నారని, హోమ్ లోన్ బాధలు భరించలేకే ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నట్లు నరసింహ సెల్ఫీ వీడియోలో మరిన్ని వివరాలను చెప్పడం చూసిన వారిని కలచివేస్తుంది. అప్పు ఉన్నట్లు గోడపై రాయించి మరి తన ఇంటిని సీజ్ చేశారని నరసింహ తీవ్ర మానసిక కుంగుబాటుకు లోనైయ్యారు. ఇంట్లో ఉన్న బంగారు, వెండి ఆభరణాలను బలవంతంగా తీసుకెళ్లారని చెప్పారు.

నలుగురి ప్రాణాలు గాలిలో : ఈ నేపథ్యంలో కుటుంబం బతికి ఉంటే కష్టాలు తప్పవని భావించాడు. దీంతో కుమారుడు సాయినిహాల్, కుమార్తె సాయిశ్రీని ఇంటికి సమీపంలోని సంపులో పడేసి భార్య హేమలతకు ఉరి వేసి చంపేశాడు. అనంతరం అతడు పక్కనే ఉన్న చెట్టుకు ఉరి వేసుకుని ప్రాణాలు తీసుకున్నాడు. పిల్లలు పది, ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్నట్లు స్థానికులు తెలిపారు.

