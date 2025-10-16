భవానీ దీక్షల తేదీల వివరాలను ప్రకటించిన ఇంద్రకీలాద్రి దేవస్థానం
ఇంద్రకీలాద్రిపై భవానీదీక్షల తేదీల ప్రకటన - షెడ్యూల్ వివరాలను వెల్లడించిన పాలకమండలి ఛైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ, ఈవో శీనానాయక్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 16, 2025 at 10:24 PM IST
Indrakeeladri EO On Bhavani Deeksha Schedule: విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై భవానీదీక్షల తేదీలను ప్రకటించారు. ఆలయ పాలకమండలి ఛైర్మన్ బొర్రా రాధాకృష్ణ, ఈవో శీనానాయక్ దీక్షల తేదీలను వెల్లడించారు. నవంబరు ఒకటో తేదీ ఉదయం 8.45 గంటల నుంచి ఐదో తేదీ వరకు భవానీ మండలదీక్షధారణలు ప్రారంభమవుతాయని ఈ సందర్భంగా తెలిపారు. అర్ధమండలదీక్షలు నవంబరు 21 నుంచి 25 వరకు జరుగుతాయని వివరించారు.
భవాని దీక్ష వివరాలను వెల్లడించిన ఈవో: డిసెంబరు 4 వ తేదీ కలశజ్యోతి ఉత్సవం, డిసెంబరు 11వ తేదీ నుంచి 15 వరకు భవానీదీక్ష విరమణలు ప్రారంభం అవుతాయని అన్నారు. ఈ సందర్భంగా అగ్నిప్రతిష్టాపన, శతచండీయాగం, గిరి ప్రదక్షిణలు జరుగుతాయని పేర్కొన్నారు. భవానీదీక్షల విరమణ సందర్భంగా డిసెంబరు 11 నుంచి 15 వరకు అన్ని ఆర్జిత సేవలను రద్దు చేస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ సేవలన్నీ ఏకాంతంతంగానే జరుగుతాయని స్పష్టం చేశారు. అందుకుగాను విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై దుర్గామల్లేశ్వరస్వామి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో 2026-27 సంవత్సర క్యాలెండర్ను ఆలయ పాలకమండలి అధ్యక్షులు బొర్రా రాధాకృష్ణ, ఇతర పాలకమండలి సభ్యులు, ఈవో శీనానాయక్ ఆవిష్కరించారు.
రానున్న కార్తీక, మార్గశిర మాసం కార్యక్రమాల వివరాలను మీడియా సమావేశంలో వెల్లడించారు. ఈనెల 19వ తేదీన ధనత్రయోదశిని పురస్కరించుకుని ఉదయం ఎనిమిది గంటలకు మహాలక్ష్మియాగం, 20వ తేదీ దీపావళి రోజున ధనలక్ష్మిపూజ, దీపాలంకరణ కార్యక్రమాలు జరుగుతాయని తెలియజేశారు. దీపావళి రోజున రాత్రి ఏడు గంటల నుంచి ఇంద్రకీలాద్రిపై ప్రధాన ఆలయం సహా ఇతర ఉపాలయాలు మూసివేస్తామని వివరించారు. 22వ తేదీ నుంచి నవంబరు 20 వరకు కార్తీకమాసం నెలరోజులు విశేష పూజలు నిర్వహిస్తున్నట్లు చెప్పారు.
కార్తీక మాసంలో నిర్వహించే పూజలు: ఈ నెల 21వ తేదీ ప్రదోషకాలంలో అమ్మవారి ప్రధాన ఆలయం, మల్లేశ్వరస్వామి ఆలయం, శివకామసుందరీసమేత నటరాజస్వామి ఆలయంలో ఆకాశదీపం ప్రారంభిస్తామని తెలియజేశారు. సహస్ర లింగార్చన, కాఠక పారాయణలు, శివపంచాక్షరీ, లక్ష్మిగణపతి జపాలు జరుగుతాయన్నారు. ఈనెల 23న అమ్మవారి ఆలయంలో యమద్వితీయను పురస్కరించుకుని గాజుల ఉత్సవం జరుగుతుందని భక్తులు అందజేసిన గాజులతో అమ్మవారి మూలవిరాట్టు సహా ఉత్సవమూర్తిని అలంకరించి భక్తులకు జగన్మాత దర్శన అవకాశం కలిపిస్తామని వెల్లడించారు.
అంతేకాకుండా 25వ తేదీ నాగుల చవితి రోజున సుబ్రహ్మణ్యస్వామి ఆలయంలో అభిషేకం నిర్వహిస్తామన్నారు. నవంబరు ఐదో తేదీన కార్తీక పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని కోటి దీపోత్సవం, జ్వాలాతోరణం కార్యక్రమాలు ఉంటాయని చెప్పారు. నవంబరు 18న మల్లేశ్వరస్వామికి అన్నాభిషేకం నిర్వహిస్తామని వివరించారు. నవంబరు 21న పైర్ణాహుతితో కార్తీకమాసం సమాప్తమవుతుందన్నారు. కార్తీ క సోమవారాలు, ఏకాదశులు, పౌర్ణమి, మాసశివరాత్రి రోజుల్లో ప్రత్యేక బిల్వార్చన ఆర్జితసేవగా నిర్వహిస్తామని పేర్కొన్నారు.
"ఈ నెల 21వ తేదీ ప్రదోషకాలంలో అమ్మవారి ప్రధాన ఆలయం, మల్లేశ్వరస్వామి ఆలయం, శివకామసుందరీసమేత నటరాజస్వామి ఆలయంలో ఆకాశదీపం ప్రారంభిస్తాం. భవానీ అర్ధమండల దీక్షలు నవంబరు 21 నుంచి 25 వరకు జరుగుతాయి. డిసెంబరు 11వ తేదీ నుంచి 15 వరకు భవానీదీక్ష విరమణలు ప్రారంభం అవుతాయి"-శీనానాయక్,దుర్గగుడి ఈవో
బెజవాడ కొండపై దుర్గమ్మ భక్తులకు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు