విశాఖలో ఇన్ఫోసిస్ శాశ్వత సౌధం - లోకేశ్ ట్వీట్‌లోని 'ఛాంపియన్' ఇన్ఫోసిస్సేనా?

20 ఎకరాల్లో గ్లోబల్ క్యాంపస్ - సర్కార్‌తో కొలిక్కి వచ్చిన చర్చలు - క్యూ కడుతున్న గూగుల్, టీసీఎస్, రిలయన్స్

INFOSYS CAMPUS VISAKHAPATNAM
ఎండాడలో ఇన్ఫోసిస్ శాశ్వత సౌధం (Eenadu)
Published : December 16, 2025 at 10:28 AM IST

Infosys Set to Establish Permanent Global Campus in Vizag: విశాఖపట్నం దశ మారుతోంది. సాగర తీరం ఐటీ దిగ్గజాలకు చిరునామాగా మారుతోంది. ఇప్పటికే పలు బహుళజాతి సంస్థలు వైజాగ్ వైపు చూస్తుండగా, ఇప్పుడు మరో శుభవార్త రెక్కలు విప్పుకుంది. భారతీయ సాంకేతిక రంగంలోనే దిగ్గజ సంస్థగా పేరొందిన 'ఇన్ఫోసిస్‌' విశాఖలో పాతుకుపోవడానికి సిద్ధమైంది. కేవలం తాత్కాలిక భవనాలకే పరిమితం కాకుండా, భారీ స్థాయిలో సొంతంగా శాశ్వత క్యాంపస్‌ను ఏర్పాటు చేసేందుకు రంగం సిద్ధం చేసింది. దీనికోసం ప్రభుత్వం ఎండాడ ప్రాంతంలో సుమారు 20 ఎకరాల భూమిని కేటాయించేందుకు సూత్రప్రాయంగా అంగీకరించింది. దీంతో ఉత్తరాంధ్ర యువతకు ఉపాధి అవకాశాల వెల్లువ రాబోతోంది.

శాశ్వత ప్రాంగణం ఈ నెలలోనే ప్రకటన?: ఇన్ఫోసిస్ శాశ్వత క్యాంపస్ ఏర్పాటు వ్యవహారం శరవేగంగా కదులుతోంది. గత రెండు నెలలుగా ప్రభుత్వం, ఇన్ఫోసిస్ ప్రతినిధుల మధ్య జరుగుతున్న చర్చలు ఫలించాయి. ఎండాడ వద్ద 20 ఎకరాల కేటాయింపుపై స్పష్టత వచ్చింది. మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, ప్రభుత్వ ప్రోత్సాహకాలపై తుది దశ చర్చలు జరుగుతున్నాయి. అన్నీ కుదిరితే ఇదే నెలలో దీనిపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం విశాఖ ఐటీ హిల్స్‌లో ఇన్ఫోసిస్ తాత్కాలిక భవనంలో కార్యకలాపాలు సాగిస్తోంది. ఇప్పుడు సొంత గూడు ఏర్పాటు చేసుకోవడం ద్వారా సంస్థ తన విస్తరణను వేగవంతం చేయనుంది.

దక్షిణాది సర్కిల్ పూర్తి!: ఇన్ఫోసిస్ రాకతో దక్షిణాది ఐటీ ముఖచిత్రంలో ఏపీకి ప్రత్యేక స్థానం దక్కనుంది. ఇన్ఫోసిస్, దాని అనుబంధ సంస్థలకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 50 దేశాల్లో క్యాంపస్‌లు ఉన్నాయి. మన దేశంలో చూస్తే, కర్ణాటక (బెంగళూరు, మంగళూరు, మైసూరు), తెలంగాణ (హైదరాబాద్), తమిళనాడు (చెన్నై), కేరళ (తిరువనంతపురం)లో ఇప్పటికే భారీ క్యాంపస్‌లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు విశాఖలో అడుగుపెట్టడం ద్వారా, దక్షిణాదిలోని అన్ని ప్రధాన రాష్ట్రాల్లో ఇన్ఫోసిస్ తన ఉనికిని చాటుకున్నట్లవుతుంది.

లోకేశ్ ట్వీట్ ఆంతర్యం ఇదేనా?: ఐటీ శాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్ ఇటీవల చేసిన ఓ ట్వీట్ ఇప్పుడు చర్చనీయాంశమైంది. 'విశాఖ సిద్ధంగా ఉండు. ఈ నెలలో ప్రపంచ ఛాంపియన్లు రాబోతున్నారు. వచ్చేది ఎవరో ఎవరైనా ఊహించగలరా?' అని ఆయన ట్వీట్ చేశారు. మంత్రి చెప్పిన ఆ 'ఛాంపియన్' ఇన్ఫోసిస్ సంస్థే అని పరిశ్రమ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి. ఇన్ఫోసిస్ శాశ్వత క్యాంపస్ ఏర్పాటు నిర్ణయం నేపథ్యంలోనే ఆయన ఈ హింట్ ఇచ్చి ఉంటారని తెలుస్తోంది.

క్యూ కడుతున్న ఐటీ దిగ్గజాలు: విశాఖపట్నం కేవలం ఇన్ఫోసిస్‌కే పరిమితం కాలేదు. గ్లోబల్ కంపెనీలన్నీ ఇప్పుడు వైజాగ్ బాట పట్టాయి. గూగుల్ ఏకంగా రూ. 1.33 లక్షల కోట్లతో 1,000 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్‌ను ఏర్పాటు చేస్తోంది. దీనికి వచ్చే మార్చిలో మంత్రి లోకేశ్ శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. రిలయన్స్ మరో రూ. లక్ష కోట్ల పెట్టుబడితో 1,000 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్ ఏర్పాటుకు ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం చేసుకుంది. సిఫీ 500 మెగావాట్ల డేటా సెంటర్ పనులు ఇప్పటికే మొదలయ్యాయి.

కొలువుల జాతర: సర్వీస్ సెక్టార్ కంపెనీలు కూడా వేగంగా అడుగులు వేస్తున్నాయి. టీసీఎస్ మిలీనియం టవర్స్‌లో తాత్కాలిక క్యాంపస్ పనులు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. త్వరలోనే 1,200 మంది ఉద్యోగులతో కార్యకలాపాలు మొదలుపెట్టనుంది. కాగ్నిజెంట్ ఇటీవలే 800 సీట్ల సామర్థ్యంతో తాత్కాలిక ఆఫీసును ప్రారంభించింది. అంతేకాదు, శాశ్వత క్యాంపస్ భవనాలకు శంకుస్థాపన కూడా చేసింది. యాక్సెంచర్ ప్రభుత్వంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంది. భూముల కేటాయింపు కూడా పూర్తయింది. త్వరలోనే తాత్కాలిక క్యాంపస్ నుంచి పని మొదలుపెట్టేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది. మొత్తానికి విశాఖపట్నం ఐటీ హబ్‌గా మారే దిశగా వడివడిగా అడుగులు వేస్తోంది. ఇన్ఫోసిస్ శాశ్వత క్యాంపస్ నిర్ణయం ఈ ప్రయాణంలో ఓ కీలక మైలురాయిగా నిలవనుంది.

