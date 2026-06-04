వైద్యుల నిర్లక్ష్యం శిశువుకు శాశ్వత వైకల్యం - సుమోటోగా స్వీకరించిన మానవ హక్కుల కమిషన్
ఇద్దరి మగ కవల పిల్లల్లో ఒకరికి ఊపిరితిత్తుల సమస్య - చిన్నారి చెయ్యికి క్యాన్లా సరిగా అమర్చని వైద్య సిబ్బంది - ఇన్ఫెక్షన్ సోకడంతో ఎడమచెయ్యి తీసేయాల్సిన దుస్థితి
Published : June 4, 2026 at 11:21 AM IST
Doctors Negligence Baby Lost his hand: ఒకే కాన్పులో ఇద్దరు మగశిశువులు పుట్టారన్న ఆనందం ఆ దంపతులకు ఎంతోసేపు నిలవలేదు. ఏడు నెలలకే జన్మించిన ఆ శిశువుల్లో ఒకరు సరిపడనంత బరువు లేక నలతగా ఉన్నాడు. ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చేర్పించే స్థోమత లేని కన్నవారు ప్రభుత్వ మాతాశిశు సంరక్షణ కేంద్రంలో చేర్పించారు. కళ్లు సరిగా తెరవని ఆ చిన్నారి చెయ్యికి వైద్య సిబ్బంది క్యాన్లా సరిగా అమర్చక పోవడం శాపంగా మారింది. ఆ పసిగుడ్డు తన చేయిని శాశ్వతంగా కోల్పోవాల్సి వచ్చింది. ఈ ఘటనపై మానవ హక్కుల కమిషన్ సుమోటోగా స్వీకరించగా, ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసిన త్రిసభ్య కమిటీ విచారణను పూర్తి చేసింది.
ఖమ్మం జిల్లా వైరా మండలం పుణ్యపురి గ్రామానికి చెందిన రేణుక, సత్యకాంత్ దంపతులు ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేస్తూ జీవిస్తున్నారు. వివాహమై చాలా ఏళ్ల తర్వాత మొదటిసారి రేణుక గర్భం దాల్చింది. ఆమెకు ఏడో నెల నడుస్తుండగా ఆకస్మాతుగా కడుపులో నొప్పి వచ్చింది. ఖమ్మంలోని ఓ ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చూపించారు. మార్చి మూడో తేదీన ఆమెకు శస్త్ర చికిత్స చేయగా ఇద్దరు కవల మగ పిల్లలు జన్మించారు. అందులో బరువు తక్కువగా ఉన్న శిశువుకు ఊపిరితిత్తుల సమస్య తలెత్తింది. ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చూపించే స్థోమత లేక సర్కార్ దవాఖానాలో చేర్పించారు. సిబ్బంది రక్తం ఎక్కించేందుకు నవజాత శిశువు ఎడమ చెయ్యికి క్యాన్లా ఏర్పాటు చేశారు. అది సరిగా ఎక్కించక పోవడంతో కొన్ని రోజులకు నరాల క్షీణత సోకింది. ఎడమ చెయ్యి పూర్తిగా నల్లగా మారి ఇన్ఫెక్షన్కు గురైంది. ఒళ్లంతా ఉబ్బడంతో తల్లిదండ్రులు భయపడి స్కానింగ్ చేయించారు. పరిస్థితి విషమించడంతో వైద్యులు హడావుడిగా హైదరాబాద్ నిలోఫర్కు పంపించారు.
''ఉమ్ము నీరు పడిపోయి ఏడో నెలలోనే డెలివరీ చేయాల్సి వచ్చింది. ఉమ్ము నీరు పడిపోతే బిడ్డలకు ప్రమాదం అని చెప్పారు. అప్పుడే ఎమర్జెన్సీగా కేసు సర్జరీ చేసి బాబుని తీయాలి అని డాక్టర్లు చెప్పారు. ఆ తర్వాత ఇద్దరు బాబులను తీశారు. ఒకరు కేజీన్నర, మరో బాబు 1.400 కేజీలు ఉన్నారు. బరువు పెరగడం కోసం బాక్స్లో, ఇంక్యూబేటర్లో ఉంచాలి అని అన్నారు. అలా 19 రోజులు ట్రిట్మెంట్ చేశారు. పెద్ద బాబుకు కేవలం లాంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉంది. దాని వల్ల రక్తం, ప్లేట్లెట్స్ తక్కువ అవ్వడం జరిగింది. అలా మేము డొనార్స్ ని తెచ్చుకుంటే పలుమార్లు రక్తం ఎక్కించారు. ఆ తర్వాత చివరి 20 రోజుల్లో బ్లెడ్కి క్యాన్లా పెట్టారు. వాటిని చంక దగ్గర పెట్టారు. దానివల్ల అక్కడే రక్తమంతా గడ్డకట్టిపోయింది. ఆ తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ కావడంతో అరిచేయి తెల్లబడి వాపు వచ్చింది. డాక్టర్లను అడుగితే యాంటీమెంట్ ఇచ్చిన పెట్టమన్నారు. ఆ తర్వాత అది ఇంకా ఎక్కువైపోయింది. తెల్లరే స్కానింగ్కి పంపించారు. చేయిలో నరాల కదలిక లేదు, చేయి తీసేయాలని డాక్టర్లు చెప్పారు'' - రేణుక, శిశువు తల్లి
వైద్యుల నిర్లక్ష్యం వల్లే చెయ్యి కోల్పోయిన శిశువు : నిలోఫర్ వైద్యులు శిశువు ఆరోగ్య పరిస్థితిని పరిశీలించి ఎడమ చెయ్యి పూర్తిగా తీసేయాలని లేదంటే ప్రాణానికి ముప్పు అని తేల్చిచెప్పారు. శస్త్ర చికిత్స చేసి ఎడమ చెయ్యి తీసివేశారు. పూర్తిగా కళ్లు తెరిచి లోకం చూడని పసిగుడ్డు వైద్యుల నిర్లక్ష్యంతో శాశ్వతంగా తన చెయ్యి కోల్పోయి దివ్యాంగుడిగా మారాడు. చేయి లేని బిడ్డను చూసి తల్లిదండ్రులు కన్నీరు మున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. తమకు న్యాయం చేయాలని అధికారులను వేడుకుంటున్నారు. ఈ ఘటనపై మానవ హక్కుల కమిషన్ సుమోటోగా విచారణకు స్వీకరించగా, ప్రభుత్వం ముగ్గురు సీనియర్ డాక్టర్లను విచారణాధికారులుగా నియమించింది. విషాద ఘటనపై సమగ్ర విచారణ చేశారు. చికిత్స అందించిన సమయంలో డ్యూటీలో ఉన్న వైద్యులు, నర్సులను ప్రశ్నించారు. నిర్లక్ష్యం వల్ల పసిప్రాయంలోనే శిశువు శాశ్వత వైకల్యం తల్లితండ్రులను జీవితాంతం వేదనకు గురిచేసే విషాద ఘటనగా మారింది.
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