పిల్లల రక్షణ కోసం మీ ఇంట్లోనూ ఇవి వాడుతున్నారా? - వెంటనే ఆపేయడం బెటర్​!

రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ పిల్లల్లో పెరుగుతున్న వేగం - తలకు హెల్మెట్​ పెట్టడం వల్ల నైపుణ్యం దూరం అవుతుందట! - మోకాళ్లు గీసుకుంటాయని నీ క్యాప్స్​ వేయొద్దంటున్న నిపుణులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 6, 2026 at 12:19 PM IST

3 Min Read
These Gadgets are not be Given to Kids : తల్లి కాబోతున్నానని తెలిసిన క్షణం నుంచి, ఆ తల్లి బేబీ కోసం అన్ని విధాలుగా ఎన్నో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది. చిన్నారి జన్మించాక వారి పెంపకంపై మరింత శ్రద్ధ పెడుతుంది. నెలలు గడుస్తున్న కొద్దీ పిల్లల్లో మార్పులు వస్తుంటాయి. అలాంటి సమయంలో ఆ బుజ్జాయిలు కిందపడకూడదని, ఒకవేళ పడినా దెబ్బలు తగలకూడదని, వారు తొందరగా నడవాలని ఇలా రకరకాల కారణాలతో కొత్త గ్యాడ్జెట్లను ఆశ్రయిస్తుంటారు. కానీ వాటిల్లో కొన్ని మంచి చేస్తే, మరికొన్ని ఉపయోగించకూడనివి ఉన్నాయట. మరి పిల్లలకు ఇవ్వకూడని ఆ గ్యాడ్జెట్లు ఏంటి? వాటి వల్ల జరిగే నష్టం ఏంటో ఇప్పుడు వివరంగా తెలుసుకుందాం.

మోకాలికి రక్షణ అనుకుంటాం కానీ : పిల్లలు ఐదు నెలల నుంచి పాకడం నేర్చుకుంటారు. మొదట్లో దుప్పటి లేదా మ్యాట్​ మీద పాకుతూ ఎంత సందడి చేస్తారో. అలా రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ వారిలో వేగం పెరుగుతుంది. టైల్స్​ లేదా నునుపైన నేల అయితే పర్వాలేదు కానీ గరుకైన నేలపై పాకినప్పుడు మోకాళ్లు గీసుకుంటుంటాయి. ఇలా పిల్లలకు గాయాలు అవుతుంటాయి. అలా జరగకూడదని 'నీ క్యాప్స్'​ వేస్తుంటారు. దీనివల్ల పిల్లలు స్లిప్​ అయ్యే ప్రమాదాలు ఎక్కువ. పైగా ఇలా పాకడం వల్ల మోకాలిలో బలం వస్తుంది. ఆ సమయంలోనే ఎముకలు గట్టిపడి తర్వాతి దశకు సిద్ధమయ్యే సహజ ప్రక్రియ ఇది. కానీ ఈ క్యాప్స్​ వేయడం వల్ల దానికి ఆటంకం కలుగుతుందట.

తలకు గాయం కాకుండా : ఇది నడిచే వయసు. నడక ప్రయత్నిస్తున్నపుడు పిల్లలు కింద పడటం మామూలే. అలా పడుతూ లేస్తూనే నడవడం నేర్చుకుంటారు. కానీ దీనివల్ల కొన్నిసార్లు తలకు దెబ్బలు తగులుతుంటాయి. చాలా మంది తల్లులు ఇలా కాకుండా ఉండటానికి తలకు హెల్మెట్​లు పెడుతుంటారు. వీటివల్ల అప్పటికి దెబ్బలైతే తగలవు కానీ బ్యాలెన్సింగ్​ నైపుణ్యం పిల్లలకు దూరం చేసినట్లు అవుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు. అలా పడేటప్పుడు దెబ్బ తగలడం వల్ల శిశువు మెదడు అపాయాల్ని గమనించుకుంటూ మళ్లీ ప్రయత్నించమనే సంకేతాన్ని ఇస్తుందట. ఇదే భవిష్యత్తులోనూ వాళ్లని బలంగా తీర్చిదిద్దేది. కానీ గ్యాడ్జెట్​ ఉపయోగం పిల్లల్ని ఈ నైపుణ్యానికి దూరం చేస్తుందని చెబుతున్నారు.

తొందరగా నడవాలని ఇలా : చాలా మంది తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు తొందరగా నడక నేర్చుకోవాలని వాకర్లను కొంటుంటారు. కానీ ఇప్పుడు వచ్చే వాకర్లన్నీ పిల్లల్లో నడక సామర్థ్యాన్ని దెబ్బతీసేవే ఎక్కువగా ఉన్నాయట. వాటికి వీలైనంత వరకు పిల్లల్ని దూరంగా పెంచడమే మేలట! కాదు, కూడదని ఇవ్వాల్సి వస్తే పుషర్స్​ లాంటి మూడు చక్రాల వాకర్లను ఇవ్వమని చెబుతున్నారు.

ఇవి కూడా కొంచెం చూసుకోవాలి :

  • చాలా మంది తాజాగా అనిపించాలని క్రీములూ, పెర్​ఫ్యూమ్​లూ వాడుతుంటారు. కానీ వాటిల్లోని పరిమళాలు మన బేబీకి అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తాయి. అలాగే కొన్నిసార్లు అలర్జీలకూ కారణమవుతాయి. పిల్లలు చిన్నగా ఉన్నప్పుడు వారివే కాదు, మనం వాడే పర్​ఫ్యూమ్​లు కెమికల్స్ ఫ్రీ​ అయ్యుండాలి.
  • పిల్లలకు ప్రతిసారి వస్త్రాలు మార్చలేక ఇప్పుడు అందరు డైపర్లు వాడుతున్నారు. అయితే వాటిని ఎప్పటికప్పుడు చెక్​ చేసుకోవాలి. ఈ కాలంలో అవి తొందరగా తడిని పీల్చలేవు. అసలే లేత శరీరం. ఇన్​ఫెక్షన్లు వస్తాయి. ర్యాష్​ క్రీమ్​ దగ్గర ఉంచుకోవాలి.
  • శుభ్రత కోసం పరిమళాలు లేని వైప్​లనే వాడాలి. పిల్లల మంచాన్ని బొమ్మలు, దిండ్లు, దుప్పట్లతో నింపేయకూడదు. అవన్నీ చిన్నారికి ఇబ్బంది కలిగిస్తాయి.
  • పిల్లల బెడ్​ మీద కూర్చొని తినడం, ఆహారం పడేయడం లాంటివి చేయొద్దు. అలాగే ఎప్పటికప్పుడు పక్క దుప్పట్లను మారుస్తూ ఉండాలి.
  • మన అంతిమ లక్ష్యం చిన్నారి ఆరోగ్యం. అది నెరవేరాలంటే వ్యాక్సిన్లనూ సకాలంలో వేయించాలి. ఇకపై ఇవన్నీ గమనించుకుంటారుగా మరి!.

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

