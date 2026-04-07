గ్యాస్‌ లేకున్నా పిల్లలకు 'పౌష్టికాహారం' - రాష్ట్రంలోని అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు ఇండక్షన్‌ స్టవ్‌లు

రాష్ట్రంలోని అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు ఇండక్షన్‌ స్టవ్‌లు - పైలెట్‌ ప్రాజెక్టు కింద పంపిణీ చేసిన ప్రభుత్వం - రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అమలు చేసేందుకు ప్రభుత్వం అడుగులు - ఇండక్షన్లతో సమయం, డబ్బు ఆదా అవుతుందన్న అంగన్వాడీలు

Induction Stove Usage in Anganwadi Centres
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 10:48 AM IST

Induction Stove Usage in Anganwadi Centres: యుద్ధం ప్రభావంతో గ్యాస్‌ సరఫాలో ఇబ్బందులు తలెత్తినా డోంట్‌ కేర్‌ అంటున్నారు మన అంగన్వాడీలు. టెన్షన్‌ ఎందుకు దండగా ఇండక్షన్‌ స్టౌవ్‌ ఉండగా అంటూ సమస్యను అదిగమిస్తున్నారు. భవిష్యత్తును దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రభుత్వం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకుంటున్నారు. అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల అభివృద్ధికి కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోంది. యుద్ధ ప్రభావంతో ఎల్‌పీజీ గ్యాస్‌ కొరత తలెత్తింది. దీంతో గ్యాస్‌ లేకున్నా అంగన్‌వాడీ కేంద్రాల్లో పౌష్టికాహారం తయారీకి ఇబ్బందులు లేకుండా ఇండక్షన్‌ పొయ్యిలు వినియోగించేలా చర్యలు చేపడుతున్నారు.

ఇండక్షన్‌ స్టవ్‌లతో - గ్యాస్‌ సమస్యకు చెక్‌ (ETV Bharat)

డబ్బు, సమయం ఆదా: రాష్ట్రంలో మొత్తం 55వేల 746 అంగన్వాడీ కేంద్రాలు ఉన్నాయి. వాటన్నింటికీ గ్యాస్‌ అవసరం లేకుండా చూడాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు గత ఏడాది చర్యలు చేపట్టింది. ఇప్పటికే పైలట్ ప్రాజెక్టు కింద 11వేల 400 కేంద్రాలకు ఇండక్షన్‌ స్టవ్‌లు అందించారు. వాటి వినియోగంపై అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు, హెల్పర్ల నుంచి సానుకూలత వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇండక్షన్‌ స్టవ్‌ల వినియోగంతో డబ్బు, సమయం ఆదా అవుతుందని అంగన్వాడీ హెల్పర్లు చెబుతున్నారు.

'ఇండక్షన్​ వినియోగంతో వంట తొందరగా అవుతుంది. అన్నం, పప్పు, సాంబార్​ చెయ్యడం చాలా సులువుగా ఉంది. డబ్బు కూడా ఆదా అవుతుంది. గ్యాస్​ సిలిండర్​కు పెట్టే ఖర్చు కంటే దీనికి చాలా తక్కువ అవుతుంది. ప్రభుత్వం గతేడాది పైలెట్​ ప్రాజెక్టుగా ఇండక్షన్​ల సరఫరా చేసింది. దీంతో ఈ యుద్ద సమయంలో ఎల్​పీజీ సరఫరా అంతరాయం ప్రభావం అంగన్వాడీ కేంద్రాలపై పడకుండా ఉంటుంది.' - అంగన్వాడీ హెల్పర్లు

పైలట్ ప్రాజెక్టు: ప్రభుత్వం తీసుకున్న ఇండక్షన్‌ స్టవ్‌ల పంపిణీ నిర్ణయం యుద్ధం సమయంలో ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని అధికారులు అంటున్నారు. కాలుష్యాన్ని అరికట్టడంలోనూ ఇండక్షన్‌లు కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాయని తెలిపారు. గత ఏడాది జూన్‌లో పైలట్ ప్రాజెక్టుగా ఇండక్షన్ స్టవ్‌లను అంగన్వాడీలకు అందించారని చెప్పారు. ఈ పది నెలలుగా వీటిని వినియోగించిన అంగన్వాడీ కార్యకర్తలు, హెల్పర్లు సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు. ఇదే అంశాన్ని తాము ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకెళ్లామంటున్నారు.

ఇండక్షన్​ వినియోగంపై అవగాహన: ఇదిలా ఉండగా కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఇండక్షన్‌ స్టవ్‌లు అందజేసిన కేంద్రాల్లో వాటిని వినియోగించాలనే ఆదేశాలున్నప్పటికీ ఎలా వాడాలో అవగాహన లేదని కొందరు తెలుపుతున్నారు. ఇప్పటివరకు వాడని కేంద్రాలను పరిశీలించాలని సంబంధిత అధికారులు ఆయా జిల్లాల్లోని సూపర్‌వైజర్లకు సూచించినట్లు చెబుతున్నారు. సిబ్బందికి అవగాహన కల్పించి తప్పనిసరిగా ఇండక్షన్లను వాడేలా చూస్తామని వివరించారు.

అంగన్‌వాడీ కేంద్రాలు గ్యాస్‌ కొరత కారణంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కోకూడదన్న ఉద్దేశంతో ప్రతి అంగన్‌వాడీ కేంద్రానికి ఇండక్షన్‌ స్టవ్‌లను ఇవ్వాలని కూటమి ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇందులో భాగంగా గతేడాది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉన్న కొన్ని అంగన్వాడీ కేంద్రాలకు ఇండక్షన్‌ స్టవ్‌లను మంజూరు చేశారు. త్వరలోనే మిగతా కేంద్రాలకు కూడా వీటిని అందిచేందుకు అధికారులు చర్యలు చేపడుతున్నట్లు వెల్లడించారు.

