మీ అర్హతకు తగిన జాబ్ కావాలా? - ఈ యాప్లో మీ వివరాలు నమోదు చేస్తే చాలు!
నిరుద్యోగులకు పరిశ్రమల శాఖ ప్రత్యేక యాప్ - వయసుతో సంబంధం లేకుండా నైపుణ్య వృత్తి విద్య శిక్షణ - యాప్లో ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్, పార్ట్టైమ్ ఉద్యోగావకాశాలు
Published : February 11, 2026 at 12:39 PM IST
DEET App for Unemployment Youth : యువత ఉద్యోగావకాశాలు నెరవేర్చేందుకు రాష్ట్ర పరిశ్రమలు, వాణిజ్య శాఖ డిజిటల్ ఎంప్లాయిమెంట్ ఎక్స్ఛేంజ్ ఆఫ్ తెలంగాణ (డీట్) ప్రోగ్రామ్ అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఈ యాప్లో నమోదైన వారు తమ అర్హతలకు తగిన ఉద్యోగం పొందవచ్చు. దీనిలో వయసుతో సంబంధం లేకుండానే కేవలం నైపుణ్య వృత్తి విద్య శిక్షణ పొంది, ఉద్యోగం సంపాదించే అవకాశం ఉంటుంది. ఈ యాప్ గతంలోనే ఉన్నప్పటికీ, 2024లో మార్పులు చేసి తిరిగి ప్రారంభించింది.
ఈ మధ్య కాలంలో యువతకు ఉద్యోగాలు లేక సతమతమవుతున్నారు. నోటిఫికేషన్ల కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో ఎక్కడ ఖాళీలున్నాయో, ఎక్కడ లేవో తెలియక ఇబ్బందులు పడుతుంటారు. ఇకపై ఈ బాధ అవసరం లేదు. ఈ సమస్య అధిగమించడానికి 'డీట్' ఉపయుక్తంగా ఉంటుంది. ఇందులో ఆన్లైన్, ఆఫ్లైన్, పార్ట్టైమ్ ఉద్యోగావకాశాలుంటాయి. ఈ యాప్లో ఇప్పటికే వందల ప్రైవేటు కంపెనీలు రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకున్నాయి.
ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలంటే? :
- ముందుగా మీ ఫోన్లోని గూగుల్ ప్లే స్టోర్కు వెళ్లి, డీట్ యాప్ అని సెర్చ్ చేయండి. ఆ తర్వాత దాన్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
- అందులో జాబ్ సీకర్ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ చేరాలి.
- ఆ తర్వాత ఇంటిపేరు, మొబైల్ నంబర్, మెయిల్ ఐడీ వివరాలు నమోదు చేయాలి.
- పుట్టిన తేదీ, విభిన్న వికలాంగులు, లింగం, సామాజిక స్థితి, చిరునామాను నమోదు చేయాలి.
- ఇలా మీ ప్రాథమిక సమాచారాన్ని ఎంటర్ చేయాలి.
- మీకు తెలిసిన భాషలు, విద్యార్హత, స్కిల్స్, పూర్తి విద్యాభ్యాస సమాచారం, ఏదైనా అనుభవం ఉంటే తదితర వివరాలను పూరించాలి.
ఈ విషయం మనకెలా తెలుస్తుంది : మీ చదువుకు తగిన ఉద్యోగ సమాచారం మొబైల్కు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది. దానిని పరిశీలించి వెంటనే దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు. నైపుణ్యాభివృద్ధికి యాప్లోని స్కిల్ డెవలప్మెంట్ విభాగంలో నమోదు చేసుకోవాలి. దీనిలో సైబర్ సెక్యూరిటీ, కంప్యూటర్, డేటా సైన్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ష్యాషన్ డిజైనింగ్, నెట్ వర్కింగ్, యానిమేషన్, పైథాన్, జావా, గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్, సీ++ వంటి అంశాలపై ఆన్లైన్లో శిక్షణ పొంది ఆయా రంగాల్లో ఉద్యోగాలు పొందవచ్చు.
ప్రత్యేక కార్యాలయం : ఈ డీట్కు సంబంధించి జిల్లా కలెక్టర్ ఆఫీస్లో ప్రత్యేక విభాగం ఉంటుంది. ప్రతి ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలకు ప్రభుత్వం ఒక రిఫరల్ కోడ్ ఇచ్చి, ఆయా కళాశాలల్లో చదివిన విద్యార్థులకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు బడంగ్పేట డిగ్రీ కళాశాలలోని డీట్ కో-ఆర్డినేటర్ డా.జ్యోతి, ప్రిన్సిపల్ డా.సీహెచ్. ప్రసాద్ తెలిపారు.
వివరాలు నమోదు చేస్తే చాలు అరచేతిలో జాబ్ : ఈ డీట్ యాప్లో ఇంజినీరింగ్, డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్న విద్యార్థులు, ఉద్యోగార్థులు తమ పేర్లను నమోదు చేసుకోవాలి. ఈ ప్రత్యేక వెబ్సైట్లో ముందుగా నమోదు చేసుకున్న వివిధ కంపెనీల అవసరాల మేరకు వారికి కావాల్సిన అభ్యర్థుల పూర్తి వివరాలు పంపుతారు. ఇక్కడ ప్రభుత్వ అధికారుల ద్వారా సందేశాలు పంపించి, ఇంటర్వ్యూలు నిర్వహించి అర్హులైన వారిని ఎంపిక చేసుకుంటారు. నగరంలోని ఇప్పుడిప్పుడే ఉద్యోగార్థులకు ప్రైవేటు కంపెనీల్లో ఉద్యోగ అవకాశాలు వస్తున్నాయి. ఇటీవల చదువు పూర్తి చేసుకున్న వారు ప్రైవేటు, ఐటీ కంపెనీల్లో వారి చదువుకు తగిన ఉద్యోగాలు పొందుతున్నారు. ఇప్పుడిప్పుడే ఉద్యోగార్థుల్లో డీట్ యాప్పై అవగాహన పెరుగుతోందని అధికారులు చెబుతున్నారు.
సులభతరం : పరిశ్రమలు, ఐటీ కంపెణీలు ఇలా ఏవైనా తమకు కావాల్సిన ఉద్యోగ ఖాళీలను డీట్ వేదికలో ప్రకటిస్తారు. దీనికి అర్హులైన అభ్యర్థుల వివరాలను వారికి ఈ-మెయిల్, మొబైల్ నంబర్ల ద్వారా సమాచారం ఇస్తారు. ఈ ప్రాసెస్ మొత్తం ప్రభుత్వమే నిర్వహిస్తుండటంతో మోసాలు జరిగే అవకాశమే లేదు.
