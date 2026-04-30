మన రాష్ట్రంలోనూ మియాజాకీ - కిలో రూ. 2.70 లక్షలు

మన రాష్ట్రంలోనూ పండుతున్న జపాన్ రకం మామిడి మియాజాకీ - కృష్ణా జిల్లా హనుమాన్‌ జంక్షన్‌లో మియాజాకీ పండించిన పారిశ్రామికవేత్త - అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో దీని ధర కిలో రూ. 2.70 లక్షలు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 30, 2026 at 5:22 PM IST

Miyazaki Mango Cultivated in Andhra Pradesh: పండ్ల రారాజు మామిడి. ప్రస్తుతం ఆ సీజన్ వచ్చేసింది. మార్కెట్లోకి వెళ్తే బంగినపల్లి, రసాల రకాలు మనల్ని ఊరిస్తూ పలకరిస్తుంటాయి. కానీ, ఇప్పుడు మనం తెలుసుకోబోయే మామిడి ధర వింటే ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే! ఒక్క కిలో ధరతో ఏకంగా ఒక ఖరీదైన బైకు కొనేయొచ్చు. జపాన్ దేశపు 'సూర్యుని గుడ్డు'గా పిలిచే ఆ 'మియాజాకీ' మామిడి ఇప్పుడు మన నేలమీద పండుతోంది. ఆంధ్రుల నోరూరించే రసాల రాజసం ముందు ఇది కూడా ఓ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా కనిపిస్తోంది.

మామిడి అంటేనే పండ్లలో రాజు. మరి ఆ రాజులకే మహారాజు 'మియాజాకీ'. ఒకప్పుడు జపాన్‌కే పరిమితమైన ఈ తాయో నో తమగో - సూర్యుని గుడ్డు ఇప్పుడు మన రాష్ట్రంలోనూ పండుతోంది. ముదురు ఎరుపు రంగులో మెరిసిపోయే ఈ పండు కేవలం రంగులోనే కాదు, రుచిలోనూ అద్భుతమే. ఇందులో పీచు అస్సలు ఉండదు. జెల్లీలాంటి గుజ్జుతో, 15 శాతానికి పైగా చక్కెర స్థాయితో ఇది అమృతంలాంటి తీపిని పంచుతుంది. ఈ మామిడి పండును కొనాలంటే జేబు నిండా డబ్బులు ఉంటే సరిపోదు గుండె ధైర్యం కూడా ఉండాలి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో దీని ధర అక్షరాలా కిలో 2 లక్షల 70 వేల రూపాయలు. జపాన్‌లో వీటిని అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించి వేలం వేస్తారు.

ఇందులో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, బీటా కెరోటిన్ ఆరోగ్యానికి కొండంత అండగా నిలుస్తాయని నిపుణులు చెబుతుంటారు. ఈ విదేశీ రాజభోగం మన తెలుగు నేలకు సాధ్యమేనా అంటే 'అవును' అంటున్నారు మన సాగుదారులు. కృష్ణా జిల్లా హనుమాన్‌ జంక్షన్‌లోని తన ఫాంహౌస్‌లో పారిశ్రామికవేత్త పుట్టిగుంట సతీష్‌కుమార్‌ మియాజాకీ వేసి మంచి దిగుబడిని సాధిస్తున్నారు. ఈ సీజన్‌లో ఇప్పటివరకు 100 మామిడిపండ్లు తీశారు. విజయవాడ నగరంలో ఎమ్మెల్యే గద్దె రామ్మోహనరావు ఇంట్లోనూ ఈ మామిడి పండిస్తున్నారు.

''మియాజాకీ గురించి నేను యూట్యూబ్​లో చూసి తెలుసుకున్నాను. ఇది జపాన్​లో పుట్టింది. ఆ తర్వాత చాలా దేశాల్లో దీన్ని పండిస్తున్నారు. కడియంలో ఒక ఫ్రెండ్​ను అడిగితే అతను థాయ్​ల్యాండ్ నుంచి ఒక 10 మొక్కలు తెప్పించి నాకు ఇచ్చారు. అందులో నా ఫామ్​హౌస్​లో కొన్ని స్నేహితుల ఇళ్లలో కొన్ని పెట్టడం జరిగింది. 3 నుంచి 4 సంవత్సరాలున్న మొక్కను తెచ్చి పెట్టడం జరిగింది. ఇప్పుడు అన్నీ కాపు కాశాయి. ఈ పండు రుచి కూడా అన్ని మామిడి పండ్లలా కాకుండా భిన్నంగా ఉంది. నేను ఇక్కడ 3 చెట్టు పెట్టగా అన్నీ కలిపి ఒక 100 కాయల వరకు వచ్చాయి.''- పుట్టిగుంట సతీష్‌కుమార్‌, పారిశ్రామికవేత్త

ఒక్కో పండు సుమారు రూ.10 వేలకు విక్రయం: ఈ సాగు సామాన్యమైనది కాదు. జపాన్‌లో ఒక్కో పండుకు ప్రత్యేకమైన రక్షణ వల కడతారు. పండు సహజంగా పక్వానికి వచ్చి ఆ నెట్‌లో పడినప్పుడే దానిని సేకరిస్తారు. మన దేశంలో ఈ పంటను కాపాడేందుకు జబల్‌పూర్‌లో రైతులు సెక్యూరిటీ గార్డులను, కుక్కలను కాపలాగా పెట్టారంటే దీని క్రేజ్ అర్థం చేసుకోవచ్చు. పార్వతీపురం మన్యంలో ఒక రైతు ప్రయోగాత్మకంగా ఈ సాగు చేసి విజయం సాధించారు. ఒక్కో పండును సుమారు 10 వేల రూపాయలకు విక్రయించారు. తిరుపతి, కడప ప్రాంతాల్లోని ఔత్సాహిక రైతులు కూడా ఈ మొక్కలను నాటి, మన వేడి వాతావరణంలోనూ వీటిని పండించేందుకు సిద్ధమవుతున్నారు. కాసుల వర్షం కురిపించే ఈ మియాజాకీ మామిడి సాగు భవిష్యత్తులో మరికొంతమంది రైతులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తుందని ఆశిద్దాం.

