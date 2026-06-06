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వంటింటికి ధరల సెగ - వంద రూపాయలకు చేరువైన కూరగాయల రేట్లు

ఇంధన ధరల పెరుగుదలతో భగ్గుమంటున్న కూరగాయలు - ఏప్రిల్​ నుంచి క్రమంగా పెరుగుతున్న ధరలు - రవాణా ఖర్చులు పెరగడంతో లాభాలు తగ్గిపోయాయని వాపోతున్న రైతులు - కాస్త ఊరట కలిగిస్తున్న సన్నబియ్యం రేట్లు

సామాన్యులపై ద్రవ్యోల్బణం భారం
Today Vegetable Prices In Market (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 6, 2026 at 1:55 PM IST

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Today Vegetable Prices In Market : వేసవి తాపానికి రికార్డు స్థాయి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుండటంతో ఒకవైపు ప్రజలు ఉక్కిరిబిక్కరి అవుతున్నారు. దీనికి తోడు పెరుగుతున్న ఇంధన ధరల సెగతో సామాన్య, మధ్యతరగతి కుటుంబాలు అల్లాడిపోతున్నాయి. ఈ ప్రభావం కూరగాయలు, వస్తువుల ధరలపై పడటంతో వంటింట్లో ధరల మంట మండుతోంది. ఏప్రిల్ మాసంలో స్వల్పంగా ఉన్న ఈ ప్రభావం జూన్​ నాటికి మరింత తీవ్రమైంది. కూరగాయలను రైతులు మార్కెట్​కు తరలించాలంటే ఛార్జీలు 50 శాతం వరకు పెరిగిపోయాయని వాపోతున్నారు. దీంతో కొన్నింటి ధరలు కిలో వంద రూపాయలు దాటేశాయి.

భగ్గుమంటున్న ఎర్ర మిరప : రోజు రోజుకు ఎండు మిరప మరింత ప్రియమవుతోంది. ఏప్రిల్​లో కిలోకు రూ.227 నుంచి 248గా ఉన్న వెల ప్రస్తుతం కిలోకు రూ.260 నుంచి 280కి ఎగబాకింది. నాణ్యత, ప్రాంతం, గ్రేడ్​ ఆధారంగా కిలో అల్లం రూ.180 నుంచి 200 వరకు ఉంటోంది. ఎల్లిపాయలను అల్లంతో సమానంగా కిలోకు రూ.200 చొప్పున విక్రయిస్తున్నారు. వీటి రేట్లు రెండు నెలల్లో కిలోకు రూ. 30-40 వరకు అధికమయ్యాయి. పలు పట్టణాలు, నగరాల వీధి మార్కెట్లో వీటి ధరలు కాస్త తక్కువగా నమోదవుతున్నాయి. కాగా, కూరగాయలతో పోటీగా మసాల దినుసుల ధరలు కూడా బాగానే పెరుగుతున్నాయి.

ప్రస్తుతం మార్కెట్లో కిలో కూరగాయల ధరలు ఇలా పలుకుతున్నాయి.

కూరగాయలుధర (రూ. కిలోకు)
చిక్కుడు 120
బీరకాయ 105
బెండకాయ 85
వంకాయ 75
గోకర కాయ75
పచ్చిమిర్చి 70
క్యాబేజీ65
దొండకాయ60
టమాట 54

వీటి ద్వారా కాస్త ఊరట : పలు కూరగాయల ధరలు బెంబేలెత్తుస్తున్నప్పటికీ కొన్నింటి రేట్లు నిలకడగానే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మార్కెట్లో ఉల్లిపాయకు కిలో రూ.34 లోపే ఉంటోంది. బంగాళదుంప వెల కూడా కిలోకు రూ.26కే లభిస్తోంది. దీంతో వీటి ధరలు సామాన్యులకు కాస్త ఉపశమనం కలిగిస్తున్నాయి. బయటి మార్కెట్​తో పోలిస్తే రైతు బజార్​లో రేట్లకు చాలా వ్యత్యాసం ఉంటోంది. ఇక్కడ కూరగాయలను చాలా తక్కువ ధరలకే విక్రయిస్తున్నారు. వీటితో పాటు సన్న బియ్యం రేటు కూడా గత సంవత్సరం రేటుతో పోలిస్తే క్వింటాలుకు 3.65 శాతం మేర తగ్గాయి.

"రాష్ట్రంలో సన్న బియ్యం ధర ఇప్పటికంటే గతంలో ఎక్కువగా ఉండేది. అప్పట్లో కిలో రూ.65గా పలికేది. కానీ, ప్రస్తుత ప్రభుత్వం సన్న బియ్యం అమ్మే రైతులకు బోనస్​ అందిస్తుండటంతో సన్నాల సాగు పెరిగింది. ఫలితంగా దిగుబడి కూడా ఎక్కువైంది. రేషన్​కార్డుదారులకు పంపిణీ చేసేందుకు చౌకధర దుకాణాలకు కూడా ప్రభుత్వం సన్నబియ్యాన్నే సరఫరా చేస్తోంది. ఈ కారణాలతో తెలంగాణలో సన్నబియ్యానికి ధర, డిమాండ్​ తగ్గాయి" - తూడి దేవేందర్‌రెడ్డి, దక్షిణ భారత రైస్‌మిల్లర్ల సంఘం అధ్యక్షుడు

గతేడాదితో పోలిస్తే అధికంగా : ఉష్ణోగ్రతలు అధికంగా పెరగడంతో దిగుబడి తగ్గి నిత్యవసరాలు ధరలు పెరగడానికి ప్రధాన కారణం. అయితే, పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్ల చమురు దిగుమతులపై ప్రభావం పడటం కూడా మరో ప్రధాన కారణమని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. గతేడాది (2025) ఏప్రిల్ ధరలను ఈ సంవత్సరం మార్చి, ఏప్రిల్​ రేట్లతో పోలుస్తూ అర్థగణాంక శాఖ ఇటీవల రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఒక నివేదికను సమర్పించింది. ఆ నివేదికలో పేర్కొన్న వివరాలు ఆధారంగా మార్చిలో కిలో టమాటాకు రూ.15.24 ఉండగా, ఏప్రిల్​లో అది రూ.21.04గా పలికింది. అంటే ఏకంగా ఒక్క నెల వ్యవధిలోనే 43.96శాతం ఎగబాకింది. ఏప్రిల్ 2025లో దీని ధర రూ.18.02గా నమోదైంది.

బస్తాకు దాదాపు సగం ఛార్జీలు పెంచారు : ఇంధన ధరలు పెరగకముందు మొయినాబాద్​ నుంచి మెహిదీపట్నం మార్కెట్​కు ఒక కూరగాయల బస్తా తరలించేందుకు రూ.వంద తీసుకునేవారు. ఇప్పుడు రూ.130కి పెంచేశారు. ఇదివరకు షాబాద్​ నుంచి బస్తాకు రూ.60 చొప్పున ఛార్జీ చేసేవారు. ప్రస్తుతం ఏకంగా రూ. వంద చేశారు. అలాగే సిద్దిపేట నుంచి బోయినపల్లి మార్కెట్​కు రూ.80 మేర ఒక్కో బస్తాకు తీసుకుంటుండగా దాన్ని ఇప్పుడు 120కి పెంచారు. గతంలో సంగారెడ్డి నుంచి ఎర్రగడ్డ మార్కెట్​ వరకు రూ.90 తీసుకోగా, ఇప్పుడు రూ.130 వసూలు చేస్తున్నారు.

"మాకు మార్కెట్ దగ్గర్లో లేదు. దీంతో కూరగాయలను మెహిదీపట్నం, గుడిమల్కాపూర్, గడ్డి అన్నారం, బోయినపల్లి మార్కెట్లకు తీసుకెళ్తున్నా. సరిగ్గా కూరగాయల సాగు అధికమై విక్రయాలు జోరందుకునే సమయంలోనే ఇంధన ధరలు పెరిగిపోవడం మాకు ప్రతికూలంగా మారింది. రవాణాకు అదనపు ఛార్జీలు చెల్లిస్తుండటంతో వచ్చే లాభం తక్కువవుతోంది" - బాల్‌రెడ్డి, రైతు రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్‌

రైతుల జేబులు గుల్ల : కరీంనగర్ మండల పరిధిలోని గ్రామాల నుంచి కూరగాయలను మార్కెట్​కు తరలించాలంటే ఒక్కో అన్నదాతపైన రూ.300 అదనంగా భారమవుతోంది. నిజామాబాద్​ పట్టణ పరిసర గ్రామాల నుంచి కూరగాయలను ఒక్కో ట్రాలీలో తరలించాలంటే రూ.200 చొప్పున పెరిగింది. చేవెళ్ల మండలంలోని గుండాలకు చెందిన శ్రీనివాస్ అనే రైతు ప్రతిరోజు మరో నలుగురు రైతులతో కలిసి మెహిదీపట్నంలోని రైతు బజార్​లో కూరగాయలు విక్రయించి వెళ్లేవారు. అప్పుడు ఒక్కొక్కరు ఆటో ట్రాలీకి రూ.300 వెచ్చిస్తే, ఇంధన ధరలు పెరుగుదలతో ఇప్పుడది రూ.500కి పెరిగింది.

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TAGGED:

TODAY VEGETABLE PRICES IN MARKET
RISING OF ESSENTIAL COMMODITIES
INFLATION BURDEN ON COMMON PEOPLE
సామాన్యులపై ద్రవ్యోల్బణం భారం
FUEL COST EFFECTS ON VEGETABLES

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