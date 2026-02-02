రాష్ట్రంలోని ఇండస్ట్రియల్ పార్కులకు నిధులు - రూ.3 వేల కోట్లు ప్రతిపాదన
రాష్ట్రంలో పారిశామ్రిక కారిడార్లకు కేంద్ర నిధులు - దేశంలో ఉన్న 14 ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్లకు 2026-27 బడ్జెట్ కేటాయింపుల్లో రూ.3,000 కోట్లు ప్రతిపాదన - దేశవ్యాప్తంగా 100 ఇండస్ట్రియల్ పార్కులు అభివృద్ధి
Industrial Corridor Development in AP: రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి చేస్తున్న విశాఖ-చెన్నై (వీసీఐసీ), చెన్నై-బెంగళూరు (సీబీఐసీ), హైదరాబాద్-బెంగళూరు (హెచ్బీఐసీ) కారిడార్లకు కేంద్ర నిధులు అందనున్నాయి. దేశంలో నేషనల్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ట్రస్ట్ (నిక్డిక్ట్) భాగస్వామ్యంతో 14 పారిశ్రామిక కారిడార్లకు కేంద్రం అభివృద్ధి చేస్తోంది. వాటికి 2026-27 బడ్జెట్ కేటాయింపుల్లో రూ.3,000 కోట్లు ప్రతిపాదించింది.
సీబీఐసీ పరిధిలోని నెల్లూరు క్రిస్ సిటీని రూ. 621 కోట్ల వ్యయంతో నిక్డిక్ట్ భాగస్వామ్యంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఇప్పటికే రూ.531 కోట్లను కేంద్రం విడుదల చేసింది. మిగిలిన పనుల పూర్తికి రూ.90 కోట్లు బడ్జెట్ కేటాయింపుల నుంచి తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఓర్వకల్లు నోడ్ను (హెచ్బీఐసీ) నిక్డిక్ట్ భాగస్వామ్యంతో రూ.1,014 కోట్లతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఇప్పటికే రూ.500 కోట్లను అధికారులు ఖర్చు చేశారు. పనులు పూర్తి చేసేందుకు ఇంకా రూ.514 కోట్లు అవసరం. వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోని కొప్పర్తి నోడ్ (వీసీఐసీ)ను రూ.872 కోట్లతో ప్రతిపాదించింది. ఇప్పటికే రూ. 300 కోట్లు నిక్డిక్ట్ విడుదల చేసింది. పనులు కొనసాగించేందుకు ఇంకా రూ.572 కోట్లు అవసరం ఉన్నట్లు తెలిసింది.
ఇండస్ట్రియల్ పార్కుల అభివృద్ధి: దేశవ్యాప్తంగా 100 ప్లగ్ అండ్ ప్లే ఇండస్ట్రియల్ పార్కులు అభివృద్ధి చేయాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. కొత్తగా ఏర్పాటు చేసిన పథకం అమలుకు రూ.3,000 కోట్లు కేటాయించింది. ఈ పథకం కింద రాష్ట్రంలో కనీసం 30 పార్కులు అభివృద్ధికి కేంద్రం నుంచి నిధులు పొందేలా అధికారులు కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు పంపారు. వాటి ఆమోదానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.
మత్స్యసంపద పెంచేలా చర్యలు: మత్స్య సంపద పెంపే లక్ష్యంగా చేపల రైతుల ఉత్పత్తిదారుల సంఘాలు, మహిళా మత్స్యకార సంఘాలకు ప్రోత్సాహం ఇవ్వనున్నట్లు బడ్జెట్ సందర్భంగా కేంద్రం ప్రకటించింది. జలాశయాలతో పాటు అమృత్ సరోవర్ కింద అభివృద్ధి చేసిన చెరువుల్లోనూ మత్స్యసంపద పెంచేలా చర్యలు తీసుకుంటామని పేర్కొంది.
మార్కెట్ లింకేజీ సులభతరం చేయడం ద్వారా రైతుల ఆదాయం పెంచాలనేది లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు తెలిపింది. అమృత్ సరోవర్ పథకం కింద ఇప్పటికే పలు ప్రాంతాల్లో జలాశయాల్ని అభివృద్ధి చేశారు. వాటిలో మత్స్య సంపద పెంపునకు ఇప్పుడు ప్రోత్సాహం కల్పించనున్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రస్తుతం 10 వరకు మత్స్య రైతు ఉత్పత్తి సంఘాలు ఉన్నాయి.
గతంలోని కొన్ని వివరాలు: ఒక పరిశ్రమ ఏర్పాటైతే చదువుకున్న వారికి వేలల్లో ఉద్యోగాలు వస్తాయి. పరిసర ప్రాంతాల్లో చిన్నాచితకా వ్యాపారాలు వృద్ధి చెందుతాయి. తద్వారా అనేక మంది జీవితాలు బాగు పడతాయి. పన్నుల రాబడి అధికమై రాష్ట్రానికి ఆదాయం సమకూరుతుంది. తద్వారా అభివృద్ధీ వేగవంతమవుతుంది. వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం తన విధానాలతో ఇటువంటి బంగారు అవకాశాలన్నింటినీ పోగొట్టింది. ప్రస్తుత కూటమి ప్రభుత్వ కృషితో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు పారిశ్రామికవేత్తలు ముందుకు వస్తున్నారు. మహిళలు ఈ అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుని ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఇందుకు కొప్పర్తి పారిశ్రామికవాడే ఓ నిదర్శనం.
మరో 18 కంపెనీలు: ఇప్పటికే పారిశ్రామికవాడలో దాదాపు 14 కంపెనీలు ఉత్పత్తిని ప్రారంభించాయి. త్వరలో మరో 18 ఏర్పాటు కానున్నాయి. ఇప్పటికే నెలకొల్పిన పరిశ్రమల్లో దాదాపు 10 వేల మందికి పైగా ఉపాధి పొందుతున్నారు. కార్మికుల వేతనం నెలకు రూ. 10,000 - రూ. 30,000 వరకు ఉంటోంది. రెండు జిల్లాల వాసులతో పాటు అనేక ప్రాంతాల వారు ఉపాధి పొందుతున్నారు. ఆయా పరిశ్రమలు ఉద్యోగులు, కార్మికుల రాకపోకలకు బస్సు సౌకర్యాలు కల్పించాయి. ముఖ్యంగా టెక్సానా, డిక్సన్ కంపెనీలు చాలా మందికి ఉపాధి కల్పిస్తున్నాయి. డిక్సన్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కంపెనీ సీసీ కెమెరా పరికరాలు తయారు చేస్తున్నాయి.
