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సిలిండర్ అయిపోతే కొత్తది​ ఎప్పుడొస్తుందో? - ఇండక్షన్‌ స్టవ్‌ల వైపు అడుగులు వేస్తున్న ప్రజలు

వంటగ్యాస్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఇండక్షన్‌ స్టవ్‌లను ప్రోత్సహించాలని చూస్తున్న కేంద్ర ప్రభుత్వం - పేద ప్రజలకు ఇండక్షన్‌ స్టవ్‌ల కొనుగోలుపై వడ్డీలేని రుణాలు! - వంటగ్యాస్‌ కొరత నేపథ్యంలో కేంద్రం యోచన

Induction stove
Induction stove (Getty images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2026 at 2:02 PM IST

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Induction Stoves Alternative To Cooking Gas : పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్-అమెరికా యుద్ధ ప్రభావంతో దేశీయంగా వంట గ్యాస్‌ కొరత తీవ్రంగా వేధిస్తోంది. వంటింట్లో వినియోగించే డొమెస్టిక్‌తో పాటు కమర్షియల్‌ గ్యాస్‌ సిలిండర్ల ధరలు అమాంతం ఆకాశానికి తాకుతున్నాయి. దీని ఫలితంగా ధరల భారంతో సామాన్యులు అవస్థలు పడుతున్నారు. దీంతో వంటగ్యాస్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఇండక్షన్‌ స్టవ్‌ల వాడకాన్ని ప్రోత్సహించాలని కేంద్ర సర్కారు సమాలోచనలు చేస్తోంది.

పేద ప్రజలకు ఇండక్షన్‌ స్టవ్‌ కొనుగోలుపై వడ్డీలేని రుణాలు అందించాలని ప్రణాళికలు రూపొందిస్తుంది. ఇందుకోసం ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలోని ఎనర్జీ ఎఫీషియెన్సీ సర్వీసెస్‌ లిమిటెడ్‌ (ఈఈఎస్‌ఎల్‌) ద్వారా వడ్డీ లేని రుణాలు అందించాలని యోచిస్తోంది.

పెరిగిన డిమాండ్‌ : ఇరాన్, అమెరికా యుద్ధం నేపథ్యంలో గత మార్చిలో తలెత్తిన ఇంధన సంక్షోభంతో గృహా, కమర్షియల్‌ గ్యాస్‌ సిలిండర్ల సరఫరాపై కేంద్రం పొదుపు చర్యల్లో భాగంగా నిబంధనలు విధించింది. దీంతో బుక్‌ చేసిన తర్వాత గ్యాస్‌ సిలిండర్‌ను సప్లై చేసేందుకు నిర్ణీత వ్యవధి కన్నా ఎక్కువ రోజులు పడుతుంది. చాలామంది ఇంట్లో ఒకే సిలిండర్‌పైనే ఆధారపడి ఉండటంతో ఫిల్‌ చేసిన సిలిండర్‌ వచ్చే వరకు వంట చేసుకోవడానికి నానా అవస్థలు పడాల్సి వస్తోంది.

20 నుంచి 30 శాతానికి ఎగబాకి : దీంతో నగరాలు, పట్టణాల్లో వంటగ్యాస్‌కు ప్రత్యామ్నాయంగా ఇండక్షన్‌ స్టవ్‌ల కొనుగోలుకు వినియోగదారులు ఎక్కువగా మొగ్గు చూపుతున్నారు. విక్రయాలు పెరగడంతో హోల్‌సేల్‌ మార్కెట్‌లో ఇండక్షన్ స్టవ్​ల ధరలు 20 నుంచి 30 శాతానికి పెరిగాయి. గత మార్చిలో డిమాండ్‌కు సరిపడా స్టవ్‌లు అందుబాటులేక కొందరు వ్యాపారులు ఏకంగా 50 శాతం ధరలు పెంచి విక్రయించి సొమ్ము చేసుకున్నారు. కొన్ని సమయాల్లోనైతే ఆన్‌లైన్‌ ఈ-కామర్స్‌ వెబ్‌సైట్‌లలోనూ అందుబాటులో లేవు, సోల్డ్‌ అవుట్‌ బోర్డులు ప్రత్యక్షమయ్యాయి.

క్రమంగా రాయితీ ఎత్తివేత : భవిష్యత్‌లో యుద్ధాల కారణంగా వంటగ్యాస్‌ కొరతతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడకుండా ఉండకూడదనే ఉద్దేశంతో కేంద్రం ప్రత్నామ్నాయ చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు అర్థం అవుతుంది. ఈక్రమంలోనే గ్యాస్‌ సిలిండర్లపై ప్రస్తుతం ఇస్తున్న రాయితీలను ఒక్కొక్కటిగా తీసేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇప్పటికే ప్రధానమంత్రి ఉజ్వల యోజన పథకం కింద రాయితీపై ఇస్తున్న సిలిండర్ల సంఖ్యను తొమ్మిది నుంచి నాలుగుకు తగ్గించింది. గతంలో రేషన్, ఆధార్‌ కార్డులన ఇస్తే చాలు ఉజ్వల పథకం కింద కొత్త గ్యాస్‌ స్టౌతో పాటు సిలిండర్‌లను ఉచితంగా ఇచ్చేవారు. గతంలో ఏడాదికి 12 సిలిండర్ల వరకు ఒక్కో సిలిండర్‌పై రూ.300 వరకు లబ్ధిదారుల బ్యాంకు అకౌంట్లలోనే నేరుగా జమ అయ్యేది. ప్రస్తుతం కొత్త గ్యాస్‌ కనెక్షన్లతో పాటు రెండో సిలిండర్‌ ఇచ్చేందుకు గ్యాస్ ఏజెన్సీలు వెనకడుగు వేస్తున్నాయి.

నాలుగు రెట్లు పెరిగిన స్టవ్​ల విక్రయాలు : యుద్ధం ప్రారంభంలో ఎల్పీజీ సరఫరాపై కేంద్రం నిబంధనలు పెట్టడంతో పలు ఆన్​లైన్​ ప్లాట్​ఫాంలలో వంట చేసేందుకు దోహదపడే విద్యుత్ ఉపకరణాల కొనుగోళ్లు చాలా ఎక్కువగా పెరిగాయి. ఇదే విషయాన్ని ఫ్లిప్​కార్ట్​ కూడా చెప్పింది. ఇండక్షన్​ కుక్​టాప్​ల విక్రయాలు నాలుగు రెట్లు పెరిగినట్లు తెలిపింది. భవిష్యత్​లో ధరల హెచ్చుతగ్గులు, సరఫరా కొరత ఏర్పడవచ్చనే భయాలతో ఈ విధంగా డిమాండ్ పెరిగి ఉండవచ్చని అభిప్రాయపడింది. ముఖ్యంగా మహానగరాలైన దిల్లీ, కోల్​కతా వంటి కొన్ని ప్రాంతాల్లో వంట గ్యాస్​ ప్రత్యామ్నాయాల కోసం వినియోగదారులు ప్రయత్నిస్తుండడంతో డిమాండ్ ఒక్కసారిగా పెరిగిందని ఆన్​లైన్​ వర్తక సంస్థలు పేర్కొన్నాయి.

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