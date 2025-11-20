సీఎం చంద్రబాబు తిరుగులేని శక్తి - ఆనంద్ మహీంద్రా ప్రశంసలు
‘ఎస్క్రో విధానం’ ఆయన దార్శనికతకు నిదర్శనం - ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త ఆనంద్ మహీంద్రా కితాబు
Published : November 20, 2025 at 10:36 AM IST
Anand Mahindra Praises CM Chandrababu : పెట్టుబడుల ఆకర్షణకు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తెస్తున్న పాలసీలు, అవిశ్రాంతంగా చేస్తున్న కృషిని మహీంద్రా గ్రూపు సంస్థల ఛైర్మన్ ఆనంద్ మహీంద్రా కొనియాడారు. చంద్రబాబును తిరుగులేని శక్తిగా ఆయన అభివర్ణించారు. దేశంలో మొట్ట మొదటిసారిగా పెట్టుబడిదారులకే నేరుగా రాయితీలు చెల్లించేందుకు రాష్ట్రంలో ఎస్క్రో విధానాన్ని తీసుకురానున్నట్లు విశాఖలో జరిగిన సీఐఐ సదస్సులో చంద్రబాబు ప్రకటించడం ఆయన దార్శనికతకు నిదర్శనం అని ఆనంద్ మహీంద్రా ఎక్స్ వేదికగా పేర్కొన్నారు.
'పారిశ్రామికవేత్తల కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాయితీలు, భూ కేటాయింపులు, త్వరితగతిన ఇతర అనుమతులు ఇస్తోందని, అధికారుల చుట్టూ తిరిగే అవసరం లేకుండా ఎస్క్రో విధానాన్ని తెస్తామని సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. మేం అనుసరిస్తున్న విధానాలతోనే గత 18 నెలల్లోనే 20 బిలియన్ అమెరికా డాలర్ల పెట్టుబడులు వచ్చాయని ఆయన వివరించారు. రాబోయే మూడు ఏళ్లలో ఒక ట్రిలియన్ అమెరికా డాలర్ల పెట్టుబడులు సాధిస్తామని చెప్పారు. లక్షల మందికి ఉపాధి కల్పిస్తాం’ అని సీఐఐ సదస్సులో చంద్రబాబు చేసిన ప్రసంగం వీడియోను ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు.
Anand ji, thank you for your gracious words. I firmly believe India is entering a phase of transformative growth, and as policymakers our responsibility is to continually innovate and create new pathways to unlock the vast entrepreneurial energy of our people. I am merely doing… https://t.co/KkzK00A2c0— N Chandrababu Naidu (@ncbn) November 19, 2025
'మహీంద్రాకు స్వాగతం పలికేందుకు ఎదురుచూస్తున్నా' : ఆనంద్ మహీంద్రా పోస్టుపై చంద్రబాబు స్పందించారు. ఆయనకు ధన్యవాదాలు తెలియజేశారు. త్వరలో మీకు ఏపీలో ఆత్మీయంగా స్వాగతం పలికేందుకు ఎదురు చూస్తున్నానని ఎక్స్లో పోస్టు చేశారు.
ఇటీవలే విశాఖలో జరిగిన సీఐఐ సమ్మిట్ చరిత్ర తిరగరాసేలా సూపర్ హిట్ అయ్యిందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చిన 17 నెలల్లో రూ.20 లక్షల కోట్లకు పైగా పెట్టుబడులు సాధించమని అన్నారు. విశాఖ వేదికగా జరిగిన 30వ సీఐఐ రెండు రోజుల భాగస్వామ్య సదస్సులో 613 ఒప్పందాలు ద్వారా 13.25 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు సాధించామని వెల్లడించారు.
ఇదిలా ఉండగా గతంలోనూ ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఆలోచనలు అద్భుతంగా ఉంటాయని ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త ఆనంద్ మహీంద్రా అన్నారు. ఈ మేరకు ఆయన ‘ఎక్స్’లో పోస్టు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. అరకు కేఫ్లు విస్తరిస్తున్న తీరును చూసి ఆయన సంతోషిస్తారని ఆయన అన్నారు. పారిస్ కేఫ్ల్లోని ఎలక్ట్రానిక్ స్క్రీన్ల పై అరకులోని గిరిజనుల జీవనశైలికి సంబంధించిన వీడియోలు, చిత్రాలు ప్రదర్శించనున్నట్లు పేర్కొన్నారు. ఇక్కడి కాఫీ ప్యాకేజింగ్తో పాటు నుంచి గిరిజనుల వేషధారణ, భారతదేశంలోని వైవిధ్యమైన రంగుల స్ఫూర్తితో రూపొందించినట్లు తెలిపారు.
చంద్రబాబు రీ ట్వీట్ : మరోవైపు గతంలో అరకు కాఫీపై ఆనంద్ మహీంద్రా ‘ఎక్స్’లో ఆసక్తికర పోస్టు పెట్టిన విషయం తెలిసిందే. ‘పారిస్లో మా రెండో అరకు కాఫీ స్టాల్’ అంటూ వీడియో పెట్టారు. దీనిపై సీఎం చంద్రబాబు స్పందించారు. పచ్చని అరకు లోయ నుంచి పారిస్ నడిబొడ్డుకు ‘మేడ్ ఇన్ ఏపీ’ ఉత్పత్తి చేరడం, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా తగిన గుర్తింపు లభించడం స్ఫూర్తిదాయకమని సీఎం పేర్కొన్నారు. గిరిజన మూలాల నుంచి వచ్చిన అరకు కాఫీలో బీన్ నుంచి కప్పు వరకు దాని ప్రయాణం అందరికి ఆదర్శనీయమంటూ ఆనంద్ మహీంద్ర చేసిన ట్వీట్ను చంద్రబాబు రీ ట్వీట్ చేశారు.
